Il tuo iPhone rivela una scomoda verità: ecco quanti anni ha davvero il tuo corpo

Più semplicemente, una lettura aggiornata nel tempo di alcuni segnali raccolti ogni giorno: sonno, movimento, battito cardiaco e abitudini.

Il nuovo indicatore Health Age, cioè “età della salute”, dovrebbe mostrare se il corpo appare più giovane o più anziano rispetto all’età scritta sui documenti. In concreto: una persona di 45 anni con buona capacità aerobica, sonno regolare e valori cardiaci stabili potrebbe ottenere una età biologica più bassa. Al contrario, poca attività fisica, riposo scarso e segnali cardiovascolari meno favorevoli potrebbero far salire il dato.

Secondo le immagini di prodotto citate dalla stampa specializzata, il parametro potrebbe indicare anche differenze molto precise. Apple avrebbe mostrato un esempio in cui l’età sanitaria risulta più bassa di 3,9 anni rispetto a quella reale. Un numero che attira l’attenzione, certo. Ma da prendere con prudenza: dentro una sola cifra finiscono misurazioni diverse, raccolte in momenti diversi della giornata e influenzate da stress, allenamento, malattia o anche solo stanchezza.

Apple Watch al centro: VO₂max, sonno, battito e variabilità cardiaca

Alla base di Health Age ci saranno soprattutto i dati registrati da Apple Watch. Senza l’orologio, la funzione non dovrebbe essere disponibile in modo completo. Tra i parametri indicati ci sono il VO₂max, che misura quanto bene l’organismo usa l’ossigeno durante l’attività fisica, la frequenza cardiaca a riposo, la qualità del sonno e la variabilità della frequenza cardiaca, spesso usata per capire come il corpo reagisce a stress e recupero.

Smartwatch e smartphone usati per controllare dati di benessere: un’immagine che richiama la stima dell’età biologica in Apple Health.

L’app potrà aggiungere, se l’utente lo vorrà, anche alcuni dati clinici caricati o collegati al profilo sanitario. Tra questi l’HbA1c, cioè l’emoglobina glicata usata per valutare l’andamento della glicemia nel tempo, e il colesterolo LDL, legato al rischio cardiovascolare. Non tutti avranno questi valori a disposizione, e non tutti sceglieranno di inserirli. In quel caso la stima si baserà sui dati già raccolti dai dispositivi Apple: passi, allenamenti, battito, recupero notturno. Tanti piccoli segnali, letti insieme.

Apple Intelligence entra nella salute: insight e consigli su misura

La nuova app Health dovrebbe affiancare a Health Age una sezione chiamata Insights, pensata per riassumere durante la giornata l’andamento di cuore, sonno, attività fisica, parametri vitali e, per chi lo monitora, ciclo mestruale. Qui entrerà in gioco Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale di Cupertino, con un compito preciso: trasformare grafici e serie di numeri in indicazioni più chiare per l’utente.

Un esempio riportato dalla fonte riguarda il sonno. Se l’app si accorge che l’utente si addormenta spesso troppo tardi, potrebbe suggerire una diversa routine serale, magari anticipando l’orario in cui staccare dagli schermi o segnalando abitudini ricorrenti. Ci sarà poi un’area chiamata Longevity, dedicata al lungo periodo, che dovrebbe mettere insieme informazioni su salute cardiaca, movimento, metabolismo, udito, alimentazione e benessere mentale. In questa lettura potranno entrare anche dati da AirPods, app collegate e cartelle cliniche digitali, dove disponibili e autorizzate.

Tra le novità è previsto anche un test di movimento con la fotocamera dell’iPhone, pensato per valutare mobilità, forza ed equilibrio. Secondo quanto indicato da Apple nelle comunicazioni sulla privacy, l’elaborazione avverrebbe direttamente sul dispositivo: i video non sarebbero salvati né inviati altrove. Un dettaglio importante, perché i dati sanitari restano tra le informazioni più delicate che uno smartphone possa raccogliere.

Quando arriva e perché non sostituisce il medico

La nuova versione di Apple Health è attesa entro la fine del 2026, ma il lancio dovrebbe partire solo in lingua inglese. Per ora non c’è una data per l’arrivo di una versione italiana o tedesca, né sono stati chiariti tutti i dettagli sulla disponibilità nei singoli Paesi europei. Per usare le nuove funzioni servirà un dispositivo compatibile con Apple Intelligence, quindi un iPhone o un iPad abilitato e aggiornato, oltre a un Apple Watch per raccogliere i parametri principali.

Il punto decisivo resta il limite medico dello strumento. Health Age non sostituisce una visita, non fa diagnosi e non può stabilire da solo il rischio personale di malattia. Può però aiutare a leggere meglio tendenze che spesso restano nascoste tra notifiche, anelli attività e grafici settimanali. Se un valore cambia molto o compaiono sintomi, la risposta non è lo schermo: è il medico, con esami e valutazioni adeguate. Apple prova a rendere più leggibile la salute di tutti i giorni. La responsabilità clinica, però, resta fuori dall’app.