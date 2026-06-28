Il trucco che nessuno usa per inserire più eSIM sul proprio smartphone: rimuovi i limiti del dispositivo

Con l’arrivo della eSIM, la scheda telefonica ha smesso di essere un rettangolino di plastica da infilare in un carrellino ed è diventata un profilo digitale installato direttamente nel telefono. Eppure molti continuano a usarla come se fosse una SIM tradizionale, convinti di poterne avere una soltanto. È proprio qui che si nasconde una possibilità poco sfruttata: lo smartphone, in realtà, può conservare diversi profili eSIM contemporaneamente, pronti a essere attivati quando servono.

I numeri variano a seconda del modello, ma l’ordine di grandezza è chiaro. La maggior parte degli iPhone recenti può memorizzare otto o più profili, mentre i dispositivi Android ne gestiscono in genere da cinque a sette, con alcuni modelli di fascia alta capaci di arrivare anche più in alto. Attenzione però alla distinzione fondamentale, quella che spiega il senso del cosiddetto trucco: una cosa è il numero di eSIM memorizzate, un’altra è il numero di quelle attive nello stesso momento. I profili archiviati possono essere tanti; le linee realmente in funzione per chiamate, messaggi e dati restano una o, sui dispositivi più recenti, due.

Il trucco per avere più eSIM sullo stesso dispositivo

L’immagine più efficace per capire il meccanismo è quella del portafoglio. Si possono tenere dentro molte carte, ma alla cassa se ne usa una alla volta. Allo stesso modo, è possibile precaricare sul telefono una eSIM per la linea di casa, una per il lavoro e magari una per ogni Paese in cui si viaggia abitualmente, lasciandole tutte salvate e disattivate.

Al momento del bisogno basta entrare nelle impostazioni della rete e scegliere quale attivare, un’operazione che richiede pochi secondi e che non costringe a riscansionare il codice QR ricevuto all’attivazione. Chi viaggia spesso lo apprezza in modo particolare: atterrato all’estero, attiva la eSIM locale per i dati e mantiene il proprio numero italiano disponibile, senza dover rincorrere schede fisiche in aeroporto.

Per orientarsi tra più profili conviene rinominarli con etichette riconoscibili, così da non confondere la linea personale con quella di lavoro o con quella da viaggio. Il vero limite da superare, in fondo, è mentale: l’idea che a un telefono corrisponda un solo numero. I dispositivi più recenti, come gli iPhone dalla generazione 13 in poi o i Galaxy e i Pixel di ultima fascia, spingono oltre questo schema permettendo di tenere due eSIM attive in parallelo, una soluzione comoda per chi gestisce un numero privato e uno professionale sullo stesso apparecchio.

Restano alcuni paletti pratici da conoscere. Se si raggiunge la capacità massima di profili memorizzabili, per aggiungerne uno nuovo occorre eliminarne un altro, e il numero esatto che il proprio modello supporta non sempre compare con chiarezza nei menu: il riferimento più affidabile resta la scheda tecnica ufficiale del produttore. Vale anche la pena ricordare che disattivare una eSIM non ne sospende l’eventuale periodo di validità, un dettaglio importante per i piani da viaggio a tempo. Conoscere questi margini è ciò che trasforma una funzione usata a metà in uno strumento davvero flessibile.