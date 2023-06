Il rivoluzionario Samsung Galaxy Z Flip4 OGGI è tuo a 470 EURO IN MENO!

Hai mai desiderato possedere uno smartphone rivoluzionario, in grado di adattarsi alle tue esigenze con uno stile unico? Allora oggi è il momento per farti un regalo speciale! Il SAMSUNG Galaxy Z Flip4 al momento è in offerta su Amazon a soli 679 euro grazie ad uno sconto incredibile del 41%.

Ancora per pochissimo potrai acqusitare il dispositivo di ultimissima generazione risparmiando addirittura 470 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e come rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane immediatamente!

Galaxy Z Flip4: lo smartphone rivoluzionario dalle prestazioni elevatissime

Il Galaxy Z Flip4 rappresenta l’epitome dell’innovazione nel mondo degli smartphone. Dotato di un display flessibile ribaltabile, questo dispositivo combina la praticità di un telefono compatto con la versatilità di un tablet. Con un semplice gesto, puoi piegare il tuo telefono per adattarlo al tuo stile di vita, sia che tu voglia rispondere a una chiamata, scattare una foto o guardare un video.

Grazie al suo design raffinato e compatto, il Galaxy Z Flip4 si adatta perfettamente alla tua mano e si include comodamente nella tasca. La sua superficie in vetro lucido e il telaio resistente ti offrono un aspetto elegante e una sensazione di solidità. Con uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici, puoi goderti immagini chiare e dettagliate con colori vividi e contrasto eccezionale.

Le specifiche tecniche di questo gioiello tecnologico non deludono mai. Con un potente processore, una generosa capacità di archiviazione e una batteria a lunga durata, il Galaxy Z Flip4 è pronto a soddisfare ogni tua esigenza. Puoi scattare foto mozzafiato con la sua fotocamera principale da 64 MP e catturare i tuoi momenti migliori con dettagli nitidi e colori vivaci. Inoltre, la sua fotocamera frontale da 10 MP ti permette di scattare selfie perfetti.

Grazie alla connettività 5G, puoi navigare sul web in modo rapido e senza interruzioni, scaricare app e file in pochi istanti e goderti streaming video e giochi senza buffering. Il Galaxy Z Flip4 supporta anche la ricarica wireless e la condivisione di batteria wireless, offrendoti un’esperienza di utilizzo ancora più comoda e senza fili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.