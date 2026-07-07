Il tuo PC ha più di una porta USB ma solo questa serve effettivamente a caricare il dispositivo, altrimenti sprechi tempo ed elettricità

Il notebook di molti utenti, anche nel 2026, non si ricarica quando viene collegato a una qualunque porta USB-C di casa, dell’ufficio o trovata in viaggio.

Il motivo è semplice, ma spesso sfugge: non tutte le porte con lo stesso attacco servono davvero alla ricarica del PC. Si guarda lo spinotto, sembra quello giusto, si collega il cavo e si aspetta. Poi la batteria resta ferma. Oppure scende piano piano. «Con il telefono funziona, con il portatile no»: è una delle frasi più sentite nei negozi di elettronica, davanti a caricabatterie e cavi che, a prima vista, sembrano identici.

USB-C non significa ricarica: le differenze invisibili tra porte identiche

La USB-C è prima di tutto un connettore. Non è, da sola, una garanzia di ricarica universale. Due porte possono avere lo stesso aspetto, la stessa forma ovale e reversibile, ma fare cose molto diverse: una può servire solo al trasferimento dati, un’altra può mandare il segnale video a un monitor, un’altra ancora può alimentare il computer tramite USB Power Delivery. Da fuori, spesso, non si vede nulla. Ed è lì che nasce l’equivoco.

Negli ultimi anni l’Unione europea ha spinto sulla porta USB-C come standard comune, anche per ridurre caricabatterie inutilizzati e rifiuti elettronici. Ma lo standard riguarda l’attacco, non tutte le funzioni che possono passarci dentro. Sui dispositivi compatibili si può arrivare a velocità alte con USB4 e fino a 240 watt con USB Power Delivery 3.1, ma ogni produttore sceglie che cosa inserire davvero. Così può capitare che la porta USB-C sul lato sinistro del laptop ricarichi il dispositivo, mentre quella sul lato destro serva solo per periferiche, chiavette o mouse. Stesso foro, risultato diverso.

Power Delivery, watt e cavi E-Marker: la catena che decide se il notebook si alimenta

La ricarica di un portatile passa quasi sempre da USB Power Delivery, spesso indicato come USB PD. È il sistema che permette a caricatore e computer di “parlarsi” e decidere quanta energia far passare. Se la porta del laptop non lo supporta, il caricatore può essere anche inserito nel modo giusto, ma la batteria del notebook non riceverà la potenza necessaria. Nella maggior parte dei casi non è un guasto: è una incompatibilità. Conta poi il wattaggio del caricatore. Uno smartphone può cavarsela con 20 o 30 watt, mentre molti ultrabook chiedono almeno 45 o 65 watt.

I modelli professionali, le workstation e diversi portatili da gaming possono andare oltre i 100 watt. Con un alimentatore troppo debole, il PC può non caricarsi affatto. Oppure può caricarsi solo da spento, lentamente, con un risultato poco utile. Anche il cavo USB-C conta: quelli certificati per potenze elevate hanno un chip chiamato E-Marker, che comunica ai dispositivi quanta energia può passare in sicurezza. Senza quel chip, la ricarica può essere limitata, anche se caricatore e porta sarebbero adatti.

Come verificare compatibilità di laptop, caricatore e cavo prima dell’acquisto

Prima di comprare un nuovo alimentatore o un nuovo cavo, conviene controllare il manuale del notebook o la scheda tecnica sul sito del produttore. Le indicazioni da cercare sono USB Power Delivery, PD, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 oppure la potenza massima espressa in watt. Le porte Thunderbolt, che usano lo stesso attacco USB-C, di solito offrono funzioni più complete. Ma non tutte le porte USB-C sono Thunderbolt. Sul telaio la differenza può essere indicata da una piccola icona.

A volte, però, non c’è nemmeno quella. Il controllo va fatto su tutta la catena: porta del laptop, caricatore USB-C e cavo certificato. Se anche uno solo di questi tre elementi non supporta la potenza richiesta, la ricarica può fallire o andare a rilento. Per questo non basta leggere “ha la USB-C”. Bisogna verificare i watt reali e la compatibilità con USB PD. È una verifica noiosa, sì. Ma evita di perdere ore con il PC attaccato alla presa e ancora scarico. E, alla lunga, anche di sprecare elettricità senza ottenere il risultato cercato.