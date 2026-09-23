Il trucchetto per impostare il proprio nome sulla schermata di blocco

Far comparire il proprio nome sulla schermata di blocco dell’iPhone è possibile con un piccolo trucco nascosto nelle impostazioni già presenti sul telefono.

Non servono applicazioni esterne né modifiche particolari: basta sfruttare una funzione che Apple ha introdotto per tutt’altro scopo. Il risultato è discreto, personalizzabile e si può attivare o togliere in pochi secondi.

Perché il nome può comparire sulla lock screen senza cambiare quello del dispositivo

Il meccanismo è molto semplice. Quando un modo di concentrazione è attivo, iOS mostra il suo nome nella parte bassa della schermata di blocco dell’iPhone, accanto all’icona scelta dall’utente. Apple lo ha pensato per indicare modalità come Lavoro, Riposo, Non disturbare o altri profili creati a mano.

Ma nulla impedisce di chiamare quel profilo con il proprio nome, con un soprannome o con una breve etichetta. È più un piccolo espediente che una funzione nata per questo: il nome che compare sulla lock screen, infatti, non deve coincidere con quello usato dal telefono per AirDrop, Bluetooth o hotspot personale.

Così l’iPhone può continuare a chiamarsi “iPhone di Marco” nelle connessioni, mentre sulla schermata bloccata appare soltanto Marco, Marta o qualunque altra scritta scelta nelle impostazioni.

La procedura passo passo per creare un modo di concentrazione personalizzato

Per impostare il nome sulla lock screen, bisogna aprire Impostazioni ed entrare in Full immersion o Modi di concentrazione, a seconda della lingua e della versione di iOS. Da lì si tocca il pulsante +, in alto a destra, e si sceglie Personalizzato.

A quel punto l’iPhone chiede di dare un nome al nuovo profilo: qui si può scrivere il proprio nome, un soprannome o una parola breve. Meglio non esagerare, perché lo spazio in basso nella schermata non è fatto per frasi lunghe. Subito dopo si scelgono colore e icona, che compariranno insieme al testo nella schermata di blocco.

Dopo aver premuto Avanti, iOS mostra le opzioni per notifiche, persone e app consentite. È il passaggio da guardare con attenzione: se lo scopo è solo personalizzare l’iPhone, non c’è bisogno di bloccare nulla.

Come attivare, disattivare e gestire le notifiche senza limitazioni

Per evitare problemi nell’uso di tutti i giorni, il nuovo modo di concentrazione personalizzato va impostato lasciando passare notifiche e chiamate. In sostanza, non deve diventare un vero filtro, a meno che non sia una scelta voluta.

Una volta creato, il profilo si attiva dal Centro di controllo: sugli iPhone con Face ID basta scorrere dall’angolo in alto a destra, toccare Full immersion e selezionare il nome appena creato. Quando è attivo, la scritta compare nella parte inferiore della lock screen. Per toglierla, si ripete lo stesso percorso e si disattiva il profilo.

Il risultato è essenziale, quasi nascosto, ma riconoscibile. Non protegge il telefono se viene perso e non sostituisce informazioni mediche o contatti di emergenza. È semplicemente un modo rapido per avere un iPhone personalizzato, senza cambiare sfondo, custodia o nome del dispositivo nelle connessioni.