Il trucco per caricare il telefono anche quando manca la corrente

In quei minuti bisogna scegliere in fretta come tenere acceso lo smartphone per chiamate, messaggi e informazioni utili. La risposta più sicura resta una: avere pronta una batteria esterna, senza affidarsi a rimedi improvvisati che possono rovinare il telefono o creare rischi inutili.

La batteria esterna, o power bank, è il modo più semplice per ricaricare lo smartphone quando salta la corrente. Non serve accendere motori, non produce fumi, non dipende dal sole e funziona appena si collega il cavo. In una casa al buio, con il telefono al 9% e magari la torcia già accesa, può fare davvero la differenza.

I modelli più comuni garantiscono almeno una ricarica completa. Quelli più capienti possono riportare energia al telefono anche più volte, in base alla batteria dello smartphone e ai milliampereora indicati dal produttore. Il punto, però, è un altro: la power bank serve solo se è carica quando arriva la panne. Tenerla in un cassetto facile da raggiungere, con il cavo accanto, è una piccola abitudine che evita corse al buio alla ricerca di adattatori.

Conviene quindi ricaricarla prima dei periodi a rischio, per esempio quando sono annunciati temporali, vento forte o lavori sulla linea elettrica. E ogni tanto va controllato il livello. Meglio conservarla in un posto comodo, non in fondo a una scatola in garage. Accanto deve esserci anche il cavo giusto: USB-C, Lightning o micro-USB, a seconda del dispositivo. Sembra un dettaglio. Non lo è, quando manca la luce.

Auto, laptop e solare: cosa fare se non c’è una power bank

Se in casa non c’è una batteria esterna, la prima alternativa è spesso l’auto. Con la porta USB di bordo, oppure con un adattatore collegato alla presa da 12 volt, il telefono può recuperare autonomia in tempi abbastanza rapidi. Non serve portarlo al 100%: in emergenza bastano anche venti o trenta punti percentuali per restare raggiungibili, leggere gli avvisi del gestore elettrico o chiamare un familiare.

Smartphone in carica con una power bank, illuminato da una lanterna in casa durante un blackout.

C’è però una regola da non dimenticare. Se si usa l’auto per ricaricare il telefono, il veicolo deve stare all’aperto o in un luogo ben ventilato, soprattutto se si tiene il motore acceso per non scaricare la batteria dell’auto. In un garage chiuso, i gas di scarico possono accumularsi e aumentare il rischio di intossicazione da monossido di carbonio, un pericolo grave e difficile da avvertire.

Un’altra riserva può essere il computer portatile. Finché il laptop ha carica, può alimentare lo smartphone con un cavo USB. La ricarica sarà più lenta rispetto a una presa a muro, ma può bastare per recuperare il necessario per telefonate e messaggi. Nei blackout più lunghi possono aiutare anche i caricatori solari portatili o alcune lampade solari con uscita USB. Funzionano meglio con luce piena; con il cielo coperto rendono meno. Sono un aiuto, non sempre la soluzione principale.

Sicurezza prima di tutto: niente esperimenti in casa o in garage

La regola generale, in caso di telefono scarico durante un blackout, è semplice: evitare esperimenti. I metodi artigianali visti online, fatti con oggetti di casa, fili scoperti o adattatori non certificati, possono causare surriscaldamenti, cortocircuiti e danni permanenti alla batteria. Nei casi peggiori, anche piccoli incendi. Meglio una ricarica lenta ma sicura che un tentativo improvvisato.

Per lo stesso motivo è bene usare solo caricatori certificati e cavi in buono stato, senza guaine rovinate o connettori piegati. Lo smartphone non va lasciato vicino a fonti di calore, sopra termosifoni, coperte o superfici che trattengono temperatura. Le batterie agli ioni di litio, presenti nella gran parte dei telefoni, soffrono il caldo e gli sbalzi termici.

Attenzione anche all’uso dell’auto. Se si decide di ricaricare dal veicolo, meglio parcheggiare fuori dal box e controllare che il cavo non intralci i movimenti. Durante una panne, con le scale al buio e i vicini che escono sul pianerottolo, la fretta porta spesso a trascurare dettagli semplici. A volte sono proprio quelli a creare problemi.

Telefono scarico, come far durare subito la batteria

Prima ancora di cercare una fonte di ricarica, bisogna ridurre i consumi dello smartphone. Il primo gesto è abbassare la luminosità dello schermo, una delle voci che pesano di più sulla batteria. Subito dopo conviene attivare il risparmio energetico, disponibile sia su Android sia su iPhone, e chiudere le app che non servono.

Meglio spegnere anche Bluetooth, GPS, hotspot e ricerca automatica delle reti Wi-Fi, se non sono necessari. Durante un blackout il telefono può consumare più energia del solito nel tentativo di agganciare una rete instabile o cercare connessioni disponibili. Conviene controllare i messaggi a intervalli, non ogni minuto. Una pausa, poi un aggiornamento.

Gli esperti consigliano inoltre di non portare la batteria allo 0%, quando possibile. Se il telefono è già sotto il 10%, va usato solo per le comunicazioni essenziali: una chiamata breve, un messaggio ai familiari, la consultazione degli avvisi ufficiali. La torcia integrata è comoda, certo, ma consuma. Se in casa c’è una lampada a pile o solare, meglio usare quella e lasciare allo smartphone il suo compito principale: restare un collegamento con l’esterno.