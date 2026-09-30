Il tasto rosso del telecomando: come usare HbbTV per trasformare la TV in una piattaforma interattiva

È il servizio che porta sulla TV contenuti interattivi, mediateche, guide ai programmi e funzioni di accessibilità, unendo il segnale televisivo tradizionale alla rete. Basta un gesto semplice, spesso dimenticato: premere quel pulsante colorato che su molti telecomandi resta lì, accanto agli altri, con una sigla poco chiara o una lettera che pochi notano.

La sigla HbbTV sta per Hybrid Broadcast Broadband TV. In parole semplici, è una tecnologia che mette insieme la normale trasmissione televisiva — via antenna, satellite o cavo — e i contenuti disponibili attraverso la connessione Internet. Il risultato è una porta d’accesso a servizi in più offerti dalle emittenti, direttamente dallo schermo della TV.

Per molti, HbbTV è l’erede moderno del vecchio televideo. L’idea di fondo è simile: avere informazioni e servizi dentro la televisione. Ma il salto è evidente. Niente più pagine essenziali, numeri da digitare e grafica spartana. Al loro posto ci sono menu da sfogliare, schede dei programmi, video on demand e contenuti organizzati in modo più vicino alle piattaforme di streaming.

La differenza si vede soprattutto nella quantità di cose che si possono fare. Con HbbTV, le emittenti possono offrire mediateche, dettagli sulle trasmissioni, approfondimenti su film, fiction, eventi sportivi o programmi di attualità. Tutto resta sullo stesso schermo, senza decoder esterni e senza cambiare dispositivo. “È una funzione che molti hanno già in casa, ma non sanno di avere”, ripetono spesso i rivenditori nei reparti TV, davanti a telecomandi pieni di tasti mai usati.

TV compatibile, Internet e tasto rosso: cosa serve davvero

Per usare HbbTV servono tre cose: un televisore compatibile, una connessione Internet attiva e il tasto rosso sul telecomando, spesso indicato anche come “Red Button”. Secondo le indicazioni dei produttori, molti modelli venduti dal 2014 in poi supportano già questa tecnologia. La disponibilità, però, cambia in base al marchio, al sistema operativo installato e agli aggiornamenti del software.

Il tasto rosso del telecomando apre i servizi interattivi HbbTV sulla smart TV, con menu a riquadri sullo schermo.

Il controllo più semplice è cercare il logo HbbTV sulla confezione, nella scheda tecnica o nel manuale del televisore. In alternativa, si può entrare nelle impostazioni della TV e verificare la voce dedicata ai servizi interattivi. Alcuni apparecchi richiedono di attivare la funzione a mano: è un passaggio veloce, ma non sempre facile da trovare al primo colpo.

Poi serve la connessione Internet. Il televisore può collegarsi in Wi-Fi oppure con un cavo Ethernet, scelta spesso preferita da chi vuole più stabilità quando guarda contenuti in alta definizione. Se il modello non ha il Wi-Fi integrato, in alcuni casi si può usare un adattatore USB, ma non tutti i televisori lo permettono. Meglio controllare il manuale, senza andare a tentativi.

Quando tutto è pronto, l’uso è immediato. Si va su un canale che offre servizi HbbTV, si aspetta l’avviso sullo schermo — spesso una piccola icona rossa in un angolo — e si preme il tasto rosso del telecomando. A quel punto si apre il menu interattivo, con funzioni diverse a seconda dell’emittente.

Mediateche, guida programmi e ricerca: tutto senza installare app

Il vantaggio più evidente di HbbTV è l’accesso alle mediateche televisive senza passare dagli store digitali e senza installare app separate. Dal canale tradizionale si entra in uno spazio interattivo dove rivedere programmi già andati in onda, consultare contenuti collegati alla trasmissione o recuperare una puntata persa. Una comodità concreta, soprattutto per chi usa la TV in modo semplice e non vuole districarsi tra account, password e applicazioni diverse.

Tra le funzioni più comuni ci sono la guida programmi, le schede informative e la ricerca dei contenuti. Un caso citato spesso nel settore è quello di ARD, l’emittente pubblica tedesca, che nel 2021 ha ampliato la propria interfaccia HbbTV con una sezione dedicata al palinsesto. Da lì gli utenti possono vedere i dettagli delle trasmissioni, cercare titoli e orientarsi tra le proposte disponibili.

Lo stesso principio vale per altri broadcaster europei che hanno adottato lo standard. La disponibilità cambia da Paese a Paese e da canale a canale, ma la logica resta identica: offrire un’estensione del programma televisivo, non una piattaforma separata. Si guarda un contenuto, si preme il tasto, si approfondisce. Tutto nello stesso percorso.

Per chi ha meno familiarità con le smart TV, questo conta molto. Non bisogna scaricare nulla, non serve collegare chiavette esterne, non è necessario comprare un abbonamento solo per aprire il servizio. Alcuni contenuti possono rimandare alle piattaforme ufficiali delle emittenti, ma l’accesso al menu HbbTV resta gratuito se il televisore è collegato alla rete.

Sottotitoli, lingua dei segni e votazioni: la TV diventa interattiva

Uno dei campi in cui HbbTV ha trovato un uso concreto è l’accessibilità televisiva. Molti servizi interattivi permettono di attivare sottotitoli personalizzati, modificando dimensione, contrasto o modalità di visualizzazione, quando l’emittente lo prevede. Per chi ha difficoltà visive o uditive, sono strumenti semplici, ma possono cambiare davvero il modo di guardare la TV ogni giorno.

In alcuni casi, tramite HbbTV si possono richiamare contenuti con lingua dei segni, finestre video dedicate o versioni alternative di una trasmissione. La presenza di questi servizi dipende dalle scelte editoriali e tecniche dei singoli canali, ma lo standard consente una gestione più flessibile rispetto alla TV lineare tradizionale. Non tutto è disponibile ovunque, va detto. Però la direzione è chiara.

Ci sono poi le funzioni più interattive: votazioni in diretta, sondaggi, contenuti speciali durante eventi televisivi, highlight scelti dalle redazioni. Durante un programma di intrattenimento, per esempio, il pubblico può essere invitato a esprimere una preferenza con il telecomando. Durante un evento sportivo, invece, possono comparire statistiche o clip collegate. Dipende dal canale, dall’evento e dagli accordi sui diritti.

Il tasto rosso, insomma, non è un ornamento sul telecomando. Per chi ha un televisore recente e una buona connessione, HbbTV trasforma la TV in una piattaforma più ricca, senza stravolgere le abitudini di visione. Un comando semplice, quasi nascosto. Ma vale la pena provarlo.