Il ripetitore WiFi AVM FRITZ! in maxi sconto: potenzia la tua copertura

Con un ripetitore WiFi è possibile potenziare la propria rete internet e oggi, su Amazon, il ripetitore AVM FRITZ! viene scontato del 18% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 73,89€.

Argina gli ostacoli e naviga alla massima velocità

Il ripetitore WiFi AVM FRITZ!Repeater 1200 AX offre una connessione Wi-Fi 6 ultraveloce, ideale per potenziare la rete domestica. Grazie alla selezione automatica intelligente della banda, utilizza sia la banda a 5 GHz (fino a 2.400 Mbps) che quella a 2,4 GHz (fino a 600 Mbps), garantendo una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa.

Progettato con l’innovativo Wi-Fi 6, è perfetto per una rete domestica complessa, in grado di gestire contemporaneamente una varietà di dispositivi WLAN. Il supporto per canali da 160 MHz permette di raggiungere velocità fino a 3.000 MBit/s, rendendolo l’ideale per streaming, gaming e altre attività ad alta intensità di banda.

Dotato di una porta LAN Gigabit, può essere utilizzato anche per creare un ponte LAN o per collegare dispositivi di rete privi di funzionalità Wi-Fi, offrendo una maggiore flessibilità. Il Wi-Fi Mesh integrato consente di unire più punti di accesso Wi-Fi in un’unica rete intelligente, ottimizzando le prestazioni e garantendo una copertura uniforme. L’installazione è semplice e sicura grazie al pulsante WPS, che permette di configurare il dispositivo in pochi secondi.

Il contenuto della confezione include il FRITZ!Repeater 1200 AX e il manuale di installazione, rendendo il setup facile e immediato. Inoltre, il dispositivo è compatibile con tutti i router wireless presenti sul mercato, richiedendo solo un router wireless o un access point per il suo funzionamento.

