Il tuo dispositivo Android o iPhone dispone di un hotspot Wi-Fi nascosto per una connessione internet molto più veloce

In questi casi può tornare utile un sistema ancora poco usato: il tethering USB, cioè la condivisione della connessione dati del telefono con il portatile tramite cavo. Una soluzione meno vistosa dell’hotspot, ma spesso più stabile e con qualche rischio in meno.

La scena è sempre la stessa: si apre il laptop in una sala d’attesa, si cerca la rete del locale, si inserisce magari la password stampata su uno scontrino e, dopo pochi minuti, la connessione Wi-Fi inizia ad andare a scatti. Succede nei centri commerciali, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei bar affollati, dove decine di dispositivi si dividono la stessa rete e la velocità reale cambia da un momento all’altro. “Si collega, poi cade”: una frase che molti conoscono bene, magari davanti a una videochiamata bloccata o a una pagina che non si apre.

Il punto, però, non è solo la lentezza. Le reti Wi-Fi pubbliche sono spazi sui quali l’utente ha poco controllo: anche con una VPN, possono restare problemi di traffico eccessivo, impostazioni fatte male e sicurezza non sempre chiara. Per questo molti scelgono l’hotspot Wi-Fi dello smartphone, trasformando il telefono in una piccola rete senza fili per il computer. Comodo, certo. Ma con i suoi difetti: consuma molta batteria, può far scaldare il dispositivo e resta esposto alle interferenze delle reti vicine.

Tethering USB: il cavo che trasforma lo smartphone in un modem più stabile

Il tethering USB lavora in modo diverso. Non crea una rete wireless: lo smartphone passa la propria connessione dati mobile al computer attraverso un cavo. In pratica, il telefono diventa un modem collegato direttamente al portatile. Meno evidente, meno dispersivo, spesso più affidabile. La funzione è presente su molti dispositivi Android e anche su iPhone, ma resta poco usata perché l’hotspot classico, quello con nome rete e password, è più conosciuto.

Uno smartphone collegato al portatile via cavo USB in un’area d’attesa, soluzione pratica per avere internet più stabile in viaggio.

La differenza si vede soprattutto quando intorno ci sono troppi segnali. In un aeroporto alle 8 del mattino, con decine di reti accese e passeggeri collegati, un hotspot wireless può perdere colpi o diventare instabile. Con il cavo, invece, i dati passano direttamente tra telefono e computer, senza dover competere con altri canali Wi-Fi. Questo non significa che la velocità sia sempre più alta: contano la copertura 4G o 5G, l’operatore e il piano tariffario. Ma la stabilità della connessione, nella maggior parte dei casi, ne guadagna.

Batteria, velocità e privacy: perché il tethering via USB può fare la differenza

Il primo vantaggio del tethering via USB è la batteria. Con l’hotspot Wi-Fi acceso, uno smartphone può scaricarsi in fretta, soprattutto durante sessioni lunghe di lavoro, streaming o videoconferenze. Chi ha provato a inviare file pesanti da un treno o da una lounge lo sa bene: il telefono si scalda, la percentuale scende e a quel punto parte la caccia a una presa libera. Con il collegamento via cavo, invece, il dispositivo può condividere internet e intanto ricaricarsi dal portatile.

Poi c’è la privacy in viaggio. Un hotspot wireless manda in giro una rete visibile nelle vicinanze, anche se protetta da password. Il tethering USB, invece, non mostra alcun nome rete a chi si trova nella stessa sala o nello stesso vagone. È un dettaglio semplice, ma non trascurabile per chi lavora con documenti aziendali, posta elettronica o accessi a servizi delicati. Restano valide le solite cautele: siti con connessione cifrata e, quando serve, una VPN affidabile. Il cavo non elimina ogni rischio, ma riduce l’esposizione.

Come attivarlo su iPhone e Android, tra Mac, Windows e qualche limite

Su iPhone, la procedura è piuttosto semplice: si apre l’app Impostazioni, si entra in Hotspot personale, si abilita la condivisione e poi si collega il telefono al computer con un cavo USB. La prima volta può comparire il messaggio “Autorizza questo computer”: basta confermare sullo schermo dell’iPhone.

Su Mac, per evitare che il sistema continui a preferire una rete Wi-Fi già salvata, può essere utile spegnere per un momento il Wi-Fi o controllare l’ordine dei servizi di rete nelle impostazioni. Su Windows, in molti casi la connessione viene riconosciuta dopo l’installazione dei componenti Apple necessari, oggi gestiti anche tramite l’app Dispositivi Apple disponibile per i PC compatibili.

Su Android, i passaggi cambiano un po’ a seconda del produttore, ma la logica resta la stessa: si collega il telefono al computer, si apre la notifica relativa alla connessione USB e si seleziona tethering USB. Su Windows, di solito, il collegamento viene visto come una nuova connessione di rete.

Su Mac, invece, possono comparire limiti di compatibilità con alcuni modelli Android e, in certi casi, può servire una configurazione manuale di rete oppure bisogna tornare all’hotspot Wi-Fi. Ultimo controllo, ma importante: il piano dati mobile. Se l’abbonamento non è illimitato, usare il portatile tramite smartphone può consumare molti gigabyte, soprattutto con videochiamate, cloud e aggiornamenti automatici attivi.