Il trucco Gmail per inviare email che poi spariscono subito

Il modo confidenziale di Gmail è una funzione già presente nella posta di Google e serve a spedire messaggi che non restano disponibili per sempre. In parole semplici, chi invia l’email decide per quanto tempo il destinatario potrà leggerla. Passato quel limite, il contenuto non sarà più apribile dalla sua posta in arrivo.

Può essere utile quando si mandano documenti riservati, informazioni di lavoro, dati personali o allegati che richiedono un po’ più di attenzione. Non bisogna installare nulla, né cambiare le impostazioni dell’account: si fa tutto dalla normale finestra di composizione, sia da computer sia dall’app di Gmail.

C’è però un punto da tenere a mente. Il modo confidenziale non rende un messaggio inattaccabile. Riduce alcune possibilità per chi lo riceve, ma non impedisce, per esempio, di fotografare lo schermo con un altro telefono. È quindi un aiuto in più per controllare la circolazione delle informazioni, non una garanzia assoluta di segretezza.

Messaggi con scadenza: da 1 giorno a 5 anni, le opzioni disponibili

Il cuore della funzione è la scadenza del messaggio, che il mittente sceglie prima dell’invio. Gmail mette a disposizione vari intervalli: 1 giorno, 1 settimana, 1 mese, 3 mesi oppure 5 anni. Una volta superata la data impostata, il destinatario non può più aprire il testo dell’email né vedere gli allegati collegati.

Scrivania con laptop e smartphone, lucchetto e orologio: un’immagine che richiama le email confidenziali con scadenza e verifica.

La procedura è piuttosto diretta. Si apre Gmail, si clicca su “Scrivi” o “Redacta”, in base alla lingua usata nell’interfaccia, e si prepara il messaggio come sempre: destinatario, oggetto, testo e allegati. Poi, nella parte bassa della finestra, si seleziona l’icona con il lucchetto e l’orologio, quella che attiva il modo confidenziale.

A quel punto si apre un pannello. Da lì si sceglie per quanto tempo lasciare disponibile l’email, ad esempio “Scade tra 1 giorno”, e si salva. Prima dell’invio, Gmail mostra nel messaggio un riquadro informativo, di solito in blu, che conferma l’attivazione della funzione. Poi si può cliccare su “Invia”.

Inoltro, copia, download e stampa bloccati: le protezioni previste

Oltre alla scadenza, il modo confidenziale impone alcuni limiti a chi riceve l’email. Il destinatario non può usare i comandi standard per inoltrare, copiare, scaricare o stampare il contenuto del messaggio e degli allegati. L’obiettivo è ridurre il rischio che informazioni riservate vengano diffuse senza permesso.

Queste protezioni si attivano da sole quando si sceglie la modalità confidenziale. Non servono passaggi aggiuntivi. Per chi lavora con contratti, bozze, dati interni o comunicazioni delicate, può essere un accorgimento pratico: richiede pochi secondi e limita qualche distrazione di troppo.

Il limite, però, resta. Google stessa, nelle pagine di assistenza dedicate a Gmail, ricorda che utenti malintenzionati potrebbero comunque conservare una copia del contenuto con strumenti esterni, come screenshot o fotografie. Il blocco dei comandi abbassa il rischio, ma non lo elimina.

Revoca dell’accesso e verifica via SMS: più controllo anche dopo l’invio

Un altro punto importante del modo confidenziale di Gmail è la possibilità di togliere l’accesso prima della scadenza scelta. Dopo l’invio, il mittente può aprire la cartella Inviati, selezionare il messaggio e controllare l’avviso con la data in cui l’email non sarà più disponibile. Da lì compare anche l’opzione “Rimuovi accesso”.

La revoca anticipata può tornare utile se il messaggio è stato mandato alla persona sbagliata, se contiene un allegato non aggiornato o se il mittente cambia idea. Il destinatario continuerà a vedere la traccia dell’email, ma non potrà più leggere il contenuto protetto.

Gmail consente anche di aggiungere una verifica tramite SMS. In questo caso, prima di aprire l’email confidenziale, il destinatario deve inserire un codice ricevuto sul proprio telefono. Durante la preparazione del messaggio, il mittente seleziona l’opzione del codice via SMS e indica il numero di cellulare del destinatario. Solo dopo quel passaggio il contenuto diventa accessibile, con una verifica in più rispetto al semplice ingresso nella casella di posta.