Il tuo router ha una modalità dual-ISP nascosta che i provider di servizi Internet non vogliono che tu scopra

Serve a collegare due linee Internet diverse e a ridurre il rischio di restare offline durante un guasto, un intervento sulla rete o un sovraccarico del provider principale. Non è una tecnologia da data center, né un trucco per appassionati. È già presente in parecchi modelli di fascia media, solo che spesso resta sepolta nei menu sotto nomi come WAN backup, multi-WAN, failover o load balancing.

La modalità dual-ISP permette a un router di usare due connessioni Internet separate. Per esempio una fibra FTTH come linea principale e, accanto, una rete di riserva tramite modem 4G/5G, cavo Ethernet o un altro operatore. In parole semplici, il dispositivo non dipende più da un solo accesso alla rete: se una linea cade, l’altra può entrare in funzione.

In alcuni casi senza che l’utente debba fare nulla. È questo il punto. Ed è anche il motivo per cui la funzione interessa sempre di più chi lavora da remoto, segue lezioni online o gestisce sistemi di videosorveglianza domestica.

Il problema è che nei menu dei router il nome cambia da marchio a marchio. Alcuni parlano di Dual WAN, altri di Internet backup, altri ancora nascondono l’opzione nelle impostazioni avanzate della porta WAN/LAN. “Molti utenti non sanno di averla già a disposizione”, spiegano spesso i tecnici dei negozi specializzati. Il pannello di configurazione, infatti, mette in primo piano le voci più comuni: password Wi-Fi, rete ospiti, parental control. Tutto il resto resta più in basso. Quasi invisibile.

Failover e bilanciamento del carico: due modi diversi per non restare offline

Le due funzioni più diffuse sono failover e bilanciamento del carico. Spesso vengono confuse, ma non fanno la stessa cosa. Con il failover, il router usa una linea principale e tiene la seconda pronta a intervenire. Solo quando rileva un problema — mancata risposta DNS, perdita di pacchetti, assenza di collegamento al gateway — passa alla connessione di riserva. È la soluzione più semplice per evitare il classico blackout durante una riunione su Teams o una chiamata di lavoro, magari alle 9.15 del mattino, mentre il tecnico dell’operatore sta lavorando sull’armadio di zona.

Router domestico con doppia connessione cablata, utile per backup Internet e failover tra due ISP.

Il load balancing, invece, divide il traffico tra due connessioni attive. Può servire in famiglie numerose o in piccoli uffici dove c’è chi carica file pesanti, chi guarda contenuti in streaming e chi lavora su piattaforme cloud. Attenzione, però: non significa sommare automaticamente le velocità in una sola super-connessione. Nella maggior parte dei router consumer, il traffico viene distribuito per sessioni o per dispositivi. Non viene “fuso” come nelle soluzioni professionali più costose. La differenza è concreta. E si vede.

Come capire se il proprio router può usare una seconda linea Internet

Per verificare se il proprio router domestico supporta una seconda linea Internet bisogna entrare nel pannello di gestione. Di solito si fa dal browser, digitando indirizzi come 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Poi bisogna cercare voci legate a WAN, Dual WAN, backup Internet, multi-ISP o USB modem. Alcuni modelli permettono di trasformare una porta LAN in una seconda WAN. Altri accettano chiavette o modem 4G/5G tramite porta USB. Spesso il manuale online, più aggiornato di quello cartaceo trovato nella scatola, chiarisce tutto in poche righe.

C’è però un dettaglio da controllare: non tutti i firmware attivano davvero questa funzione su tutti i mercati o con tutti gli operatori. Alcuni router forniti in comodato dagli ISP hanno menu semplificati, aggiornamenti gestiti dall’operatore e opzioni avanzate bloccate.

Gli utenti più esperti possono installare firmware alternativi come OpenWrt, quando compatibili. Ma non è una strada adatta a tutti: un errore può rendere instabile il dispositivo o far decadere l’assistenza. Meglio muoversi con calma, salvare la configurazione e provare la seconda linea in un momento tranquillo. Non alle 8.55, prima di una call.

Due provider in casa: quando conviene davvero e quali limiti considerare

Usare due provider ha senso quando la continuità della connessione vale più del costo mensile in più. Può essere utile a un professionista che lavora da casa, a un piccolo negozio con pagamenti elettronici, a uno studio medico con agenda cloud o a una famiglia con un impianto di allarme connesso.

La soluzione più economica, spesso, è affiancare alla fibra una SIM dati 4G o 5G da usare solo in emergenza. Bisogna però fare attenzione ai limiti di traffico, alla copertura dentro casa e alla qualità del segnale vicino al router. Due tacche, in una stanza schermata, non fanno miracoli.

Restano poi alcuni rischi. Due linee non proteggono da un guasto elettrico, da un router difettoso o da problemi interni alla rete Wi-Fi. Per questo, in certi casi, può servire anche un piccolo gruppo di continuità. Il failover può inoltre interrompere alcune sessioni già aperte, come VPN aziendali, giochi online o chiamate VoIP, perché cambia l’indirizzo IP pubblico. Per molti utenti, però, il passaggio basta: qualche secondo di pausa, poi la rete riparte. Non è una soluzione magica. È una misura concreta. E, se il router la supporta già, può costare meno di quanto si pensi.