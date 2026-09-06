Il segreto dietro i colori dei cavi USB e come scegliere quello giusto

Non tutti i cavi USB sono uguali, anche quando sembrano identici, e alcuni dettagli visivi possono anticipare differenze importanti in velocità e funzionalità.

Tra questi ci sono proprio i colori presenti nei connettori, soprattutto sulle classiche porte USB-A, che possono offrire un primo indizio sul tipo di collegamento che abbiamo davanti. Sapere come interpretarli può evitare trasferimenti lentissimi, ricariche inefficienti e acquisti sbagliati, anche se per avere la certezza sulle prestazioni resta sempre importante controllare le specifiche del produttore.

Il codice cromatico nei connettori USB-A: cosa indicano bianco, nero, blu e turchese

Nei vecchi connettori rettangolari USB-A, la linguetta di plastica interna non è sempre solo un dettaglio estetico. Spesso aiuta a capire con che tipo di porta o cavo si ha a che fare. Il bianco rimanda di solito a USB 1.0 o USB 1.1, con velocità teorica massima di 12 Mbps: abbastanza per tastiere, mouse e periferiche semplici, molto meno per spostare foto e video.

Il nero, ancora comunissimo su scrivanie, computer e caricabatterie da viaggio, indica in genere USB 2.0, fino a 480 Mbps e con una potenza massima di 2,5 watt. Fa il suo lavoro, certo. Ma non è nato per gestire grandi archivi. Il blu è invece legato a USB 3.0, con velocità teoriche fino a 5 Gbps e potenza fino a 4,5 watt.

Il turchese, meno frequente ma facile da riconoscere, viene spesso usato per USB 3.1 Gen 2, fino a 10 Gbps. Davanti a un disco esterno o a una chiavetta per il backup, questo particolare può evitare acquisti sbagliati: “Il connettore entra, ma non vuol dire che vada veloce”, ricordano spesso i tecnici nei centri assistenza.

Perché cavo, porta e dispositivo decidono insieme la velocità reale

La confusione nasce da qui: una connessione USB non dipende mai da un solo pezzo. Contano insieme cavo, porta e dispositivo. Se anche uno dei tre usa uno standard più vecchio, tutto il collegamento si ferma al limite più basso. Ecco perché un hard disk esterno recente può copiare file lentamente se viene collegato con un cavo USB 2.0 o a una porta che non supporta standard più veloci.

La scena è familiare: cartella piena di video sul desktop, barra di avanzamento quasi immobile, sospetto di guasto. In realtà, secondo le specifiche tecniche dello standard, potrebbe essere soltanto un collo di bottiglia. Lo stesso vale per la ricarica: un telefono nuovo non raggiunge la potenza massima se il cavo non la supporta o se la porta eroga poca energia. Il colore, quindi, è un indizio utile. Non una certezza. Per notebook, dock e hub economici, la fonte più sicura resta la documentazione del produttore.

Rosso, arancione e giallo: quando il colore segnala funzioni di ricarica speciali

I colori rosso, arancione e giallo vanno letti a parte, perché spesso non parlano solo di velocità. Su molti computer e caricabatterie, una porta rossa o arancione indica funzioni di ricarica rapida oppure una porta alimentata anche quando il dispositivo principale è in sospensione. Alcuni produttori le associano a standard più recenti, a volte nell’area USB 3.2, ma non esiste una regola visiva valida per tutti.

Il giallo, invece, viene spesso usato per le porte always on, cioè sempre attive: possono caricare smartphone, auricolari o power bank anche con il portatile chiuso o spento, se il firmware lo permette. Comodo in aeroporto, in treno, o sulla scrivania di casa prima di uscire.

Attenzione, però: una porta gialla non dice da sola se trasferirà dati a velocità USB 2.0 o USB 3.0. La regola pratica resta semplice: per mouse e tastiere basta quasi sempre un cavo nero; per dischi esterni, backup e video pesanti è meglio cercare blu o turchese; per la ricarica a computer spento conviene verificare nel manuale se la porta è indicata come always on.