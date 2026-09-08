Il trucco della maniglia avvolta nella carta argentata è virale sui social: perché tutti lo stanno condividendo

Ma, secondo le indicazioni di forze dell’ordine e professionisti della sicurezza, non protegge davvero. Anzi: può dare l’idea, sbagliata, di essere al sicuro.

La scena è facile da immaginare: una maniglia avvolta nel foglio d’alluminio, magari spiegazzato, ripresa all’ingresso di casa in un video di pochi secondi. Da mesi, e ancora di più con le partenze estive, questa presunta astuzia anti-ladri circola sui social come rimedio “fai da te” per scoraggiare i ladri quando l’abitazione resta vuota. Non è una novità assoluta: era già comparsa online negli anni scorsi. Ma torna a ondate, rilanciata da profili che alternano consigli domestici, allarmi sulla sicurezza e piccoli trucchi quotidiani.

Secondo la versione più condivisa, basterebbe avvolgere una striscia di carta stagnola attorno alla maniglia della porta d’ingresso. Se qualcuno provasse ad abbassarla, il materiale farebbe rumore. Se il foglio venisse strappato, diventerebbe una sorta di segnale del tentato accesso. “Così capisci se qualcuno ha provato a entrare”, si legge in diversi post, spesso accompagnati da commenti di utenti che chiedono se funzioni davvero. Il punto è proprio questo: non ci sono elementi tecnici che ne dimostrino l’efficacia.

Il fruscio dell’alluminio non ferma un ladro

Tutto si regge sul fruscio dell’alluminio. Un rumore leggero che, secondo chi promuove il trucco, dovrebbe far scappare un ladro o avvisare chi è in casa. Nella pratica, spiegano gli operatori della sicurezza, quel suono può passare inosservato con estrema facilità. Basta una televisione accesa, una stanza lontana dall’ingresso, il traffico in strada. O semplicemente il sonno. Di notte, poi, non è detto che una persona riesca a distinguere un fruscio così debole dagli altri rumori di casa.

Uno smartphone riprende una maniglia avvolta in carta stagnola, il trucco virale presentato come anti-ladri.

Già nel 2024 la polizia tedesca aveva invitato alla prudenza su questi rimedi artigianali, ricordando che non rispettano alcuno standard di protezione. Anche perché chi vuole entrare in un’abitazione, di solito, non si limita ad abbassare una maniglia in modo goffo e rumoroso. Può forzare la serratura, intervenire sugli infissi, cercare ingressi secondari. Una porta con un pezzo di alluminio attorno alla maniglia resta, in sostanza, la stessa porta di prima.

Il pericolo vero: sentirsi al sicuro e abbassare la guardia

Il problema principale non è il costo: parliamo di pochi centesimi, di un rotolo preso dal cassetto della cucina. Il punto è il falso senso di sicurezza che questo trucco può creare. Chi pensa di avere trovato una soluzione rapida contro i furti in casa potrebbe rinviare interventi ben più seri: controllare la serratura, installare un allarme, verificare finestre e accessi al piano terra. E così, paradossalmente, la casa rischia di diventare più vulnerabile.

C’è anche un altro aspetto, meno evidente ma molto concreto. I contenuti virali sulla sicurezza domestica si diffondono spesso senza verifiche, spinti da video brevi, titoli allarmistici e commenti che amplificano tutto. Un consiglio presentato come “geniale” può sembrare credibile solo perché è stato condiviso migliaia di volte. Ma la sicurezza di un’abitazione non si costruisce con una trovata improvvisata. Servono abitudini costanti, controlli e strumenti adeguati.

Serrature, allarmi e buone abitudini: cosa serve davvero contro i furti

Contro i tentativi di effrazione funzionano misure meno scenografiche, ma molto più solide: una serratura certificata, una porta rinforzata, infissi in buono stato, sistemi di allarme installati correttamente e, quando possibile, sensori su finestre, balconi, garage e cantine. I ladri, infatti, non puntano sempre all’ingresso principale. Spesso cercano il punto più debole, quello meno visibile dalla strada o dai vicini.

Restano fondamentali anche le buone abitudini di ogni giorno: chiudere sempre porte e finestre, non lasciare chiavi sotto zerbini o vasi, evitare di pubblicare sui social informazioni precise sulle vacanze, chiedere a una persona fidata di ritirare la posta se l’assenza dura molti giorni. Sono gesti semplici, ma contano molto più di un pezzo di foglio d’alluminio sulla maniglia. La carta stagnola può incuriosire i passanti o finire in un altro video virale. Non sostituisce una vera strategia di sicurezza domestica.