Il terrore del Blackout fa schizzare la vendita di radio a manovella: la più amata è quella italiana

La richiesta di radio d’emergenza Midland, prodotte a Reggio Emilia, è salita in poche ore, fino a portare alcuni modelli a un passo dall’esaurimento.

La campagna “Prepare”, ribattezzata da molti utenti britannici “Be Ready”, chiede a famiglie e cittadini di organizzarsi per affrontare possibili interruzioni dei servizi essenziali: dalla corrente elettrica alle comunicazioni mobili. Il messaggio del governo di Londra è diretto: in caso di emergenza, bisogna poter ricevere informazioni anche se internet non funziona, il telefono è scarico o le reti sono intasate.

Secondo fonti del settore, l’iniziativa ha riportato l’attenzione su prodotti che per anni erano rimasti soprattutto nel mondo di campeggiatori, escursionisti e appassionati di outdoor. Tra questi ci sono le radio a manovella: oggetti semplici, poco vistosi, ma pensati proprio per quei momenti in cui tutto il resto si blocca. Non tecnologia da esibire, insomma. Piuttosto, una piccola dotazione di sicurezza da tenere in casa.

Midland ER Pro verso il sold-out: l’effetto arriva fino a Reggio Emilia

A raccogliere questa ondata di interesse è stata anche Midland, azienda italiana con produzione legata al territorio di Reggio Emilia. Dopo il rilancio del tema della preparedness nel Regno Unito, gli ordini delle sue radio ER Pro sono cresciuti rapidamente. Stando alle informazioni diffuse dall’azienda, già il giorno dopo l’annuncio del governo britannico alcuni modelli erano vicini al sold-out.

Una radio d’emergenza su un tavolo durante un blackout domestico, con kit essenziale per restare informati senza rete e corrente.

“Negli ultimi anni abbiamo visto crescere in modo molto forte l’attenzione delle persone verso la preparazione alle emergenze”, ha spiegato Gabriele Torreggiani, vicepresidente di Midland. Le tensioni internazionali, gli eventi climatici estremi e le catastrofi naturali, ha aggiunto, “hanno fatto capire a molte famiglie quanto sia importante restare informati e in contatto quando le reti tradizionali non sono disponibili”. Parole da azienda, certo. Ma anche il segnale di un mercato che si sta muovendo.

Midland, del resto, non vende solo radio. Nel catalogo ci sono anche walkie-talkie, dispositivi per comunicazioni a corto raggio e strumenti pensati per comporre un vero kit d’emergenza, da casa o da viaggio. Prodotti semplici, spesso analogici, che tornano però al centro di una domanda molto concreta: cosa succede se, per ore o per giorni, il telefono non basta più?

Radio a manovella: cosa serve davvero quando saltano luce e reti mobili

Il punto forte di una radio a manovella è che non dipende dalla presa elettrica. Modelli come la Midland ER300 Pro, indicata tra quelli più richiesti, possono ricaricarsi con energia solare o con una dinamo manuale. Si gira la manovella, si accumula energia, si ascoltano le frequenze disponibili. Poco fascino, molta utilità.

In caso di blackout, una radio di questo tipo permette di ricevere bollettini, avvisi delle autorità e aggiornamenti meteo anche quando smartphone e router non funzionano. Alcuni modelli hanno anche una torcia, una sirena o una porta per ricaricare piccoli dispositivi, pur con i limiti della potenza disponibile. Non sostituiscono una rete di comunicazione, ma tengono aperto un canale minimo. E in certi momenti può bastare.

Per molte famiglie britanniche, la spinta all’acquisto sembra nascere proprio da questa consapevolezza pratica. Una radio nel cassetto, batterie di scorta, una torcia, acqua e qualche numero scritto su carta: oggetti comuni, quasi banali, che le campagne di protezione civile stanno riportando dentro le case.

Tensioni, clima estremo e blackout: cresce il mercato dei kit d’emergenza

La domanda di kit d’emergenza non riguarda solo il Regno Unito. Negli ultimi anni, tra crisi geopolitiche, attacchi informatici, incendi, alluvioni e ondate di maltempo, diversi governi europei hanno invitato i cittadini a prepararsi a possibili interruzioni temporanee dei servizi essenziali. Non un messaggio di allarme continuo, ma un invito alla prudenza.

In questo scenario, aziende come Midland intercettano un bisogno che non appartiene più soltanto agli appassionati di sopravvivenza. Il consumatore medio cerca strumenti chiari, resistenti, non troppo costosi e pronti all’uso. Una radio che si carica a mano, per molti, risponde esattamente a questa esigenza.

Resta da capire se l’impennata degli ordini nel Regno Unito sarà solo un picco legato alla campagna “Prepare” o l’inizio di un’abitudine più stabile. Per ora il dato è netto: la paura di restare senza corrente e senza informazioni ha trasformato un prodotto di nicchia in un oggetto cercato, discusso, acquistato. E da Reggio Emilia, questa volta, la risposta è arrivata in fretta.