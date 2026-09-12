Il sistema legale per vedere contenuti gratis su DAZN: funziona

Nel calendario ci sono calcio internazionale, Serie BKT, motori e sport endurance. È la finestra free annunciata da DAZN per portare nuovi utenti dentro la sua offerta sportiva: si crea l’account, si sceglie l’evento e si guarda la diretta. Senza pacchetti a pagamento, almeno fino al 20 settembre.

Per vedere gli eventi gratuiti su DAZN non bisogna attivare un piano mensile o annuale. Serve soltanto registrarsi alla piattaforma, accedere con le proprie credenziali e aprire la sezione “Contenuti Gratuiti”, dove sono raccolte le dirette disponibili senza costi. La procedura è quella classica: nome, email, password, conferma dell’account e poi scelta dell’evento in programma.

“Il calcio è protagonista dell’offerta live”, ha spiegato DAZN presentando la selezione free. Ogni settimana viene proposta una scelta di partite dai tornei già presenti nel catalogo, tra cui Serie BKT, LaLiga EA Sports, Liga Portugal, Jupiler Pro League e LaLiga. Ci sono anche appuntamenti di calcio femminile, con la Serie A Women, e la Serie A2 di volley. Una vetrina, certo. Ma con eventi veri, in diretta, distribuiti su più giornate.

DAZN gratis fino al 20 settembre: il calendario completo degli eventi live

Il programma DAZN gratis fino al 20 settembre 2026 parte oggi, venerdì 11 settembre, alle 19 con Fantacalcio Night, legato alla Serie A Enilive. Alle 21 spazio a Benevento-Verona di Serie BKT. Sabato 12 settembre si cambia ritmo: alle 6.30 è in programma l’Ironman 70.3 della Ironman Pro Series, poi alle 10.30 la Coppa Shell-Gara 1 e alle 15.50 il Trofeo Pirelli-Gara 1, entrambi della Ferrari Challenge Europe.

Visione di eventi sportivi in streaming da casa, con tablet e TV, in linea con l’offerta di dirette gratuite senza abbonamento.

Domenica 13 settembre si riparte ancora alle 6.30 con l’Ironman 70.3. A seguire, alle 10.30, la Coppa Shell-Gara 2 e alle 14.55 il Trofeo Pirelli-Gara 2. In serata, alle 19, doppio appuntamento: European Trophy 2026 di Timbersports e Benfica-Gil Vicente di Liga Portugal. Lunedì 14 settembre, alle 21, tocca a Villarreal-Betis Siviglia di LaLiga EA Sports, una delle partite più riconoscibili tra quelle inserite nel pacchetto free.

La seconda parte del calendario si concentra nel weekend successivo. Venerdì 18 settembre tornano Fantacalcio Night alle 19 e la Serie BKT alle 20.30 con Juve Stabia-Cesena. Sabato 19 settembre, da Misano, sono previste due gare di Formula 4, alle 11.30 e alle 13.50, poi alle 16 la Porsche Carrera Cup Italy. Domenica 20 settembre chiusura con Misano-Gara 4 di Formula 4 alle 8.30 e, in serata, Porto-Benfica alle 21.30 per la Liga Portugal.

Serie BKT, LaLiga e Liga Portugal: le partite più attese

Nel pacchetto free il calcio resta il richiamo più forte. Si parte con Benevento-Verona, in calendario l’11 settembre alle 21, gara di Serie BKT che può interessare non solo i tifosi delle due squadre, ma anche chi segue da vicino il campionato cadetto. È il classico anticipo del venerdì sera, con il weekend alle porte. DAZN la propone tra i contenuti accessibili senza abbonamento: basterà entrare nella sezione dedicata poco prima del fischio d’inizio.

Tra gli appuntamenti internazionali spiccano Villarreal-Betis Siviglia, lunedì 14 settembre alle 21, per LaLiga EA Sports, e le due sfide portoghesi con Benfica e Porto. Benfica-Gil Vicente, fissata per domenica 13 settembre alle 19, apre la parentesi lusitana. Porto-Benfica, domenica 20 settembre alle 21.30, la chiude con il confronto più atteso del gruppo. Nel mezzo, venerdì 18 settembre, torna la Serie BKT con Juve Stabia-Cesena, in programma alle 20.30. Va ricordato: non tutto il catalogo DAZN è gratuito. L’accesso senza abbonamento riguarda solo gli eventi indicati nella sezione free.

Radio TV Serie A gratis: notizie, rubriche e approfondimenti ogni giorno

Oltre alle dirette sportive, DAZN rende accessibili ogni giorno anche alcuni programmi selezionati di Radio TV Serie A, pensati per seguire notizie, allenamenti, conferenze e temi della Serie A Enilive. La giornata comincia alle 8 con Buongiorno Serie A, rubrica-notiziario per fare il primo punto sulle squadre, sulle indiscrezioni dai campi e sulle partite in arrivo. Alle 13 c’è Obiettivo sulla Serie A, spazio di aggiornamento e approfondimento. Alle 15 arriva Social Corner, dedicato ai contenuti e alle reazioni che girano sulle piattaforme social.

Nel tardo pomeriggio, alle 17.30, è previsto News dai campi di Serie A, notiziario costruito sulle informazioni in arrivo dai centri sportivi e dalle redazioni. Il venerdì, sempre alle 13, va in onda anche Tutti in gioco – Powered by DAZN Bet Club, talk legato al mondo delle scommesse. Anche in questo caso l’accesso passa dalla registrazione gratuita e dalla scelta dei programmi disponibili: pochi passaggi, una sezione dedicata e la possibilità di seguire una parte dell’offerta DAZN senza abbonamento fino al 20 settembre 2026.