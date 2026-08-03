Il trucco infallibile per far consumare meno elettricità al frigorifero: la chiave è la sua posizione

Non servono rivoluzioni: bastano la temperatura giusta, un minimo di manutenzione e qualche abitudine meno frettolosa, a partire dalla porta lasciata aperta il meno possibile.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più presenti nelle abitazioni. E proprio perché non si ferma mai può incidere parecchio sui consumi domestici. Secondo Michigan Saves, un apparecchio medio usa tra 300 e 800 watt al giorno, con differenze legate a modello, dimensioni, classe energetica, età e stato di manutenzione. In un anno può arrivare a pesare fino al 15% del consumo energetico di una famiglia.

Una quota che si sente, soprattutto quando l’elettricità costa di più o in casa ci sono diversi apparecchi sempre accesi. Il punto non è rinunciare alla comodità, ma far lavorare meglio il motore. Un frigorifero vicino al forno, con le guarnizioni rovinate o costretto a recuperare freddo di continuo consuma di più e dura meno. Spesso il risparmio passa da gesti piccoli: pulire, regolare, controllare.

Temperatura, posizione e aria: le regolazioni che fanno scendere i consumi

La prima cosa da guardare è la temperatura interna. Per conservare bene gli alimenti senza far faticare troppo il compressore, il frigorifero può stare intorno ai 4 gradi. Il congelatore, invece, attorno ai -15 gradi. Scendere molto sotto questi valori, salvo necessità particolari, non cambia granché nella conservazione di tutti i giorni e può far salire i consumi.

Pulizia delle bobine del condensatore sul retro del frigorifero: un gesto di manutenzione che aiuta a ridurre i consumi.

Se invece la temperatura è troppo alta, i cibi rischiano di rovinarsi prima. Serve equilibrio. Conta anche la posizione: un frigorifero vicino a fonti di calore — forno, lavastoviglie, termosifoni o sole diretto — deve lavorare di più per mantenere il freddo. In cucina anche pochi centimetri aiutano. Lasciare spazio dietro l’apparecchio e non soffocarlo con scatole, pannelli o mobili troppo aderenti migliora la circolazione dell’aria e riduce lo sforzo del motore.

Bobine, guarnizioni e sbrinamento: la manutenzione che non va rimandata

La manutenzione del frigorifero viene spesso trascurata, perché l’apparecchio sembra funzionare lo stesso. Ma polvere e sporco sulle bobine del condensatore peggiorano il raffreddamento: il motore resta acceso più a lungo, consuma di più e si usura prima.

La pulizia, indicata di solito almeno due volte l’anno dai produttori, richiede poco tempo: si stacca la spina, si raggiunge la parte posteriore o inferiore e si rimuove la polvere con una spazzola morbida o un aspiratore, seguendo il manuale del modello. Attenzione anche alle guarnizioni della porta. Se sono secche, lente o deformate, l’aria fredda esce e quella calda entra.

Un controllo semplice è il test del foglio di carta: si mette tra porta e telaio e si chiude. Se scivola via senza resistenza, la tenuta potrebbe non essere più buona. Nei modelli senza sbrinamento automatico va tenuta d’occhio anche la brina: quando arriva a circa mezzo centimetro, lo scambio di freddo peggiora e lo sbrinamento diventa utile.

Porte aperte, carico interno e alimenti: gli sprechi si evitano ogni giorno

Le abitudini quotidiane contano quasi quanto le regolazioni tecniche. Aprire la porta del frigorifero e restare lì a guardare cosa c’è dentro fa entrare aria calda e costringe l’apparecchio a recuperare temperatura. Meglio decidere prima cosa prendere: latte, verdure, yogurt. Poi si apre e si richiude.

Pochi secondi in meno, ripetuti tante volte a settimana, riducono il lavoro del compressore. Anche il carico interno va gestito con criterio. Un frigorifero abbastanza pieno mantiene meglio il freddo, perché alimenti e bevande aiutano a stabilizzare la temperatura.

Troppo pieno, però, funziona peggio: l’aria circola male, si creano zone più calde e il raffreddamento diventa meno efficace. Conviene lasciare un po’ di spazio tra i contenitori, non appoggiare le confezioni alle pareti interne e mettere dentro cibi già raffreddati, non ancora caldi. Sono gesti semplici, quasi automatici. Ma alla lunga possono pesare sulla spesa energetica e sulla durata dell’elettrodomestico.