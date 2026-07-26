Il segnale stradale che non probabilmente non conosci: ha un rettangolo verticale con il centro bianco e tre strisce rosse

Il segnale rettangolare con tre strisce rosse che compare su alcune strade non è lì per caso. Nella segnaletica stradale spagnola, avvisa della vicinanza di un punto a rischio, come un passaggio a livello, un ponte mobile o un’altra zona in cui il conducente deve reagire prima di arrivarci. Il messaggio è chiaro: bisogna rallentare, prestare più attenzione alla strada e prepararsi con anticipo.

Il segnale è facile da riconoscere: un rettangolo verticale bianco con tre strisce rosse inclinate. Da solo non specifica quale sia il pericolo esatto: non indica se si tratti di binari, di un ponte o di una zona complicata. La sua funzione è un’altra: agisce come pannello di avvicinamento e segnala la distanza che separa dal punto delicato. In poche parole, non dice “cosa succede”, ma “quanto manca”.

Cosa significa quel cartello

Su strada, questo dettaglio conta. Vedere questo pannello su una via secondaria può dare al conducente il margine necessario per arrivare in sicurezza a un passaggio a livello senza barriere, invece di trovarselo all’improvviso davanti. Per questo il design è così semplice: sfondo chiaro, barre rosse e lettura immediata, anche con pioggia, scarsa illuminazione o traffico intenso.

La Direzione Generale del Traffico spagnola (DGT) include questo tipo di segnaletica tra gli elementi pensati per rafforzare la sicurezza stradale nei tratti in cui conviene prepararsi in anticipo. Non è un ornamento né un semplice promemoria: è un riferimento concreto affinché la reazione arrivi in tempo.

Il caso più frequente è trovare il segnale a tre strisce rosse prima di un passaggio a livello, soprattutto su strade extraurbane o accessi rurali dove la carreggiata incrocia una linea ferroviaria. Può comparire anche prima di ponti mobili, zone con scarsa visibilità o punti dove un segnale di pericolo richiede un preavviso. In questi casi funziona quasi come un conto alla rovescia.

Di norma non compare da solo. È generalmente accompagnato da segnali triangolari di pericolo, segnaletica orizzontale, semafori, barriere o cartelli specifici. In alcuni tratti, il conducente vede prima il pannello a tre strisce, poi quello a due e infine quello a una sola striscia. Può passare inosservato, ma quell’ordine è pensato apposta per guidare la reazione al volante.

Un caso tipico si verifica sulle strade provinciali dove non c’è traffico ferroviario costante: si possono percorrere diversi chilometri senza sorprese e, all’improvviso, trovare l’avviso di un passaggio a livello. È lì che il pannello acquista tutto il suo senso: avvisa prima che il pericolo sia già davanti al parabrezza. E su strada, quel margine conta.

L’interpretazione delle strisce è semplice. Il pannello a tre strisce rosse indica che mancano circa 300 metri al punto di pericolo. Quello a due strisce avvisa di circa 200 metri. Quello a una sola striscia segnala che ne restano circa 100. È una progressione visiva, un conto alla rovescia pensato perché il conducente regoli la velocità poco alla volta. La distanza può variare leggermente a seconda della strada, del terreno o della collocazione esatta dell’ostacolo, ma il riferimento generale resta questo: con tre barre il rischio è ancora relativamente lontano, con una sola barra il pericolo è ormai vicino.

Alla vista di un pannello di questo tipo, il conducente dovrebbe ridurre la velocità, mantenere una buona distanza di sicurezza e prepararsi a un possibile arresto — non necessariamente frenando di colpo, salvo che sia necessario, ma anticipando: guardare lontano, controllare gli specchietti e prestare attenzione alla segnaletica successiva. In un passaggio a livello, inoltre, occorre la massima prudenza anche quando le barriere sono aperte o non si vede alcun treno: non bisogna mai fermarsi sui binari né entrare se c’è coda dall’altro lato, e vanno sempre rispettati i segnali luminosi o acustici.

Anche l’Italia adotta un sistema simile per gli stessi contesti, sotto il nome di pannelli distanziometrici: la differenza principale riguarda le distanze, fissate dal Codice della Strada a 150, 100 e 50 metri dal passaggio a livello, contro i 300, 200 e 100 metri previsti in Spagna. Il principio alla base resta identico in entrambi i paesi: tre barre rosse indicano che il pericolo è ancora a una certa distanza ma richiede già attenzione, due barre avvicinano l’avviso, una barra impone di essere pronti a fermarsi.