Il tuo PC Windows ha una data di scadenza: ecco come trovarla

Ogni versione di Windows ha un proprio ciclo di vita, indicato da Microsoft nelle pagine ufficiali “Lifecycle”. In parole semplici: il sistema operativo riceve aggiornamenti, correzioni e interventi di sicurezza solo fino a una certa data. Non è un problema che riguarda soltanto i vecchi computer lasciati in un cassetto. Tocca anche notebook recenti, pc aziendali e dispositivi usati ogni giorno per posta, banca online, documenti e videoriunioni.

Perché ogni PC Windows ha una data di fine supporto

Il caso più vicino agli utenti è Windows 10, il cui supporto ordinario è terminato il 14 ottobre 2025. Da quel momento, salvo adesione ai programmi di aggiornamento esteso previsti da Microsoft, il sistema non riceve più le normali correzioni gratuite. “Il dispositivo continua ad accendersi e a funzionare”, chiarisce Microsoft nelle sue comunicazioni di supporto, ma resta più esposto ai rischi. È una differenza importante: il computer non si ferma all’improvviso, però il suo livello di protezione cambia.

Un utente controlla il PC e una data sul calendario, simbolo della scadenza del supporto e della necessità di aggiornare Windows.

Lo stesso vale per Windows 11. Le edizioni Home e Pro hanno scadenze legate alla singola versione installata, non solo al nome del sistema. Tradotto: avere Windows 11 non basta. Bisogna sapere se la release in uso è ancora coperta dagli aggiornamenti mensili.

Come verificare versione di Windows e data di fine supporto

Il controllo è rapido. Basta aprire Impostazioni, entrare in Sistema, poi in Informazioni sul sistema e leggere le voci “Edizione”, “Versione” e “Build sistema operativo”. È in quella schermata, spesso ignorata, che si capisce se il pc monta Windows 10, Windows 11 o una versione più vecchia. In alternativa si può premere Windows + R, digitare “winver” e confermare: compare una finestra con i dati principali.

Una volta trovata la versione, va confrontata con la pagina ufficiale Microsoft Lifecycle, dove sono indicate le date di fine supporto per ciascun prodotto. Per Windows 10, la data chiave è stata il 14 ottobre 2025. Per Windows 11, invece, le scadenze cambiano in base alla release installata e all’edizione. Le versioni Home e Pro, di solito, hanno un supporto più breve rispetto ad alcune edizioni Enterprise ed Education.

C’è poi il nodo della compatibilità hardware. Molti pc con Windows 10 non possono passare a Windows 11 perché non rispettano requisiti come TPM 2.0, avvio protetto o determinati processori supportati. Microsoft offre l’app Controllo integrità PC, utile per capire se il dispositivo può essere aggiornato. La risposta, a volte piuttosto netta, arriva in pochi secondi.

Senza aggiornamenti e patch di sicurezza il rischio cresce

Quando il supporto termina, il cambiamento più serio riguarda le patch di sicurezza. Il pc può continuare a navigare, stampare, aprire file e usare programmi già installati. Ma non riceve più le correzioni mensili contro le vulnerabilità scoperte dopo la scadenza. Ed è qui che il rischio sale: una falla non corretta può essere usata da malware, campagne di phishing o attacchi mirati, soprattutto su macchine collegate a reti aziendali o usate per dati sensibili.

Non tutto smette di funzionare nello stesso giorno. Alcuni programmi continuano ad aggiornarsi per mesi, altri fissano a loro volta un limite e poi chiudono il supporto. Browser, antivirus, software gestionali e applicazioni bancarie possono cambiare requisiti, lasciando fuori i sistemi più vecchi. “La fine del supporto non rende inutilizzabile il dispositivo, ma riduce la sua affidabilità nel tempo”: è questo, in sostanza, il messaggio di Microsoft agli utenti.

Per le aziende il problema è anche pratico. Un parco macchine non aggiornato può creare difficoltà nei controlli di conformità, nelle assicurazioni cyber e nelle procedure interne di sicurezza. Per un privato, invece, il rischio più concreto è usare un computer che sembra normale per operazioni delicate: home banking, identità digitale, posta elettronica, archivi personali. Tutto funziona. Finché qualcosa non va storto.

Aggiornare, cambiare pc o metterlo in sicurezza: le strade possibili

La prima cosa da fare è verificare se il pc può passare a Windows 11 tramite Windows Update. Se l’aggiornamento è disponibile, meglio preparare un backup completo dei file, controllare lo spazio libero e seguire la procedura guidata. Non conviene farlo di corsa, magari la sera prima di una consegna di lavoro: un aggiornamento di sistema può richiedere tempo, riavvii e qualche intervento manuale.

Se il dispositivo non è compatibile, restano due strade principali. La prima è acquistare un nuovo computer, scelta costosa ma spesso ragionevole per macchine con molti anni alle spalle, batteria ormai debole o componenti lenti. La seconda è aderire, dove disponibile, agli Extended Security Updates per Windows 10, cioè aggiornamenti di sicurezza estesi a pagamento o legati a condizioni specifiche indicate da Microsoft. Non sono una soluzione definitiva: servono solo a prendere tempo.

Chi decide di continuare a usare un pc fuori supporto dovrebbe almeno ridurre i rischi. Vuol dire tenere aggiornati browser e programmi, usare un antivirus ancora supportato, evitare account amministratore per l’uso quotidiano, eliminare software inutili e fare backup frequenti su un disco esterno o su un cloud affidabile. Per un vecchio portatile usato solo offline, magari per scrivere o consultare archivi, il rischio è più basso. Per un pc collegato ogni giorno a internet, molto meno.

La regola pratica è semplice: controllare subito versione di Windows, data di fine supporto e possibilità di aggiornamento. Non serve essere tecnici. Bastano pochi minuti nelle impostazioni e una verifica sulle pagine Microsoft. La scadenza, in questo caso, non è stampata sul computer. Ma c’è.