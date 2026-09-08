Il trucco assurdo per nascondere in un secondo le App su iPhone

Su iPhone esiste una funzione poco evidente che permette di proteggere o nascondere alcune app in pochi secondi senza ricorrere a trucchi complicati.

È pensata per aumentare la privacy quando il telefono viene prestato o lasciato momentaneamente nelle mani di qualcun altro. Il vantaggio è che si può scegliere se bloccare semplicemente l’accesso oppure rendere l’app molto meno visibile all’interno di iOS.

Dalla schermata Home alla Libreria app: così si blocca o si nasconde un’app

Il sistema è molto più diretto dei vecchi espedienti con le cartelle infilate in fondo alla Home. Su iPhone basta tenere premuta l’icona dell’app da proteggere e scegliere l’opzione per il blocco con autenticazione. A quel punto il telefono chiede la conferma con Face ID, Touch ID o codice, in base al modello e alle impostazioni attive.

Dopo il riconoscimento, si può decidere se lasciare l’app visibile ma bloccata, oppure nasconderla del tutto. In questo caso sparisce dalla schermata principale e finisce nella cartella Nascoste, in fondo alla Libreria app. Non viene eliminata: resta sul telefono, ma dietro una porta chiusa. Per aprire quella sezione serve di nuovo l’autenticazione.

Apple presenta questa funzione come uno strumento per gestire meglio la riservatezza delle app, soprattutto nei casi più comuni: il telefono prestato a un familiare, a un collega, a un amico. Una foto da mostrare, una chiamata da fare, un messaggio da leggere al volo.

Face ID, Touch ID e codice: una barriera in più per i dati personali

La funzione diventa utile soprattutto con le app che custodiscono informazioni delicate: app bancarie, pagamenti, gestori di password, posta elettronica, archivi cloud o strumenti di lavoro. Anche con l’iPhone già sbloccato, infatti, chi lo ha in mano potrebbe aprire applicazioni sensibili senza altri controlli. Con il blocco dell’app, invece, serve un passaggio in più.

Non sostituisce le protezioni già previste dalle singole app, ma aggiunge una seconda serratura. Per esempio, un’app di pagamento può già chiedere Face ID all’apertura; bloccarla anche da iOS riduce il rischio di accessi accidentali o non autorizzati. Apple collega questa opzione alla privacy su iOS, non a un modo per cancellare ogni traccia.

C’è poi un effetto pratico: quando un’app viene nascosta, la sua presenza si vede meno anche in alcune aree del sistema. Le ricerche interne non la mostrano come prima e le notifiche non espongono contenuti sensibili sullo schermo. In ufficio, sui mezzi pubblici o in casa, può bastare per tenere lontani gli sguardi indiscreti.

Tempo di utilizzo, batteria e App Store: le tracce che non spariscono

Nascondere un’app su iPhone, però, non significa cancellarla dalla memoria del dispositivo. Alcuni riferimenti possono restare visibili in punti precisi di iOS. Il nome dell’app, per esempio, può comparire nelle statistiche di Tempo di utilizzo, nei dati sui consumi della batteria e nella cronologia degli acquisti dell’App Store. Dettagli tecnici, certo, ma da non ignorare.

Il punto è questo: la funzione serve a proteggere l’accesso e a ridurre la visibilità di tutti i giorni, non a far sparire ogni segno dell’installazione. Chi vuole rimuovere davvero un’app deve disinstallarla, con tutto ciò che comporta per dati, account e impostazioni.

Inoltre, non tutte le app si comportano allo stesso modo: Apple precisa che la funzione riguarda soprattutto le app scaricate dall’App Store, mentre alcune app di sistema preinstallate hanno limiti diversi. Meglio quindi usarla con l’aspettativa giusta. Per proteggere una banca digitale, una chat o un archivio personale, il blocco con Face ID, Touch ID o codice è rapido e concreto. Per sparire del tutto dal sistema, invece, non basta.