Il trucco facile per posticipare l'aumento di prezzo su Netflix

Il punto è questo: l’accettazione delle nuove condizioni può essere rimandata per un po’, ma non basta a evitare davvero il rincaro.

Il rincaro tocca tutti i principali piani di Netflix, compreso quello con pubblicità, che negli ultimi mesi era diventato la scelta più economica per restare sulla piattaforma spendendo meno. Con le nuove tariffe, l’abbonamento Standard con pubblicità passa da 4,99 euro a 6,99 euro al mese. Il piano Standard senza pubblicità, invece, sale da 13,99 euro a 15,99 euro al mese.

Aumenta anche il Premium, il piano con più schermi e qualità video superiore: da 19,99 euro a 21,99 euro mensili. Ritocchi anche per gli utenti aggiuntivi: l’extra con pubblicità passa da 3,99 euro a 4,99 euro, quello senza pubblicità da 4,99 euro a 5,99 euro. In molti casi sono due euro in più al mese. Su base annua, però, la differenza si sente.

Il “trucco” non blocca il rincaro: lo rinvia soltanto

Il cosiddetto trucco per evitare l’aumento Netflix, di cui si parla online, non è una falla del sistema. E non è nemmeno una promozione nascosta. In sostanza, consiste nel non accettare subito le nuove condizioni quando compare l’avviso del rincaro, usando il tempo concesso dalla piattaforma prima che la modifica entri in vigore o che l’abbonamento venga sospeso.

Un utente valuta un avviso di aumento dell’abbonamento su tablet e smartphone, con scadenze e pagamenti in evidenza sul tavolo.

La differenza è importante: non significa continuare a pagare per sempre il vecchio prezzo, ma solo rimandare il passaggio alla nuova tariffa. Secondo quanto ricostruito da Golem, alcuni utenti possono mantenere ancora per qualche settimana il costo precedente, in certi casi fino a circa due mesi. Poi la scelta torna inevitabilmente lì: accettare il nuovo prezzo oppure lasciare il servizio.

Email, app e scadenze: come si rimanda il consenso

Tutto parte da una email di Netflix, con cui l’abbonato viene avvisato della variazione di prezzo e della necessità di accettare le nuove condizioni per continuare a usare il servizio. Poco dopo, secondo le ricostruzioni dei siti specializzati, lo stesso messaggio può comparire anche nell’app Netflix, spesso con un pulsante ben visibile per approvare subito il nuovo costo.

Chi non vuole dare immediatamente il via libera deve evitare di premere d’impulso “Accetta il nuovo prezzo” e cercare invece la voce “Mostra opzioni”, quando presente. Da lì è possibile rimandare la decisione e continuare per un periodo limitato a pagare il vecchio prezzo. Un passaggio semplice, ma poco evidente nella normale navigazione. Anche per questo molti utenti se ne stanno accorgendo solo adesso.

Se non si accetta, l’abbonamento non aumenta subito

Se l’utente non accetta le nuove condizioni Netflix entro la scadenza indicata, il rincaro non scatta automaticamente sul vecchio contratto. In base a quanto riportato da Golem, può aprirsi un ulteriore periodo di tolleranza, vicino a un mese, durante il quale l’abbonamento resta attivo. Solo alla fine di questa finestra, se manca ancora il consenso, il servizio viene interrotto in automatico.

La ragione è anche contrattuale: per cambiare il prezzo di un abbonamento già attivo, Netflix deve ottenere l’accettazione del cliente alle nuove condizioni economiche. Nella propria pagina di assistenza, la piattaforma precisa che le variazioni annunciate si applicano in generale agli abbonati interessati. Il rinvio, quindi, può far risparmiare qualche euro nell’immediato. Ma non di più.