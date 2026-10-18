Il trucco *#06#, il codice universale del tuo smartphone: perché dovresti conservarlo in un posto sicuro

Un dato che sembra secondario, finché non serve davvero. Per esempio dopo un furto o uno smarrimento, quando bisogna fare denuncia o parlare con l’operatore. Anche per questo le forze di polizia consigliano di annotarlo e conservarlo separato dal dispositivo.

Il modo più veloce per trovare l’IMEI dello smartphone è semplice: si apre l’app Telefono, si va sul tastierino come per fare una chiamata e si digita *#06#, senza spazi. Non bisogna nemmeno premere il tasto verde. Dopo l’ultimo cancelletto, nella maggior parte dei casi, il codice compare subito sullo schermo.

La scorciatoia funziona sia su Android sia su iPhone. Non dipende da un’app particolare né da un menu del produttore. È uno dei pochi codici universali rimasti davvero utili nell’uso di tutti i giorni, mentre molti altri sono stati cambiati, limitati o spostati dentro le impostazioni. Nei negozi di telefonia e nei centri assistenza lo usano spesso così: tastierino aperto, cinque caratteri, controllo immediato.

Su alcuni telefoni con dual SIM o eSIM possono comparire più numeri. Non è un problema. Ogni modulo o profilo che permette allo smartphone di collegarsi alla rete mobile può avere un proprio identificativo. Meglio quindi segnare tutti gli IMEI mostrati, soprattutto se il dispositivo viene usato con due linee.

IMEI, il “documento d’identità” del telefono sulla rete mobile

L’IMEI, sigla di International Mobile Equipment Identity, è l’identificativo internazionale del dispositivo mobile. In parole semplici, è una sorta di documento d’identità del telefono. Quando lo smartphone si collega alla rete per chiamare, navigare o inviare messaggi, l’operatore controlla anche quel numero insieme agli altri dati tecnici necessari alla connessione. L’utente non vede nulla: succede tutto in automatico.

Il codice *#06# sul tastierino dello smartphone e un appunto su taccuino ricordano di salvare l’IMEI in un luogo sicuro.

A differenza del numero di telefono, che può cambiare passando da una SIM all’altra, l’IMEI resta legato all’apparecchio. Per questo viene usato nelle pratiche di assistenza, nei controlli sulla provenienza del dispositivo e soprattutto nei casi di furto dello smartphone o perdita. È un dato tecnico, certo. Ma può avere conseguenze molto concrete.

Il codice si può recuperare anche in altri modi. Spesso è indicato sulla scatola originale, su un’etichetta applicata al telefono nei modelli più vecchi, oppure nelle impostazioni, di solito nella sezione con le informazioni sul dispositivo. Il passaggio con *#06#, però, resta il più rapido: pochi secondi e nessun giro tra menu e sottosezioni.

Furto o smarrimento: così l’IMEI aiuta a bloccare il cellulare

In caso di furto o smarrimento del cellulare, l’IMEI serve per chiedere il blocco del dispositivo sulla rete mobile. Di solito il proprietario deve inserirlo nella denuncia alle forze dell’ordine e poi comunicarlo al proprio operatore, seguendo la procedura prevista dalla compagnia. A quel punto il telefono può essere inserito nelle liste dei dispositivi non autorizzati ad accedere alla rete.

Il blocco tramite IMEI non cancella foto, chat o documenti salvati nella memoria del telefono. Per quello restano indispensabili gli strumenti di localizzazione e cancellazione da remoto, come “Trova il mio iPhone” o “Trova il mio dispositivo” di Google, se erano stati attivati prima della perdita. Però impedire al telefono di collegarsi alle reti mobili lo rende molto meno utile, anche se qualcuno prova a cambiare SIM.

È in quel momento che il numero diventa decisivo. Chi non lo ha segnato prima rischia di doverlo cercare quando il telefono non c’è più, magari nella scatola rimasta a casa o nell’area cliente del produttore, se disponibile. “Mi serve subito e non so dove trovarlo” è una frase che gli operatori sentono spesso dopo uno scippo o una dimenticanza in treno. E a quel punto, a volte, fare tutto con calma diventa complicato.

Dove conservarlo e quali errori evitare prima che sia tardi

La scelta più sicura è trascrivere l’IMEI dello smartphone in un posto diverso dal telefono: un’agenda tenuta in casa, un foglio con i dati essenziali, oppure un archivio digitale protetto e accessibile da un altro dispositivo. Meglio evitare di salvarlo solo in una nota sul cellulare o su un biglietto infilato nella cover. Se sparisce il telefono, sparisce anche il promemoria.

Conviene annotare anche marca, modello e, se c’è, il numero di serie. Sono informazioni che possono aiutare durante una denuncia o una richiesta all’assistenza. Chi ha comprato il telefono online può controllare la fattura o l’account del rivenditore; chi ha conservato la confezione originale spesso trova l’etichetta con barcode e IMEI su uno dei lati della scatola.

C’è poi un altro errore da evitare: condividere il codice con leggerezza. L’IMEI non è una password, ma resta un identificativo del dispositivo e va trattato con attenzione. Meglio comunicarlo solo a operatori, assistenza ufficiale o autorità, quando serve davvero. La prevenzione, in questo caso, richiede meno di un minuto: digitare *#06#, copiare il numero e metterlo al sicuro. Prima del furto, non dopo.