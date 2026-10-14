Il tecnico mi ha detto perché il Wi-Fi rallenta la sera: basta spostare una cosa

Quando il Wi-Fi di casa rallenta proprio nelle ore serali, la causa potrebbe essere molto più vicina di quanto immagini e non dipendere soltanto dall’operatore.

Tra streaming e videogiochi, la rete può diventare meno reattiva proprio quando tutti sono connessi. Eppure un semplice controllo della posizione del router può rivelare ostacoli che spesso passano inosservati. Prima di cambiare offerta, conviene capire se il problema riguarda il segnale Wi-Fi o la linea.

Ore di punta e rete congestionata: quando tutti si collegano insieme

La causa più frequente del Wi-Fi lento la sera è la congestione della rete. A quell’ora molte famiglie sono rientrate a casa e iniziano a usare servizi che consumano parecchi dati: video in alta definizione, console, smart TV, backup automatici, app di lavoro, social. La banda disponibile, dentro casa e sulla rete dell’operatore, viene divisa tra più utenti. E si nota: buffering nello streaming, pagine lente ad aprirsi, audio che salta durante le videochiamate.

Nei giochi online il campanello d’allarme è il ping alto, cioè il tempo che i dati impiegano per andare al server e tornare indietro. Se cresce troppo, anche una linea sulla carta veloce sembra lenta e poco pronta.

In alcuni casi, inoltre, i provider possono prevedere limiti o forme di gestione del traffico nei piani con soglie di utilizzo, soprattutto quando la rete è molto carica. Non è sempre così: va controllato nel contratto. Ma può spiegare rallentamenti che tornano sempre sugli stessi servizi.

Router, muri e dispositivi connessi: gli errori in casa che tagliano la velocità

Spesso, però, il problema è molto più vicino: sta in salotto. Un router posizionato male, appoggiato a terra, infilato dietro una libreria o messo vicino a elettrodomestici e pareti spesse, manda il segnale dove può e come può. Il Wi-Fi è un segnale radio: passa attraverso muri, mobili e ostacoli, certo, ma ogni passaggio lo indebolisce. Per questo in una stanza si naviga bene e in quella accanto no. “Prima di chiamare l’operatore, provi a metterlo più in alto e al centro della casa”: è il consiglio che molti tecnici ripetono durante gli interventi.

Poi c’è il numero di apparecchi collegati. Smartphone, tablet, computer, smart TV, videocamere, assistenti vocali e dispositivi domotici prendono tutti una parte della larghezza di banda. Se la sera partono insieme aggiornamenti, streaming e download, la rete si appesantisce.

Da controllare anche l’età del router e gli aggiornamenti: un modem vecchio, o con firmware non aggiornato, può gestire male tanti dispositivi insieme. Più raramente, anche un malware su un computer può consumare traffico in background senza farsi notare.

Dalla banda 5 GHz alla fibra FTTH: cosa provare prima di cambiare operatore

La prima prova è banale, ma spesso utile: riavviare il router e metterlo in una zona centrale, libera e rialzata, lontano da muri portanti, televisori e oggetti metallici. Poi conviene guardare le bande disponibili. La rete a 2,4 GHz arriva più lontano e supera meglio gli ostacoli, ma è più lenta e più soggetta a interferenze. La banda 5 GHz, invece, è più veloce e di solito meno affollata, anche se rende meglio a breve distanza.

Per una smart TV vicina al modem o per un computer usato per lavorare, passare alla 5 GHz può cambiare parecchio. Nelle case grandi, dove il segnale arriva debole in alcune stanze, possono servire sistemi Wi-Fi mesh o ripetitori messi nel punto giusto.

Se però i rallentamenti restano anche collegando un computer con cavo Ethernet, allora il limite potrebbe essere la linea. A quel punto ha senso verificare copertura e profilo: una fibra FTTH, dove disponibile, offre di solito prestazioni più stabili e una latenza più bassa rispetto ad ADSL e a molte connessioni FTTC. Prima di cambiare operatore, meglio fare test in orari diversi e segnare velocità, ping e dispositivi collegati. A volte, davvero, basta spostare una cosa.