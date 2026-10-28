Il tasto “Source” del telecomando: da quando so cosa fa davvero non chiamo più il tecnico

Quando sullo schermo della TV compare “Nessun segnale”, magari proprio prima di una partita o mentre si sta per guardare una serie, il pensiero corre subito al peggio: antenna guasta, televisore rotto, decoder fuori uso. Spesso, però, non è nulla di tutto questo. Nella maggior parte dei casi la sorgente video è selezionata male e basta premere il tasto Source o Input del telecomando per far tornare immagine e audio.

Il messaggio “Nessun segnale” non significa automaticamente che la TV sia rotta. Vuol dire, più semplicemente, che il televisore in quel momento non sta ricevendo immagini e suoni dalla sorgente scelta: può essere il digitale terrestre, una porta HDMI, un ingresso AV o un altro collegamento esterno. È un equivoco molto comune, anche tra chi chiama un tecnico pensando a un guasto serio. Spesso la risposta è molto più banale: il televisore funziona, era solo sull’ingresso sbagliato.

Il caso classico è questo: si accende il decoder, la console o una chiavetta streaming, ma la TV resta impostata su un’altra porta, magari HDMI 2 invece di HDMI 1. Risultato: schermo nero, avviso sul display e qualche minuto di nervosismo. Poi si preme il tasto giusto e tutto ricompare.

Dove si trova il tasto Source o Input sul telecomando

Il tasto Source, chiamato anche Input su molti telecomandi, serve a dire alla TV da dove deve prendere il segnale. Non sempre ha lo stesso nome. Su alcuni modelli c’è scritto Source, su altri Input. In altri casi compare solo un’icona: un rettangolo con una freccia che entra da un lato. Un simbolo piccolo, ma decisivo.

Telecomando con tasto sorgente/input davanti a una TV con schermo nero, tipico caso di ingresso selezionato male.

Di solito si trova nella parte alta del telecomando, vicino ai tasti di accensione, menu o impostazioni. Nei telecomandi più moderni, soprattutto quelli delle smart TV, può essere meno visibile e finire dentro un menu rapido. In quel caso bisogna premere Home o Menu e cercare voci come Sorgente, Ingressi o Dispositivi collegati. Non è sempre immediato, soprattutto se nella stessa serata si passa da decoder a console e poi alle app della TV.

TV, HDMI e AV: scegliere l’ingresso giusto

Ogni apparecchio collegato al televisore usa una porta precisa, sul retro o sul lato della TV. La voce TV o DTV serve per vedere i canali del digitale terrestre: Rai, Mediaset, La7 e gli altri canali ricevuti con l’antenna. Se il problema compare mentre si prova a guardare i canali tradizionali, questa è la prima sorgente da controllare.

Le porte HDMI 1, HDMI 2 e successive servono invece per i dispositivi più recenti: decoder Sky, console come PlayStation e Xbox, Fire TV Stick, Apple TV, lettori Blu-ray o computer collegati al televisore. L’errore è frequente: il cavo è infilato in HDMI 1, ma la TV è rimasta su HDMI 2. A quel punto il televisore non trova nulla e mostra il messaggio: assenza di segnale.

C’è anche l’ingresso AV o Component, oggi meno usato ma ancora presente su diversi televisori. È quello dei vecchi cavi colorati, giallo, bianco e rosso, usati da lettori DVD datati, videocamere, vecchie console e dispositivi come la Nintendo Wii. Se si seleziona una sorgente HDMI mentre il dispositivo è collegato in AV, la TV non può ricevere il segnale. Non è un guasto: è solo l’ingresso sbagliato.

Prima di chiamare il tecnico: tre controlli veloci

Prima di chiamare un tecnico per una TV con “Nessun segnale”, conviene fare una verifica rapida. Prima cosa: controllare che il dispositivo esterno sia acceso. Decoder, console o chiavetta streaming devono essere alimentati e, se prevista, avere una spia accesa. Sembra scontato, ma succede più spesso di quanto si pensi.

Poi bisogna premere Source o Input e aspettare che compaia il menu con l’elenco delle sorgenti disponibili. A quel punto si scorrono le opzioni con le frecce del telecomando e si sceglie la porta a cui il dispositivo è collegato davvero: HDMI 1, HDMI 2, TV/DTV oppure AV. Una volta trovata quella giusta, basta premere OK.

Se l’immagine ancora non compare, vale la pena controllare il cavo. Un connettore HDMI inserito male, o spostato durante le pulizie, può interrompere il segnale. Solo dopo questi tentativi ha senso pensare ad altro: un cavo difettoso, un decoder bloccato, un problema all’antenna o un guasto del televisore. In molti casi, però, la soluzione è già lì: su un tasto del telecomando.