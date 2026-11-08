Il tuo iPhone ti sta ascoltando? Controlla subito l'impostazione "Ascolto in diretta"

Il timore, non sempre fondato, è che possa trasformare il telefono in una sorta di microfono nascosto. Tutto è partito dai social, poi rilanciato da contenuti di divulgazione tecnologica e sicurezza informatica. Così molti utenti sono andati a cercare nelle impostazioni una voce che, fino a quel momento, avevano probabilmente ignorato. La domanda è diretta: l’iPhone ascolta davvero le conversazioni? La risposta, però, non sta in uno slogan.

Live Listen non è stato pensato come uno strumento di sorveglianza. È una funzione di accessibilità Apple che permette di usare l’iPhone come microfono remoto, inviando l’audio raccolto dal telefono a AirPods, cuffie Beats compatibili o apparecchi acustici certificati. Apple lo spiega nelle pagine di supporto: serve ad aiutare chi ha difficoltà uditive a seguire meglio una conversazione in luoghi rumorosi, per esempio in un bar, in aula o durante una riunione.

Il meccanismo è semplice. Si mette l’iPhone vicino alla persona che parla, a un docente o a un relatore, e l’audio arriva amplificato nelle cuffie collegate. Niente scenari da spy story: è una funzione pensata per ascoltare meglio nella vita di tutti i giorni, quando il rumore di fondo copre le voci. Proprio perché è inserita tra le opzioni legate all’udito e al Centro di controllo, però, molti la scoprono solo quando un video virale invita a “controllare subito” il telefono. Ed è lì che nasce l’equivoco.

Il caso sui social: perché Live Listen non registra trascrizioni segrete

A far discutere è stata soprattutto l’idea, circolata in alcuni reel e post, che Live Listen possa registrare conversazioni o creare trascrizioni segrete senza che l’utente se ne accorga. In base alle guide ufficiali Apple e alle verifiche riportate dalla stampa tecnologica statunitense, la funzione non è progettata per salvare audio, produrre testi automatici o alimentare sistemi pubblicitari.

Smartphone e auricolari su un tavolo in un bar, immagine che richiama l’ascolto a distanza e i dubbi sulla privacy.

Trasmette audio in tempo reale. Il fraintendimento si inserisce in un clima già carico di sospetti su microfoni, assistenti vocali e pubblicità mirata. Molti utenti raccontano di aver parlato di un prodotto e di averlo poi visto comparire tra gli annunci. Apple, come altri produttori, sostiene che le registrazioni vocali non vengano usate in modo indiscriminato per la pubblicità personalizzata.

Resta comunque un tema delicato, perché la percezione degli utenti spesso corre più veloce delle spiegazioni tecniche. Nel caso specifico, Live Listen non è un algoritmo di ascolto automatico e non si attiva da solo per spiare una conversazione: va avviato dall’utente e richiede dispositivi audio compatibili collegati.

Il rischio vero: ascolto a distanza se l’iPhone resta attivo nel raggio Bluetooth

Il punto critico è un altro, molto più concreto. Se Live Listen viene attivato e un iPhone resta appoggiato su una scrivania, su un tavolo o in una stanza, l’audio raccolto dal microfono può essere inviato alle cuffie collegate entro il raggio del Bluetooth, che in condizioni normali può arrivare a diversi metri, spesso intorno ai 10-15. Qui entra davvero in gioco la privacy.

Lo scenario è meno sofisticato di quanto sembri, ma non va sottovalutato: una persona potrebbe lasciare il telefono in un ambiente, allontanarsi con gli AirPods e continuare ad ascoltare quello che accade vicino al dispositivo. Non servono hacker, malware o app clandestine. Serve piuttosto accesso fisico al telefono già sbloccato o configurato, con la funzione attiva.

La differenza è importante: il rischio non è che Apple registri di nascosto, ma che qualcuno usi male uno strumento legittimo. Come può accadere con un registratore vocale o con una chiamata lasciata aperta. Per questo, in uffici condivisi, studi professionali, scuole o luoghi dove circolano informazioni riservate, conviene sapere che la funzione esiste e controllare se è attiva.

Come controllare e disattivare Live Listen dalle impostazioni di iOS

Per verificare Live Listen su iPhone, bisogna aprire Impostazioni, entrare in Accessibilità e poi nella sezione Audio/Visivo. Da lì si possono controllare le opzioni legate all’ascolto e, quando disponibili, i comandi collegati alla funzione. Alcune versioni di iOS possono mostrare voci leggermente diverse, a seconda del modello di iPhone, degli accessori connessi e della versione del sistema operativo installata.

Chi vuole ridurre il rischio di attivazioni indesiderate può controllare anche il Centro di controllo: se è presente il comando “Udito”, si può rimuovere o comunque verificare che Live Listen non sia in funzione. Quando la modalità è attiva, iOS mostra indicatori e schermate dedicate, ma nella pratica molti utenti non li notano, soprattutto se usano il telefono di fretta.

La precauzione più semplice resta la stessa: non lasciare un iPhone incustodito in luoghi sensibili, controllare quali dispositivi Bluetooth sono collegati e aggiornare regolarmente iOS. Non perché Live Listen sia uno spyware, ma perché una funzione nata per aiutare può diventare un problema se finisce nelle mani sbagliate.