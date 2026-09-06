Il tuo iPhone sta per ricevere una nuova funzionalità di iMessage che userai davvero

L’idea è semplice: decidere orari, luoghi e programmi senza perdersi in una raffica di messaggi, tra “per me va bene”, “io arrivo dopo” e risposte sparse. Una novità piccola, almeno sulla carta. Ma molto pratica.

Con il nuovo aggiornamento, iMessage non servirà più soltanto per inviare testi, foto, audio e reazioni. Nelle conversazioni arriveranno i sondaggi nativi, pensati per raccogliere le preferenze di più persone direttamente dentro l’app Messaggi. Apple, nelle comunicazioni legate a iOS 26, presenta la funzione come uno strumento per gestire decisioni rapide: una cena tra amici, una riunione in famiglia, un appuntamento di lavoro informale.

La differenza sta soprattutto nell’ordine. Finora, in una chat di gruppo su iPhone, scegliere un ristorante o fissare un orario voleva dire scorrere decine di messaggi, spesso arrivati a distanza di minuti o ore. Con i sondaggi su iMessage, invece, le opzioni restano tutte nello stesso punto della conversazione. Chi partecipa vota lì, senza link esterni e senza aprire altre app.

Apple, come spesso fa, non vende la novità come una rivoluzione. La inserisce piuttosto in quel lavoro di limatura dell’uso quotidiano che negli ultimi anni ha riguardato Messaggi: modifica dei testi già inviati, annullamento dell’invio, risposte in thread, gestione più chiara dei contenuti condivisi. Poco rumore, insomma. Ma funzioni che poi entrano nelle abitudini.

Così i sondaggi entrano nelle chat di tutti i giorni

In pratica, un utente potrà aprire una conversazione su iMessage, scegliere la nuova voce dedicata ai sondaggi e scrivere una domanda con più risposte possibili. Un esempio banale, ma efficace: “Pizza alle 20.30 o sushi alle 21?”. Gli altri partecipanti potranno scegliere direttamente nel messaggio, con un riepilogo dei voti aggiornato nella chat.

Uno smartphone usato al tavolo di un bar, immagine che richiama le nuove funzioni di messaggistica e sondaggi nelle chat di gruppo su iPhone.

È una di quelle funzioni che non hanno bisogno di grandi spiegazioni. Il punto è proprio questo: niente passaggi complicati, niente app da installare, niente strumenti esterni da far digerire al gruppo. Tutto resta dentro l’ambiente già familiare agli utenti iPhone. In famiglia può servire per decidere chi passa a prendere i bambini; tra colleghi, per scegliere una fascia oraria per una call. “Finalmente non dobbiamo più scorrere cinquanta messaggi”, potrebbe pensare chi vive di chat di gruppo. Ed è esattamente il senso della novità.

Secondo le informazioni diffuse da Apple, l’inserimento sarà in linea con la grafica di iOS 26: schede compatte, pulsanti chiari, risultati facili da leggere dentro la conversazione. Resta da vedere, nelle versioni definitive del sistema, quanto sarà possibile modificare un sondaggio dopo averlo pubblicato e se una stessa persona potrà indicare più risposte.

iPhone compatibili, tempi di uscita e cosa serve per usarla

La nuova funzione sarà legata a iOS 26 e quindi arriverà sugli iPhone compatibili con l’aggiornamento. Come di solito accade, Apple distribuisce prima le novità agli sviluppatori, poi agli utenti iscritti alla beta pubblica. La versione stabile arriva invece attraverso l’aggiornamento software nelle impostazioni del telefono. I tempi precisi possono cambiare in base al Paese e alla versione installata.

Per usare i sondaggi in iMessage, i partecipanti dovranno avere un dispositivo aggiornato e usare il servizio di messaggistica Apple. La funzione, quindi, darà il meglio nelle conversazioni tra utenti iPhone, iPad o Mac collegati a iMessage. Nelle chat miste, dove entrano anche SMS o RCS, alcune funzioni avanzate potrebbero non funzionare nello stesso modo. Sembra un dettaglio tecnico, ma nell’uso quotidiano può fare la differenza.

Gli utenti potranno controllare la compatibilità da Impostazioni, poi Generali e Aggiornamento software. È un passaggio noto, ma vale la pena ricordarlo: molte funzioni di Messaggi compaiono solo dopo aver installato l’ultima versione di iOS e, in alcuni casi, dopo aver aggiornato anche gli altri dispositivi collegati allo stesso account Apple.

Privacy, abitudini e il confronto inevitabile con WhatsApp

Sul fronte della privacy, Apple continuerà a puntare sulla protezione delle conversazioni di iMessage, uno dei temi centrali della sua comunicazione da anni. I sondaggi, entrando nell’app Messaggi, faranno parte dello stesso sistema previsto per le chat tra dispositivi Apple. Come sempre, però, bisognerà leggere le note ufficiali dell’aggiornamento per capire nel dettaglio quali dati vengano gestiti sul dispositivo e quali restino sincronizzati tramite iCloud.

C’è poi il confronto con WhatsApp. L’app di Meta permette già da tempo di creare sondaggi nelle chat, e molti utenti li usano per prendere decisioni rapide nei gruppi. Apple arriva quindi su un terreno già conosciuto, ma con un vantaggio preciso: l’integrazione diretta su iPhone. Niente app da aprire a parte, niente passaggi in più, nessun cambio di ambiente. Per chi usa già molto iMessage, può essere sufficiente.

Non è detto che questo sposti davvero gli utenti da una piattaforma all’altra. Le abitudini nella messaggistica sono difficili da cambiare e in Italia WhatsApp resta il punto di riferimento per famiglie, classi scolastiche, condomìni e gruppi di lavoro. Però la nuova funzione di iMessage può rendere l’app Messaggi più utile, soprattutto dove finora era vista come essenziale, quasi ridotta all’osso. Una piccola aggiunta, sì. Ma di quelle che, dopo qualche settimana, possono diventare normali.