Il tuo dispositivo Android nasconde gigabyte di file inutili provenienti da app disinstallate: ecco come trovarli

Si prova a fare pulizia: via gli screenshot doppi, via i file inutili, via un po’ di cache. Ma spesso, nelle impostazioni, resta quella voce difficile da decifrare: “Altro”. E lì dentro possono nascondersi gigabyte di file invisibili, lasciati anche da app disinstallate da tempo.

Il rallentamento di Android non dipende solo dall’età del telefono o dalle troppe app aperte. Quando lo spazio di archiviazione scende troppo, il sistema ha meno margine per lavorare: deve creare file temporanei, gestire la cache, aggiornare le applicazioni, scrivere e spostare dati. Se lo spazio manca, tutto diventa più faticoso.

Il risultato è quello che molti conoscono bene: app che si aprono con qualche secondo di ritardo, galleria che carica lentamente, tastiera che risponde in ritardo, telefono meno pronto anche nelle operazioni più banali.

A quel punto si passa alla pulizia manuale. Si entra nella galleria, si cancellano foto inutili, si svuotano le cartelle dei media di WhatsApp o Telegram, si elimina la cache dalle impostazioni. Qualcosa si recupera, certo. Ma non sempre basta. Una parte della memoria resta occupata in percorsi poco visibili, che il normale gestore file non mostra in modo chiaro. Ed è lì che il problema si complica.

I dati orfani che restano dopo la disinstallazione delle app

Cancellare un’app da Android non vuol dire sempre cancellare tutto quello che l’app ha lasciato sul telefono. Di solito la disinstallazione rimuove i dati nello spazio privato dell’applicazione: impostazioni, cache, file interni. Però alcuni contenuti possono essere finiti altrove. Per esempio download, backup, risorse di giochi, file multimediali o documenti creati dall’utente.

Uno smartphone con memoria quasi piena su una scrivania, per illustrare i file residui e la pulizia dell’archivio su Android.

Il caso più evidente riguarda alcuni giochi pesanti. Titoli come Call of Duty: Mobile scaricano mappe, pacchetti grafici e altri file aggiuntivi che possono occupare parecchi gigabyte. Dopo la rimozione dell’app, una parte di quei dati può restare nella memoria condivisa o in cartelle come Android/OBB, soprattutto se la disinstallazione non è andata fino in fondo. In un test citato dall’autore della prova, dopo aver eliminato il gioco erano rimasti circa 1,5 GB di dati proprio nella cartella OBB.

Sono i cosiddetti dati orfani: non appartengono più a un’app installata, ma continuano a occupare spazio. Non si vedono nella schermata principale, non mandano avvisi, non danno segnali. Restano lì. E, mese dopo mese, possono diventare diversi gigabyte sottratti alla memoria disponibile.

Cartelle protette, Scoped Storage e limiti dei file manager predefiniti

La situazione è diventata più evidente con le nuove regole di sicurezza di Android. Da Android 10, Google ha introdotto lo Scoped Storage, un sistema pensato per separare meglio i dati delle app e limitare l’accesso libero ai file degli utenti. Da Android 11, i paletti sono diventati più rigidi, soprattutto per cartelle delicate come Android/data e Android/OBB.

La ragione è chiara: più privacy e più sicurezza. Ma per chi vuole capire cosa sta occupando la memoria del telefono, il percorso diventa meno semplice. Il file manager predefinito spesso non permette di esplorare liberamente alcune cartelle, oppure mostra solo una parte delle informazioni. Così la sezione “Altro” nelle impostazioni finisce per sembrare una scatola chiusa: dentro ci finiscono cache, file di sistema, dati rimasti da vecchie app e contenuti non classificati.

Alcuni file manager di terze parti riescono ad aprire certe cartelle usando lo Storage Access Framework, il sistema di permessi previsto da Android. Ma non è un’operazione immediata. Bisogna entrare cartella per cartella, concedere le autorizzazioni, capire cosa si può cancellare senza fare danni. Non proprio l’ideale per chi vuole solo recuperare spazio senza mettere mano a directory tecniche.

Come individuare e cancellare i residui con SD Maid SE e CorpseFinder

Tra gli strumenti citati dagli utenti più esperti c’è SD Maid SE, un’app per la pulizia di Android che analizza la memoria e aiuta a individuare file inutili. Al suo interno c’è CorpseFinder, una funzione pensata proprio per cercare i residui lasciati dalle app disinstallate. Il nome scelto dallo sviluppatore è abbastanza esplicito: va a caccia dei “cadaveri” digitali, cioè cartelle e file rimasti dopo la rimozione di un’app.

Per lavorare in modo più completo, SD Maid SE può integrarsi con Shizuku, un’utility che consente ad alcune app di usare permessi più ampi tramite ADB, senza richiedere il root del dispositivo. In pratica, si ottiene accesso a cartelle normalmente protette, ma con una procedura guidata. Dopo la scansione, CorpseFinder mostra i residui trovati e lascia all’utente la scelta su cosa eliminare.

Il vantaggio è concreto: non serve più cercare a mano ogni cartella collegata a un’app cancellata mesi prima. Lo spazio recuperabile cambia molto da telefono a telefono, in base al numero di app disinstallate e alla quantità di dati che avevano scaricato. Nell’esperienza riportata nel testo di partenza, l’uso degli strumenti di SD Maid SE ha permesso di liberare circa 8,4 GB di memoria.

Prima di cancellare app ancora utili o foto da conservare, conviene quindi controllare bene la voce “Altro” nelle impostazioni di archiviazione. Spesso non è un mistero: si tratta di cache accumulata e dati dimenticati da applicazioni non più presenti. Una pulizia mirata, fatta con strumenti adatti e senza eliminare file alla cieca, può restituire spazio al telefono e rendere Android più fluido nell’uso quotidiano.