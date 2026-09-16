Il trucco che devi provare: puoi usare la fotocamera del telefono direttamente con la tua TV

Tra le tante app che promettono di trasformare lo smartphone in un telecomando universale, LazyBinger prova a farsi notare con una funzione molto precisa: ridurre al minimo le interruzioni durante il binge watching. Non si limita a copiare i comandi del telecomando tradizionale. Aggiunge strumenti pensati per chi passa da un episodio all’altro su Netflix, Prime Video o altre piattaforme di streaming.

La particolarità, spiegano gli sviluppatori nella scheda dell’app, è l’uso della fotocamera dell’iPhone per “guardare” ciò che appare sulla TV e reagire. Se sullo schermo compare il pulsante per saltare l’introduzione o quello per avviare l’episodio successivo, l’app può intervenire da sola. Una comodità piccola, ma concreta. Ed è qui che LazyBinger si distingue dai tanti telecomandi virtuali già in circolazione.

Dalla ricerca della Smart TV ai comandi sul telefono: cosa si può fare gratis

Al primo avvio, LazyBinger segue una procedura piuttosto semplice. Dopo una breve introduzione, l’app cerca la Smart TV collegata alla stessa rete WiFi dell’iPhone e propone l’abbinamento. Una volta completato il collegamento, sul telefono compare un telecomando digitale con i comandi più usati: cambio canale, volume, menu Home e impostazioni del televisore. Non mancano le scorciatoie per le principali app di streaming, utili quando il telecomando originale è finito tra i cuscini del divano o, più banalmente, è lontano.

Uno smartphone usato come telecomando smart per controllare la Smart TV durante la visione in streaming.

La versione gratuita offre tre modi per muoversi tra i menu. C’è la classica croce direzionale con il tasto OK al centro, familiare a chiunque usi una TV con menu a riquadri. C’è poi un pad per controllare il cursore, comodo quando bisogna scorrere tra icone e pannelli. Infine c’è una tastiera integrata, forse la funzione più pratica nella vita di tutti i giorni: scrivere una password WiFi, cercare il titolo di una serie o usare il browser della TV diventa molto meno faticoso. Con il telecomando tradizionale servono pazienza e parecchi clic. Con l’iPhone, il passaggio si accorcia.

Pilota automatico con fotocamera: l’iPhone riconosce intro, riassunti ed episodio successivo

La funzione che dà davvero identità a LazyBinger è il Pilota automatico con fotocamera. Il funzionamento, stando alla descrizione dell’app, è diretto: l’utente appoggia l’iPhone in modo che la fotocamera inquadri la TV, mentre il software analizza in locale ciò che appare sullo schermo. Quando riconosce elementi ricorrenti, come “salta intro”, “salta riassunto” o “episodio successivo”, può eseguire l’azione al posto dell’utente. Niente telecomando da cercare al buio, niente mano allungata sul tavolino. L’app fa quello per cui è pensata: togliere di mezzo i passaggi ripetitivi.

Il sistema può tornare utile soprattutto nelle maratone di serie, quando le piattaforme mostrano comandi simili alla fine di ogni puntata. Netflix e Prime Video, citati tra gli esempi, fanno spesso comparire finestre da confermare in pochi secondi. LazyBinger prova a intercettarle e a selezionarle senza intervento manuale. Non è una funzione interna ai servizi di streaming, va detto, ma un’automazione basata sul riconoscimento visivo dello schermo. L’idea, però, è immediata: l’iPhone “guarda” la TV e, se trova un comando previsto, lo attiva. Da qui anche il nome dell’app, pensato per chi non vuole interrompere il flusso della visione.

Prezzi, compatibilità e privacy: cosa sapere prima della versione premium

La versione base di LazyBinger è gratuita, ma le funzioni più avanzate richiedono un acquisto in-app. Sono previste una sottoscrizione mensile da 4,99 euro, una annuale da 14,99 euro e una licenza a vita da 19,99 euro. Quest’ultima può avere senso per chi usa spesso l’app o ha più televisori in casa. Tra le opzioni premium ci sono il controllo di più TV da un solo iPhone, i comandi vocali personalizzati, i controlli da Apple Watch, le scorciatoie nella schermata di blocco e timer di spegnimento più flessibili rispetto a quelli presenti su molte Smart TV. Si può, per esempio, programmare lo spegnimento dopo 30 minuti o prolungare la visione di altri 15, senza perdersi tra menu diversi.

Quanto alla compatibilità, l’app dichiara il supporto a marchi come Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips e Hisense, oltre a dispositivi e piattaforme come Google TV, Chromecast, Fire TV, Apple TV e Roku. C’è però un limite importante: al momento LazyBinger è disponibile solo per iOS, quindi chi usa Android deve cercare un’alternativa. Sul fronte della privacy, gli sviluppatori indicano un punto preciso: l’elaborazione di voce e fotocamera avviene in locale sull’iPhone, senza invio dei dati al cloud.

È comunque bene controllare sempre le autorizzazioni richieste dall’app, ma sulla carta questo riduce una delle preoccupazioni principali quando microfono e videocamera entrano in salotto. Per chi usa l’iPhone come centro di controllo domestico, può essere un’aggiunta comoda. A patto di accettare il prezzo della versione completa.