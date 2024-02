Il tuo iPhone 15 sarà sempre al 100% con il caricatore USB-C a 4,99€ su Amazon: OFFERTA FOLLE

Il Caricatore Rapido da 25W per iPhone 15 è progettato per offrire prestazioni ottimali e praticità imbattibile. Con una potenza massima in uscita di 25W, questo caricatore USB-C consente di caricare rapidamente il dispositivo in meno di mezz’ora. Questo significa una velocità di ricarica tre volte superiore rispetto al caricatore originale da 5W.

Per garantire la massima sicurezza durante la ricarica, il caricabatterie è dotato di molteplici sistemi di protezione contro sovracorrente, surriscaldamento, sovratensione e cortocircuito. Inoltre, il chip intelligente integrato filtra automaticamente le correnti instabili, assicurando una ricarica rapida e sicura.

Inoltre, il caricatore è ampiamente compatibile con una varietà di dispositivi, non limitandosi solo agli iPhone 15. Il cavo di ricarica USB-C a USB-C da 2M incluso è compatto, leggero e facile da trasportare.

La sua robustezza e durabilità consentono una ricarica continua e stabile, resistendo a decine di migliaia di curve e ripetute disconnessioni. La lunghezza del cavo permette di regolare liberamente la posizione durante la ricarica, sia a letto che sul divano, offrendo la massima comodità.

Oggi, Amazon, pensa alle tue necessità di ricarica dei tuoi dispositivi e mette in sconto del 38% il caricatore USB-C per iPhone 15 (e altri dispositivi grazie alla sua ampia compatibilità) per un costo finale di soli 4,99€.