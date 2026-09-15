Il trucco dei 5 tasti che nemmeno i tecnici conoscono: cosa puoi fare

Windows nasconde ancora una scorciatoia assurda che richiede cinque tasti insieme e può aprire rapidamente diversi servizi Microsoft senza passare da menu o icone.

La combinazione è rimasta nel sistema per un motivo preciso e deriva da una funzione hardware che oggi quasi nessuno ricorda più. Provarla a mano non è comodissimo, ma capire come funziona permette di scoprire un piccolo pezzo della storia nascosta di Windows.

Il tasto Office nascosto dentro Windows: la combinazione nata per le tastiere Microsoft

Il punto non è tanto usare a mano CTRL+ALT+MAIUSC+Windows, gesto scomodo e poco naturale. Il punto è che, per Windows, quella sequenza equivale al tasto Office. Microsoft lo aveva inserito su alcune tastiere per aprire più in fretta le applicazioni della suite.

Quel pulsante, separato dagli altri e riconoscibile dal logo, non mandava però al sistema un comando del tutto nuovo. In pratica generava una combinazione di tasti già esistenti. Una scorciatoia travestita da tasto dedicato.

Microsoft lo spiega ancora nella documentazione di PowerToys Keyboard Manager, dove chiarisce che alcuni tasti, pur sembrando autonomi, producono in realtà sequenze precise. La scelta era pratica: niente nuovi standard da far digerire a driver, app e tastiere. Meglio usare una combinazione così rara da non finire quasi mai in conflitto con i comandi di tutti i giorni. Secondo la documentazione Microsoft, il supporto richiede almeno Windows 10 May 2019 Update, versione 1903.

Da Word a LinkedIn: cosa apre davvero CTRL+ALT+MAIUSC+Windows

Premendo solo il vecchio tasto Office, oppure riproducendo il prefisso CTRL+ALT+MAIUSC+Windows, Windows può aprire Microsoft 365 o, sui sistemi più recenti, l’esperienza legata a Copilot. Dipende dalla configurazione del computer e dalle app installate.

La parte più curiosa arriva quando si aggiunge una lettera. Con CTRL+ALT+MAIUSC+Windows+W si apre Word. Con X Excel, con P PowerPoint, con O Outlook, con T Teams, con D OneDrive, con N OneNote. E sì, con L si apre LinkedIn: il dettaglio che ha fatto decollare la fama della “scorciatoia folle” sui social e nei forum tecnici.

Non è un easter egg messo lì per caso. È il lascito di un sistema pensato per un tasto fisico. Detto semplice: sulla tastiera si vedeva il logo Office, ma Windows riceveva una sequenza di tasti. Non il simbolo, ma una pressione multipla.

Macro, PowerToys e scorciatoie native: quando conviene usarle davvero

Riprodurre queste scorciatoie Office ha senso soprattutto con una tastiera programmabile, un tastierino macro o strumenti come AutoHotkey. In quel caso un solo pulsante può diventare CTRL+ALT+MAIUSC+Windows+W e far credere a Windows di aver ricevuto il comando Office più Word.

PowerToys, con Keyboard Manager, può aiutare a rimappare tasti e combinazioni, ma non è sempre la strada più comoda. Le modifiche funzionano via software e richiedono che l’app resti aperta. Inoltre, replicare alla perfezione sequenze da cinque tasti può diventare macchinoso.

Per l’uso quotidiano, spesso conviene fare molto più semplice: fissare Word, Excel o il browser sulla barra delle applicazioni e usare Windows+1, Windows+2, Windows+3, in base alla posizione dell’icona. Oppure creare un collegamento e assegnare un tasto rapido dalle proprietà del file.

Meno effetto sorpresa, più praticità. Il trucco dei cinque tasti resta interessante per chi vuole capire cosa succede sotto la tastiera; per aprire un programma, però, Windows offre strade decisamente più brevi.