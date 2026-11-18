Se sul tuo Samsung Galaxy compare una piccola goccia, il telefono sta segnalando un possibile problema di umidità nella porta di ricarica USB.

È un avviso di sicurezza che può interrompere temporaneamente la ricarica via cavo, anche quando il dispositivo sembra asciutto. La funzione serve a proteggere i contatti interni e a ridurre il rischio di corrosione o cortocircuiti. Prima di provare a collegare nuovamente il caricabatterie, è importante capire come asciugare il connettore senza danneggiarlo e quando rivolgersi all’assistenza Samsung.

Perché compare l’avviso di umidità e perché blocca la ricarica USB

Sui Samsung Galaxy, soprattutto sui modelli con certificazione IP68, l’icona a forma di goccia segnala la possibile presenza di acqua, condensa o residui di umidità nella zona del connettore. Attenzione però: non vuol dire che il telefono sia “impermeabile” in senso assoluto, né che possa essere usato senza precauzioni in piscina, sotto la doccia o in luoghi molto umidi. Anche Samsung, nelle sue indicazioni di assistenza, chiarisce che la resistenza all’acqua non è una protezione totale dai liquidi. Vale ancora di più con bevande, acqua salata o sostanze zuccherine.

Quando appare il messaggio, la ricarica tramite porta USB viene bloccata per un periodo. È una misura di sicurezza. Collegare un cavo con umidità nel connettore può provocare corrosione, cortocircuiti o danni ai contatti interni. Su alcuni modelli compatibili, la ricarica wireless può continuare a funzionare, ma solo dopo aver verificato che il telefono sia asciutto all’esterno. Meglio non insistere, anche se la batteria è quasi a zero.

Come asciugare porta e telefono secondo Samsung, senza fare danni

La prima cosa da fare, secondo le istruzioni di Samsung, è semplice: scollegare subito il telefono da qualsiasi cavo e asciugare la parte esterna con un panno morbido e asciutto. Poi si può tenere il dispositivo con la porta di ricarica rivolta verso il basso e scuoterlo piano, cinque o dieci volte, per far uscire eventuali gocce rimaste nel connettore. Un gesto banale, ma utile. Senza colpi, senza forzare.

L’azienda sconsiglia invece alcuni rimedi molto diffusi, a partire dal riso. Può lasciare polvere o piccoli residui nella porta USB e non garantisce una vera asciugatura. Meglio aria fresca, per esempio quella di un ventilatore, oppure lasciare lo smartphone in un posto asciutto e ben ventilato, appoggiato su un panno. Da evitare anche il phon con aria calda: il calore può rovinare guarnizioni, display e componenti interni. In genere Samsung suggerisce di aspettare almeno 24 ore prima di provare di nuovo la ricarica via cavo.

Se l’icona resta: cache USB, cavi sporchi e assistenza tecnica

Se dopo l’asciugatura il simbolo della goccia non sparisce, può esserci ancora umidità nel connettore. Ma può anche trattarsi di un errore del sistema di rilevamento. In questo caso Samsung indica una procedura software: aprire Impostazioni, entrare in Applicazioni, attivare la visualizzazione delle app di sistema, cercare USB Settings, poi andare su Memoria archiviazione e scegliere Svuota cache. Non è una riparazione fisica, ma può sbloccare un avviso rimasto attivo.

Vale la pena controllare anche il cavo di ricarica. Se è stato bagnato o è entrato in contatto con liquidi, può continuare a far scattare l’allarme anche quando il telefono è ormai asciutto. Provare un altro cavo, pulito e integro, è una verifica veloce. Se invece nella porta USB ci sono residui, ossidazione o segni di danno, la scelta più prudente resta l’assistenza tecnica Samsung o un centro specializzato. Nel frattempo, quando disponibile, la ricarica wireless può essere una soluzione temporanea, senza continuare a usare la porta USB.