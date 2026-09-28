"Il tecnico che ha installato l'antenna TV mi ha consigliato questa funzione per il mio televisore: è persino migliore della sintonizzazione automatica "

Per recuperarla senza perdere tempo, la via più rapida non è rifare tutta la lista: spesso basta usare la sintonizzazione manuale, inserendo solo la frequenza giusta.

Quando un canale TV scompare, viene naturale aprire il menu e far partire la risintonizzazione automatica. È comoda, certo. Serve quando cambiano molte frequenze o quando si installa un televisore nuovo. Ma se manca una sola rete, può diventare una seccatura.

La ricerca automatica, infatti, passa in rassegna tutte le frequenze disponibili e può cambiare l’ordine dei canali già sistemati. Rai, Mediaset, La7, emittenti locali: dopo la scansione, non è raro ritrovarsi con doppioni, numeri spostati e una lista da riordinare. Tempo perso, soprattutto se il problema riguarda un solo canale.

In questi casi conviene provare con la sintonizzazione manuale TDT, una funzione presente nella maggior parte dei televisori recenti, anche se spesso nascosta tra menu poco chiari. Il senso è semplice: non si rifà tutto da capo, si cerca solo il canale mancante. Basta sapere quale dato inserire.

Canale UHF e frequenza MHz: il dato giusto da cercare prima di intervenire

Per recuperare un’emittente con la sintonizzazione manuale, non basta conoscere il numero che si preme sul telecomando. Il tasto 1, 5, 7 o 31 indica solo la posizione nella lista. Non è il dato con cui il segnale arriva all’antenna. Quello che serve è il canale UHF oppure la frequenza in MHz.

Telecomando e schermo TV con menu di sintonizzazione manuale, utile per recuperare un canale TDT sparito senza rifare tutta la lista.

La differenza conta. Una rete può essere trasmessa, per esempio, sul canale UHF 41, legato a una certa frequenza, come 634 MHz in alcune zone. In un’altra città, però, la stessa emittente può trovarsi su un canale diverso. Dipende dall’area servita e dal ripetitore TV che copre quel territorio.

È qui che molti si confondono. Inseriscono il numero del telecomando, cercano il nome del programma o provano a caso. La TV, invece, chiede un dato preciso: il blocco di frequenza su cui viaggia il multiplex che contiene quel canale. È un’informazione tecnica, sì, ma si trova senza troppe difficoltà.

Come trovare la frequenza corretta in base a Comune, emittente e ripetitore

Il modo più veloce per trovare la frequenza TDT corretta è fare una ricerca online unendo tre elementi: nome dell’emittente, proprio Comune e parole come “frequenza” o “canale UHF”. Esempi pratici: “frequenza TDT Canale 5 Milano” oppure “canale UHF La7 Palermo”. Di solito si arriva a schede tecniche, siti specializzati o pagine sulla copertura del digitale terrestre.

Attenzione però: la frequenza può cambiare anche dentro la stessa provincia. Il segnale, infatti, non arriva sempre dallo stesso ripetitore TV. Una casa in collina, un quartiere periferico o una zona servita da un impianto diverso possono ricevere la stessa rete con parametri differenti. Il Comune è un buon punto di partenza, ma non sempre basta.

C’è anche un altro sistema, spesso più affidabile: usare un secondo televisore collegato alla stessa antenna, se riceve ancora il canale mancante. Basta aprire l’emittente e cercare nel menu la voce informazioni segnale o informazioni canale. Su molti modelli compaiono frequenza in MHz, qualità del segnale, potenza ricevuta e canale UHF. Pochi numeri, ma quelli giusti.

Il percorso nei menu della TV per recuperare solo il canale mancante

Una volta trovata la frequenza corretta, il percorso cambia un po’ da marca a marca, ma la logica è quasi sempre la stessa. Dal telecomando si entra in Impostazioni, poi in Canali, Trasmissione o Antenna, quindi si cerca sintonizzazione manuale. Va scelta la ricezione da TDT o antenna terrestre, non satellite né cavo.

A quel punto il televisore chiede di inserire il canale UHF oppure la frequenza MHz. Avviata la ricerca, la TV controlla solo quella porzione di frequenze, senza toccare tutta la lista. Se il segnale c’è ed è abbastanza forte, il canale viene aggiunto o ripristinato senza stravolgere l’ordine già impostato. In genere bastano pochi minuti.

Se non compare nulla, le cause possono essere diverse: segnale debole, antenna orientata male, cavo rovinato, centralina condominiale da controllare o frequenza sbagliata per quella zona. In quel caso meglio verificare di nuovo i dati del ripetitore oppure chiedere un controllo tecnico. Per chi guarda la TV via satellite o con decoder di un operatore, invece, la procedura cambia: entrano in gioco transponder, parametri del provider e liste gestite dal dispositivo. Con la normale antenna domestica, però, la sintonizzazione manuale resta spesso la scorciatoia più semplice.