Il tuo iPhone ora può avvisarti prima che tu cada vittima di una truffa: come attivarlo

Il nuovo framework si chiama Trust Insights ed è stato presentato da Apple durante una sessione per sviluppatori al WWDC 2026. Arriverà con iOS 27, atteso in autunno: non è quindi una funzione già disponibile nelle impostazioni dell’iPhone in questo momento, ma una tecnologia che le app dovranno integrare mano a mano che il sistema operativo si diffonderà.

Il funzionamento è pensato per intercettare le truffe basate su manipolazione psicologica (finti operatori bancari, finte autorità, finte emergenze familiari), difficili da bloccare con i filtri tradizionali perché è la vittima stessa a compiere le azioni, in modo apparentemente legittimo e autenticato. Trust Insights analizza segnali comportamentali — tempi di risposta, deviazioni dalle abitudini di utilizzo abituali, contesto e dati sensoriali di base — interamente sul dispositivo, senza mai leggere il contenuto di Messaggi, Mail o Foto.

L’iPhone ora ti avvisa in caso di truffe

Quando il sistema stima un rischio medio o alto, l’app coinvolta (una banca, un servizio di pagamento) può intervenire in tre modi: mostrare un avviso, introdurre un breve ritardo prima che il pagamento venga eseguito, oppure richiedere un passaggio di verifica aggiuntivo. Apple ha mostrato in una demo un pagamento interrotto da un messaggio che recita: “Questa transazione è stata giudicata ad alto rischio, potresti essere vittima di una truffa in corso”, con un ritardo che nella dimostrazione va da pochi istanti fino a diverse ore, a seconda della gravità stimata.

Il framework suddivide le attività monitorate in cinque categorie: pagamenti, modifiche a un account, attività che richiedono molte risorse del dispositivo, messaggi/moduli/documenti firmati, e una categoria residuale per tutto ciò che non rientra nelle altre quattro — segno che Apple sta ancora affinando i confini del sistema e ha chiesto agli sviluppatori di segnalare i casi limite tramite Feedback Assistant, oltre a riportare i casi confermati di truffa realmente intercettata per calibrare il sistema nel tempo.

Un dettaglio pensato apposta per neutralizzare la pressione psicologica dei truffatori: sarà possibile disattivare Trust Insights dalle Impostazioni, ma con un periodo di raffreddamento prima che la disattivazione diventi effettiva — impedendo così a un malintenzionato al telefono di convincere la vittima a spegnere la protezione nel bel mezzo della conversazione.

Una funzione simile è già presente sui telefoni Google Pixel, che offrono da tempo un rilevamento truffe on-device per chiamate e messaggi sospetti. Con Trust Insights, Apple porta una capacità comparabile sull’ecosistema iOS — ma la sua reale efficacia dipenderà da quante e quali app decideranno di integrarla una volta disponibile, dato che il framework da solo non protegge nulla se le app che usiamo ogni giorno non lo adottano. Apple ha comunque chiesto agli sviluppatori di segnalare i casi confermati di frode intercettata, un meccanismo di raccolta dati pensato per affinare progressivamente l’accuratezza del sistema dopo il lancio pubblico.