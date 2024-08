Il telefono dell'estate: realme 12X in DOPPIO SCONTO IMPERDIBILE su eBay (62% + 8%)

realme è un’azienda nota per i suoi dispositivi di qualità a prezzi molto accessibili e oggi il suo 12X viene messo in sconto su eBay del 62% al quale va sommato un ulteriore 8% con il coupon AGOSTO24 per un costo finale di 170€.

Crolla di 300€ il costo di realme 12X con la doppia promo eBay

Il realme 12x è un smartphone progettato per offrire prestazioni elevate e un’esperienza utente coinvolgente. Con un display da 1604*720 a 120 Hz, garantisce un comfort visivo ottimale, supportando una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz per un’interazione fluida e reattiva. Il dispositivo è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6100+ 5G, che offre una CPU octa-core con velocità di clock fino a 2,2 GHz, assicurando un’efficienza di elaborazione rapida e un consumo energetico ridotto.

La fotocamera principale da 50 MP consente di catturare immagini di alta qualità, mentre la fotocamera frontale da 8 MP è ideale per selfie e videochiamate. Con un supporto per memoria esterna fino a 2 TB, avrai spazio a sufficienza per archiviare foto, video e applicazioni.

La batteria da 5000 mAh garantisce un’ottima durata, mentre la porta USB di tipo C e il Bluetooth 5.3 assicurano una connettività moderna e veloce. Il design sottile di 7,89 mm e il peso di 190 gr rendono il realme 12x facile da maneggiare, con una perfetta sensazione al tatto.

Con le sue tecnologie Smart 5G e Super Network Searching, il realme 12x offre una connettività 5G leader, ottimizzando l’uso della rete in base alle attività. Inoltre, il design della fotocamera offre una simmetria perfetta, conferendo al dispositivo un’estetica moderna e accattivante. Questo smartphone è una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante.

Su eBay, oggi, è presente e disponibile una doppia offerta sul realme 12X: sconto del 62% al quale va sommato un ulteriore 8% con il coupon AGOSTO24 per un costo finale di 170€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.