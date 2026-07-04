Il trucco geniale per usare l'iPhone come lente di ingradimento e occhiali da lettura

Chi si è mai trovato al supermercato a strizzare gli occhi davanti agli ingredienti scritti in caratteri minuscoli su una confezione, magari senza occhiali da lettura a disposizione, può risolvere il problema senza scaricare nessuna applicazione aggiuntiva. L’iPhone integra di serie un’app chiamata Lente d’ingrandimento, pensata proprio per ingrandire testi, date di scadenza, foglietti illustrativi e qualsiasi altro testo troppo piccolo per essere letto a occhio nudo.

Il funzionamento è immediato: si apre l’app, si punta la fotocamera verso il testo da leggere e si utilizza il cursore per aumentare lo zoom fino al livello desiderato. A quel punto il testo appare ingrandito direttamente sullo schermo, senza bisogno di scattare una fotografia e poi zoomare sull’immagine salvata nel rullino, un’abitudine che con il tempo finisce per riempire la galleria di foto inutili.

Come usare l’iPhone con questi trucchi

La funzione debutta con iOS 10 nel 2016, pensata inizialmente come strumento di accessibilità per chi ha problemi di vista, anche se nel tempo è diventata popolare tra un pubblico molto più ampio. Oltre allo zoom, che su alcuni modelli arriva fino a 15 ingrandimenti, l’app mette a disposizione una serie di filtri colore pensati per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo: tra le opzioni disponibili, oltre alla visualizzazione standard, ci sono le combinazioni Bianco/Blu, Giallo/Blu, Giallo/Nero, Rosso/Nero e la scala di grigi, utili non solo per chi ha difficoltà visive generiche ma anche per chi soffre di alcune forme di daltonismo.

Entrando nelle impostazioni dell’app è possibile aggiungere diversi controlli aggiuntivi, toccando il pulsante verde accanto alla funzione che si vuole attivare, oppure rimuoverli toccando il pulsante rosso. Tra le opzioni più utili c’è il regolatore della torcia, comodo quando il testo da leggere si trova in un ambiente poco illuminato, e la funzione di blocco dell’immagine, che permette di fermare l’inquadratura per leggere con calma senza dover tenere il telefono perfettamente fermo.

Sui modelli con scanner LiDAR, ovvero gli iPhone 12 Pro e successivi, la Lente d’ingrandimento nasconde funzioni ben più avanzate del semplice zoom: il Rilevamento persone segnala tramite suoni, voce o vibrazione quando qualcuno si avvicina, indicando anche la distanza approssimativa, mentre il Rilevamento porte aiuta a individuare un ingresso, capire a che distanza si trova e persino in che direzione si apre. Sono funzioni pensate principalmente per chi ha problemi di vista importanti, ma restano attivabili da chiunque semplicemente aggiungendole tra i controlli dell’app.

Per chi usa spesso questa funzione conviene anche impostare un accesso rapido: andando in Impostazioni, poi Accessibilità e infine Pulsante di attivazione, si può selezionare la Lente d’ingrandimento dall’elenco disponibile e aprirla premendo tre volte il tasto laterale del telefono, senza dover cercare l’app tra le decine di icone della schermata home.

Si tratta di una funzione che esiste da diverse versioni di iOS ma che resta sorprendentemente sconosciuta a molti utenti, forse perché nascosta tra le app di sistema meno pubblicizzate. Considerando quanto spesso capiti di dover decifrare un bugiardino, un contratto stampato in caratteri piccoli o un’etichetta di un capo d’abbigliamento, vale la pena tenerla a portata di mano prima ancora di pensare a comprare un paio di occhiali da lettura di scorta.