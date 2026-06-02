Il trucco virale dell’iPhone impostato al 2027 libera memoria, ma può cancellare le chat

Sta circolando su X un trucco per liberare spazio su iPhone impostando temporaneamente la data al 2027, ma la procedura può avere effetti indesiderati sui dati salvati.

Diversi utenti raccontano di aver ridotto i Dati di sistema cambiando per qualche minuto la data del telefono, nel tentativo di forzare una pulizia interna di cache e file temporanei. Il metodo, però, va trattato con cautela: se le impostazioni di Messaggi non sono configurate correttamente, vecchie chat e allegati potrebbero essere eliminati o diventare più difficili da recuperare.

iPhone al 2027, come funziona il trucco per liberare spazio

La procedura descritta online è semplice, almeno sulla carta. Si attiva la Modalità aereo, poi si va in Impostazioni > Generali > Data e ora, si disattiva “Imposta automaticamente” e si sposta manualmente la data dell’iPhone a un giorno del 2027. A quel punto il telefono va lasciato fermo per circa due minuti, senza aprire app e senza forzare nulla. Poi si torna nelle impostazioni, si rimette la data corretta, si riattiva “Imposta automaticamente” e infine si spegne la Modalità aereo.

Molti, subito dopo, controllano la voce Spazio iPhone per vedere se la memoria occupata è calata. “Mi ha liberato diversi giga”, ha scritto un utente su X. Altri parlano di risultati più contenuti, magari qualche centinaio di megabyte. Ma c’è un punto da tenere a mente: non è una procedura ufficiale Apple. E non è un dettaglio da poco.

Dati di sistema e cache: perché può funzionare, ma Apple non lo consiglia

Stando alle segnalazioni circolate in rete, il trucco sembra agire soprattutto sui Dati di sistema, la voce in cui iPhone raccoglie cache, file temporanei, log e altri elementi gestiti da iOS. È una sezione che, in certi casi, può gonfiarsi dopo un aggiornamento, dopo molto tempo senza riavviare il telefono o quando le app accumulano troppi contenuti temporanei. Apple non mette a disposizione un tasto unico per svuotare tutta la cache di sistema, così chi ha pochi giga liberi finisce spesso per cercare strade alternative: cancellare app, pulire Safari, eliminare download, fare un backup e poi un ripristino.

Portare avanti la data potrebbe spingere alcuni processi interni a considerare “vecchi” certi file temporanei e quindi a rimuoverli. È una spiegazione plausibile, ma resta tale: Apple non l’ha confermata e non ha pubblicato indicazioni che rendano questa pratica sicura o consigliata. In breve: può anche funzionare, ma non è una funzione pensata per l’utente.

Il rischio vero: chat, foto e allegati possono essere cancellati

Il problema più serio riguarda Messaggi, più che la memoria. Su iPhone si può scegliere per quanto tempo conservare le conversazioni: 30 giorni, 1 anno oppure per sempre. Se il telefono viene portato manualmente nel 2027, il sistema potrebbe leggere alcune chat come già scadute e applicare prima del tempo le regole di eliminazione automatica. Il rischio non riguarda solo i testi, ma anche foto, video, vocali e allegati ricevuti nelle conversazioni.

E se è attivo Messaggi su iCloud, la cancellazione può arrivare anche su iPad e Mac collegati allo stesso account Apple. Prima di provare il trucco, quindi, è bene aprire Impostazioni > App > Messaggi > Conserva messaggi e controllare che sia selezionato “Per sempre”, soprattutto se quelle chat hanno valore personale o lavorativo. Ancora meglio: fare prima un backup su iCloud o su computer. Recuperare qualche gigabyte può far comodo. Perdere anni di conversazioni, decisamente meno.