Il trucco della molletta in auto è virale: tutti gli automobilisti lo stanno provando e funziona

Tra i piccoli trucchi fai-da-te che stanno circolando tra gli automobilisti, ce n’è uno semplicissimo che sta incuriosendo parecchie persone.

Si prepara in pochi secondi, richiede oggetti comuni e può rendere più gradevole l’abitacolo senza spendere quasi nulla. Prima di provarlo, però, conviene capire bene come funziona e quali accortezze aiutano a usarlo nel modo giusto.

Molletta, olio essenziale e aria: ecco come funziona il diffusore fai-da-te

Il principio è quello di un piccolo diffusore per auto fatto in casa. Il legno della molletta assorbe una parte dell’olio e poi, quando l’aria lo attraversa, rilascia piano piano la fragranza. Si prende una normale molletta di legno, si mettono poche gocce di olio essenziale sulla superficie e la si aggancia con delicatezza a una delle bocchette del cruscotto. Quando si accende la ventilazione, l’aria passa sul legno e porta l’aroma dentro l’abitacolo. Tutto qui.

Chi passa molto tempo in macchina lo sa: un interno pulito e con un buon odore cambia il viaggio, specie nel traffico del mattino o dopo una giornata calda. C’è chi usa i profumatori appesi allo specchietto, chi le clip già pronte. Questa soluzione è più casalinga, ma lavora allo stesso modo e permette di scegliere direttamente la fragranza.

Poche gocce e niente eccessi: cosa sapere prima di provarlo

La prima regola è semplice: non esagerare. Per cominciare bastano due o tre gocce di olio essenziale. Poi si accende la ventilazione e si aspetta qualche minuto per capire se il profumo è abbastanza intenso. Lavanda, agrumi, menta ed eucalipto sono tra le essenze più usate in casa, ma la scelta resta personale. C’è chi vuole un odore appena percettibile e chi preferisce una nota fresca già all’apertura dello sportello.

La durata cambia in base a diversi fattori: quantità di olio, tipo di essenza, temperatura dell’aria e tempo di utilizzo della ventola dell’auto. Con l’aria calda, in inverno, il profumo può uscire più in fretta; d’estate, invece, anche il climatizzatore lo spinge comunque dentro la cabina. Dopo qualche giorno, o anche prima se l’auto viene usata spesso, la molletta profumata perde forza. A quel punto si può aggiungere una goccia, senza inzupparla. Meglio andare per tentativi, come ricordano anche diversi esperti di detailing auto nei forum di settore: “Il profumo deve sentirsi, non coprire tutto”.

Bocchette, plastiche e cattivi odori: gli errori da evitare

Il trucco è facile, ma non va fatto di fretta. Le alette delle bocchette di ventilazione sono spesso sottili e possono segnarsi o deformarsi se la molletta stringe troppo. Per ridurre il rischio, si può mettere un pezzetto di cartoncino o di materiale morbido tra legno e plastica. Occhio anche agli oli essenziali concentrati: alcune sostanze possono macchiare o rovinare plastiche, superfici lucide e finiture del cruscotto. Le gocce, quindi, devono finire solo sul legno, non sulla plancia.

C’è poi un punto meno piacevole, ma importante. Se in auto c’è un odore insistente di muffa, umidità o sporco, il profumo non risolve nulla: lo copre soltanto. In quel caso è meglio controllare tappetini, filtro abitacolo, moquette e residui dimenticati sotto i sedili. La molletta con olio essenziale può dare una nota gradevole a un abitacolo già pulito, ma non è un rimedio contro i cattivi odori di fondo.