Il tuo iPhone ha un timer e lo stai ignorando completamente: controllalo in questo modo

Una piccola novità di iPhone cambia un gesto che molti fanno ogni giorno senza pensarci, rendendo il timer molto più rapido da usare.

Con iOS 27 Apple ha ritoccato uno strumento semplice, ma presente in tantissime situazioni quotidiane, dalla cucina al lavoro. Basta sapere dove guardare per accorgersi che il comando non si comporta più come prima.

Dal vecchio timer dell’app Orologio alla nuova barra rapida

Con iOS 27, chi apre il timer dell’iPhone dal Centro di Controllo non finisce più subito nella schermata classica dell’app Orologio. Ora compare una barra orizzontale nella parte alta del display, sopra quello che si sta facendo. Da lì si imposta direttamente la durata, senza passaggi in più.

La differenza si nota subito: spariscono le vecchie rotelle, non si entra nell’app e il comando resta lì, a portata di dito. Secondo iPhoned, Apple ha scelto questa strada per rendere più rapido un gesto che molti ripetono più volte al giorno. Un tocco, uno scorrimento e il timer è pronto. Chi era abituato al vecchio sistema potrebbe avere un attimo di esitazione, perché la nuova barra sembra quasi un comando temporaneo sovrapposto allo schermo. Ma è proprio questo il punto: fare prima, senza cambiare app.

Come impostare minuti e intervalli da 15 secondi con lo slider

La nuova barra del timer si usa con uno slider: si scorre a sinistra o a destra fino alla durata desiderata, senza aprire tutta l’app Orologio. Di base si lavora sui minuti, quindi bastano pochi movimenti per scegliere cinque, dieci o venti minuti.

La parte più utile, però, è la precisione. Tenendo il dito appoggiato più a lungo sulla barra, il sistema passa a intervalli più piccoli, fino a step da 15 secondi. Può tornare comodo in cucina, durante un allenamento o per brevi sessioni di concentrazione. Se si cambia idea, la barra si può chiudere con un gesto diagonale: dal basso a destra verso l’alto a sinistra. Non è un comando così evidente al primo colpo. Però, una volta imparato, fa risparmiare tempo.

Dynamic Island e scorciatoie: dove finisce il timer dopo l’avvio

Quando il timer su iPhone parte, sui modelli compatibili si sposta nella Dynamic Island, dove resta visibile il tempo che manca senza occupare tutto lo schermo. Basta un tap sull’isola dinamica per riaprire il controllo e vedere meglio la sessione in corso, oppure modificarla.

Apple ha cambiato anche il comportamento del pulsante nel Centro di Controllo: con un tocco breve si apre la nuova barra rapida, mentre con una pressione prolungata compare un menu con più opzioni, tra cui “Avvia timer”, “Avvia cronometro” e “Imposta nuova sveglia”. È una piccola scorciatoia, ma va nella direzione presa da iOS negli ultimi anni: meno schermate da aprire, più comandi subito disponibili. Chi usa spesso il timer farebbe bene a provarlo, perché il gesto di sempre ora porta a qualcosa di diverso. E dopo qualche tentativo, con ogni probabilità, anche più comodo.