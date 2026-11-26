Per questo vale la pena controllare, soprattutto se l’apparecchio si trova in garage, in cantina o in locali dove vengono tenuti prodotti infiammabili.

La sigla FVIR significa Flammable Vapor Ignition Resistance, cioè resistenza all’innesco dei vapori infiammabili. In parole semplici, è una tecnologia inserita negli scaldabagni a gas più recenti per evitare che una fiamma nata dentro l’apparecchio possa uscire all’esterno e incendiare eventuali vapori presenti nel locale.

Il sistema non impedisce ai vapori di entrare nella camera di combustione. Fa però la cosa più importante: tiene la combustione dentro lo scaldabagno, riducendo il rischio che una fiammata si propaghi fuori. Per gli apparecchi a gas, questa protezione è diventata uno standard nei modelli messi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, data indicata negli Stati Uniti come riferimento per i requisiti moderni di sicurezza. In Europa e in Italia valgono norme tecniche proprie, ma il punto resta lo stesso: limitare i pericoli legati a gas, fiamme libere e locali chiusi.

Vapori infiammabili, benzina e fiamma pilota: dove nasce il pericolo

Il rischio non riguarda solo i liquidi, ma soprattutto i vapori infiammabili. La benzina, per esempio, può rilasciare vapori che restano nell’aria, in particolare dove c’è poca ventilazione. Una tanica chiusa male, o anche un piccolo sversamento vicino a una fonte di accensione, può far salire il pericolo in pochi minuti. Garage e locali tecnici, spesso usati anche come ripostigli, sono i punti più esposti.

Controllo della sezione inferiore di uno scaldabagno a gas, dove si trovano prese d’aria e camera di combustione.

Uno scaldabagno a gas usa l’aria del locale per la combustione e, nei modelli tradizionali, può avere un bruciatore e una fiamma pilota. Se nell’ambiente ci sono vapori di benzina, solventi, vernici o altri prodotti infiammabili, l’apparecchio può aspirarli insieme all’aria che gli serve per funzionare. “Non bisogna mai conservare carburanti o prodotti volatili accanto a un apparecchio a fiamma”, ripetono spesso i tecnici durante le manutenzioni. Una regola semplice, sì. Ma nelle case viene dimenticata più spesso di quanto si pensi.

Gli scaldabagni elettrici funzionano in modo diverso: non hanno bruciatore a gas, non hanno fiamma pilota e non usano aria per la combustione. Questo non vuol dire che siano senza rischi. Ma il tema FVIR riguarda direttamente gli apparecchi alimentati a gas, collegati alla rete o a bombole, a seconda dell’impianto domestico.

Come controllare lo scaldabagno: data, prese d’aria e manuale

Il primo dato da cercare è la data di produzione dello scaldabagno. Di solito si trova sulla targhetta tecnica fissata al corpo dell’apparecchio, insieme a potenza, modello, matricola e tipo di gas utilizzato. Se l’unità è stata fabbricata prima del luglio 2003, potrebbe non avere il sistema FVIR. Non è una certezza, ma è un campanello da non ignorare.

Un altro indizio può arrivare da un controllo a vista. Alcuni produttori, come indicano le schede tecniche dei modelli più recenti, usano prese d’aria laterali come parte del sistema di protezione. Altri apparecchi hanno aperture nella parte bassa. Non c’è però una forma uguale per tutti: griglie, basamento e camera di combustione cambiano da marca a marca. Per questo guardare solo l’esterno può non bastare.

La strada più sicura resta il manuale del produttore, il sito dell’azienda o un rivenditore autorizzato. Servono modello e numero di serie, entrambi riportati sulla targhetta. Se il manuale non si trova più — cosa normale, soprattutto con apparecchi installati da anni — un tecnico abilitato può recuperare le informazioni e controllare anche lo stato generale dell’impianto. Meglio evitare il fai-da-te: con gli apparecchi a gas, anche una vite rimessa male può creare problemi seri.

Se manca il sistema FVIR: quando sostituire e cosa fare subito

Se lo scaldabagno a gas non ha la tecnologia FVIR, non si può aggiungere con un semplice kit. Il sistema nasce dentro l’apparecchio, già in fabbrica: riguarda la camera di combustione, il percorso dell’aria, i dispositivi che trattengono la fiamma e altri componenti interni. Non basta quindi chiamare un manutentore e chiedere di “montare” la protezione.

In questi casi, sostituire l’unità con un modello più recente può essere la scelta più prudente, anche se il vecchio scaldabagno funziona ancora. La valutazione dipende dall’età, dalle condizioni dell’apparecchio, dai costi di manutenzione e dal luogo in cui è installato. Un impianto in un locale pulito, ventilato e senza prodotti infiammabili è una cosa. Uno montato in un garage dove si tengono taniche, diluenti o vernici è un’altra.

Nel frattempo, la regola principale è chiara: non conservare benzina, solventi, spray, vernici o materiali infiammabili vicino allo scaldabagno. I contenitori devono essere chiusi, omologati e tenuti lontani da fonti di calore e fiamme. Se nel locale si sente odore di gas, benzina o solvente, l’apparecchio non va acceso né spento manualmente. Meglio aerare, uscire e chiamare un tecnico o, nei casi più gravi, i soccorsi. Pochi controlli fatti bene possono evitare guai molto concreti.