Il trucco geniale per copiare i CD sull'iPad: ho fatto così e funziona

Il tablet, da solo, non legge i dischi. Bisogna prima trasformare gli album in file digitali e poi sincronizzarli. È meno rapido dello streaming, certo, ma resta una strada utile per chi conserva dischi rari, registrazioni personali o album che sulle piattaforme non si trovano. E, facendo le cose con ordine, si può evitare di cancellare la musica già presente sull’iPad.

Per trasferire musica da un CD all’iPad servono prima di tutto un computer con lettore CD, interno oppure esterno via USB, e un programma capace di copiare i brani nella libreria musicale. Su Windows si usa ancora iTunes, disponibile dal Microsoft Store o dal sito Apple. Su Mac, invece, da tempo il lavoro passa dall’app Musica, mentre la sincronizzazione dell’iPad si fa dal Finder. Una differenza semplice, ma non sempre immediata per chi non aggiorna spesso computer e dispositivi.

Poi serve il cavo giusto: USB-C o Lightning, a seconda del modello di iPad. I modelli più recenti usano quasi tutti USB-C, mentre molti iPad meno nuovi hanno ancora il connettore Lightning. Prima di partire, meglio dare anche un’occhiata allo spazio libero sul tablet. Un album in formato compresso pesa poco, ma una raccolta ampia, soprattutto in qualità alta o non compressa, può occupare diversi gigabyte. Meglio scoprirlo prima, non a sincronizzazione già iniziata.

Importare il CD: scegliere formato, qualità e dati dei brani

Il passaggio decisivo è l’importazione del CD nella libreria del computer. Su iTunes per Windows, una volta inserito il disco, il programma di solito mostra l’elenco dei brani e chiede se importarli. Su Mac si fa dall’app Musica: si seleziona il CD nella barra laterale e si avvia la copia. Solo a quel punto il disco fisico diventa una serie di file audio pronti per essere trasferiti sull’iPad.

Un lettore CD esterno collegato al laptop con un tablet a fianco: il punto di partenza per portare la musica dei CD su iPad.

Conta anche la scelta del formato audio. Il formato AAC è spesso la soluzione più pratica per l’uso di tutti i giorni: buona qualità e file non troppo pesanti. Apple Lossless, invece, conserva più dettagli sonori, ma occupa più memoria. Chi vuole salvare un’intera discografia farebbe bene a pensarci prima, magari provando con un solo album. Basta poco per capire quanto spazio servirà davvero.

Da non trascurare i metadati: titolo dell’album, artista, numero delle tracce, copertina e genere. Con i CD commerciali, i programmi Apple spesso recuperano queste informazioni online. Con dischi autoprodotti, compilation personali o stampe datate, invece, può servire qualche correzione manuale. Sembra un dettaglio, ma non lo è: quando sull’iPad ci sono centinaia di brani, un nome scritto male può rendere un album difficile da trovare.

Sincronizzare la musica sull’iPad senza cancellare ciò che c’è già

Dopo aver importato la musica, si collega l’iPad al computer e si sceglie come sincronizzare. Su Windows si passa da iTunes: si seleziona il dispositivo, si entra nella sezione Musica e si decide se copiare tutta la libreria oppure solo playlist, artisti e album scelti. Su Mac, l’iPad compare nel Finder; da lì si apre la scheda Musica e si impostano le stesse opzioni.

La parte più delicata è non perdere quello che c’è già sul tablet. Se l’iPad in passato è stato sincronizzato con un altro computer, Apple può chiedere di associarlo alla nuova libreria. In quel caso c’è il rischio di rimuovere brani caricati da una sorgente precedente. Prima di confermare, conviene fermarsi un momento e controllare: quali brani sono sull’iPad, quali stanno su iCloud e quali esistono solo sul computer. È una verifica veloce, ma può evitare brutte sorprese.

Un modo semplice per ridurre i rischi è creare una playlist dedicata al CD importato, per esempio “Album da CD 2026”, e sincronizzare solo quella. Così si trasferiscono i nuovi brani senza toccare il resto della raccolta. Chi usa Apple Music o la Libreria musicale di iCloud deve tenere conto anche della sincronizzazione online: in alcuni casi i brani importati possono essere caricati nella libreria cloud, se abbonamento e impostazioni lo permettono. Non sempre, però, succede subito.

CD non letto, brani mancanti e limiti degli iPad più recenti

Il problema più frequente è il CD non riconosciuto. Può dipendere da un disco graffiato, da un lettore esterno alimentato male o da un formato non standard. In questi casi vale la pena provare un altro lettore, pulire con delicatezza la superficie del CD e controllare che il computer lo veda almeno come disco audio. Se il supporto è molto rovinato, alcuni brani possono saltare o non essere importati.

Un altro intoppo riguarda i brani mancanti dopo la copia. Succede se l’importazione viene interrotta, se il programma trova errori di lettura oppure se i file finiscono in una libreria diversa da quella usata per sincronizzare l’iPad. La strada più semplice è controllare dove sono stati salvati i file, riaprire Musica o iTunes e verificare che album, artista e tracce compaiano nella libreria corretta. Anche un artista scritto in modo diverso può far sembrare “sparito” un disco.

Restano poi i limiti degli iPad più recenti. L’iPad non può collegarsi direttamente a un lettore CD per importare musica come farebbe un computer. Anche con adattatori USB-C, iPadOS non offre una funzione nativa per estrarre le tracce audio dai dischi. Per questo il passaggio dal computer resta obbligato. Un metodo un po’ vecchia scuola, forse, ma ancora valido per chi vuole portare la propria musica su iPad senza dipendere soltanto dallo streaming.