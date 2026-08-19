Il trucco "delle 2 fasi" per liberare tanti GB di spazio senza cancellare una sola foto

Un iPhone quasi pieno può recuperare parecchio spazio senza eliminare fotografie o video, ma bisogna attivare due impostazioni nel modo corretto e conoscere un dettaglio che molti ignorano.

La funzione si chiama Foto di iCloud e, insieme a Ottimizza spazio iPhone, permette di conservare gli originali nel cloud lasciando sul telefono versioni più leggere quando serve. Il risultato può essere notevole, soprattutto con librerie molto grandi.

Perché foto e video finiscono per occupare così tanto spazio

Foto e video sono spesso tra i contenuti che occupano più memoria su iPhone. Scatti ad alta risoluzione, Live Photo e soprattutto filmati in 4K possono far crescere la libreria rapidamente, fino a rendere difficile installare aggiornamenti o registrare nuovi contenuti. Prima di cancellare qualcosa conviene quindi controllare quanto pesa la voce Foto in Impostazioni > Generali > Spazio iPhone.

La prima fase consiste nell’attivare Foto di iCloud. Il percorso indicato da Apple è Impostazioni, nome dell’utente, iCloud, Foto e quindi Sincronizza questo iPhone. A quel punto foto e video vengono sincronizzati con iCloud e restano disponibili sugli altri dispositivi collegati allo stesso Apple Account. Per completare il caricamento serve però spazio sufficiente su iCloud.

Qui arriva la seconda fase: nello stesso menu bisogna scegliere Ottimizza spazio iPhone. Apple conserva su iCloud le versioni originali a piena risoluzione e può mantenere sul dispositivo copie di dimensioni inferiori. Quando serve l’originale, per esempio per visualizzare o modificare una foto, l’iPhone può scaricarlo nuovamente. È questo il meccanismo che può liberare molti gigabyte senza svuotare la galleria.

Lo spazio non viene liberato tutto nello stesso momento

Il recupero di memoria non è necessariamente immediato. Se la libreria contiene migliaia di elementi, il primo caricamento può richiedere tempo e dipende dalla connessione e dalla quantità di dati. iOS gestisce inoltre automaticamente l’ottimizzazione dello spazio: non bisogna quindi aspettarsi che tutti gli originali locali vengano sostituiti nello stesso istante. Meglio lasciare l’iPhone collegato al Wi-Fi e all’alimentazione.

C’è poi un punto fondamentale: Foto di iCloud funziona come una libreria sincronizzata. Eliminare una fotografia dall’app Foto con la sincronizzazione attiva significa eliminarla anche da iCloud e dagli altri dispositivi sincronizzati. Ottimizza spazio iPhone non permette quindi di cancellare manualmente gli scatti pensando che l’originale rimanga comunque nel cloud.

Lo spazio di iCloud e quello fisico dell’iPhone sono due cose diverse. Ogni Apple Account dispone di 5 GB gratuiti, condivisi tra foto, backup, documenti e altri dati. Per una libreria fotografica ampia può essere necessario passare a iCloud+, che offre capacità superiori. Prima di iniziare conviene verificare quanto spazio resta nel cloud e confrontarlo con le dimensioni della propria libreria.

Come evitare di perdere gli originali mentre si libera memoria

Chi vuole una protezione ulteriore può conservare anche una copia separata degli originali su Mac, PC o disco esterno. È una precauzione utile perché la sincronizzazione non sostituisce necessariamente una strategia di backup indipendente. In questo modo, anche un’eliminazione accidentale dalla libreria principale non rappresenta l’unico punto da cui dipendono anni di fotografie e video.

Chi non vuole utilizzare iCloud può affidarsi ad altri servizi cloud o archiviare periodicamente i contenuti su computer. Il sistema integrato di Apple resta però il metodo più semplice per alleggerire automaticamente l’iPhone senza cambiare il modo in cui si utilizza Foto. Il trucco delle due fasi consiste quindi nell’attivare prima la sincronizzazione e poi l’ottimizzazione, lasciando a iOS la gestione dello spazio.

La differenza può diventare evidente soprattutto sui modelli da 64 o 128 GB pieni di contenuti accumulati negli anni. La funzione non aumenta la memoria fisica e richiede abbastanza spazio su iCloud, ma consente di vedere l’intera libreria sul telefono senza conservare sempre ogni originale localmente. Prima di cancellare ricordi per fare spazio, vale quindi la pena controllare queste due impostazioni.