Il tuo forno a microonde non interromperà la tua connessione Wi-Fi, ma può renderla quasi inutilizzabile: perché succede e come evitarlo

Quando il forno a microonde è acceso, la connessione Wi-Fi può rallentare e diventare meno stabile del solito.

Non sempre il segnale scompare completamente, ma la navigazione può risultare più lenta e difficoltosa. La causa è legata al fatto che alcuni dispositivi domestici utilizzano frequenze vicine a quelle della banda Wi-Fi a 2,4 GHz, creando interferenze che possono compromettere temporaneamente le prestazioni del router.

La banda a 2,4 GHz: perché Wi-Fi e microonde si contendono le stesse frequenze

Tutto nasce da una scelta tecnica fatta molti anni fa. La banda ISM, cioè Industrial, Scientific and Medical, è stata destinata a livello internazionale ad apparecchi industriali, scientifici e medici. Dentro ci sono finiti anche i forni a microonde. La frequenza intorno ai 2,4 GHz si è dimostrata adatta a scaldare il cibo in modo efficace e con costi contenuti.

Poi, con il tempo, quella stessa fetta di spettro è diventata fondamentale anche per tante reti di casa: Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 quando usa i 2,4 GHz, dispositivi Bluetooth, telefoni cordless, baby monitor. Insomma, una corsia parecchio trafficata. Ecco perché, se “Internet va giù” mentre si scalda una tazza di latte, spesso il problema non è immaginario: più che interrompersi, la rete può rallentare, rispondere male, perdere stabilità.

Schermature imperfette e segnali disturbati: come il forno può rallentare la rete domestica

In teoria, un microonde non dovrebbe dare fastidio al router Wi-Fi. I forni sono costruiti con pareti metalliche e schermature pensate per trattenere le onde elettromagnetiche all’interno, dove rimbalzano e scaldano gli alimenti. Ma quella protezione non è una gabbia perfetta. Piccole dispersioni possono esserci, soprattutto con apparecchi vecchi, usurati o con lo sportello che non chiude più come dovrebbe. Da qui nasce il disturbo.

Il forno lavora con una potenza molto più alta rispetto a quella di un modem domestico: anche una perdita minima può quindi “sporcare” il segnale sulla rete a 2,4 GHz. Il risultato, di solito, non è una disconnessione secca. Più spesso si vede un video che si blocca, una videochiamata che gracchia, un download che procede a scatti. “Succede solo quando accendiamo il microonde”, scrivono spesso gli utenti nei forum tecnici. Ed è una spiegazione plausibile, soprattutto se il router si trova vicino alla cucina, magari su una mensola accanto a elettrodomestici e prese multiple.

Router lontano dalla cucina e test con Wi-Fi Analyzer: le soluzioni pratiche per ridurre le interferenze

La prima cosa da fare è semplice, ma spesso basta: tenere il router lontano dal forno a microonde e, se possibile, anche da altri dispositivi che usano i 2,4 GHz, come casse Bluetooth, cordless e baby monitor. Possono bastare pochi metri, una posizione più alta e meno chiusa, lontana da pareti spesse e superfici metalliche. Se il modem lo permette, meglio collegare smartphone, computer e smart TV alla rete a 5 GHz, meno esposta a questo tipo di disturbo e spesso più veloce nelle stanze vicine al router.

Per capire se il problema è davvero quello, si può usare un’app come Wi-Fi Analyzer: si controlla il segnale con il forno spento, poi lo si accende per uno o due minuti e si osservano eventuali cali nei valori in dBm. Un segnale a -60 dBm è migliore di uno a -70 dBm, per fare un esempio. Se il grafico peggiora mentre il microonde è in funzione, la pista è chiara. In quel caso conviene evitare grandi download, streaming in alta qualità o videochiamate importanti proprio in quei minuti. Poco, a volte, basta per riportare la connessione domestica alla normalità.