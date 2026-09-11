Il ricircolo dell'aria in auto può essere pericoloso: ecco come utilizzare correttamente il pulsante

Ma non va lasciato acceso per tutto il viaggio: se usato troppo a lungo, riduce il ricambio d’aria nell’abitacolo e può diventare un problema. Il tasto è quello con la freccia curva dentro il profilo dell’auto. C’è chi lo preme sempre, quasi senza pensarci, e chi non lo usa mai. In realtà, come ricordano tecnici e libretti d’uso, è pensato per essere attivato solo in certi momenti.

Il ricircolo aiuta prima di tutto aria condizionata e riscaldamento a lavorare meglio. Quando è inserito, l’auto chiude in gran parte l’ingresso dell’aria esterna e fa girare quella già presente nell’abitacolo. Così il climatizzatore deve raffreddare, o scaldare, aria già più vicina alla temperatura scelta. Nei giorni di caldo forte, dopo ore sotto il sole, l’interno dell’auto può superare anche i 50 gradi. In quel caso conviene aprire per qualche minuto finestrini o portiere, far uscire l’aria rovente e solo dopo accendere il climatizzatore con il ricircolo attivo.

Lo stesso vale nei mesi freddi. Nei tragitti brevi, magari al mattino presto, il riscaldamento dell’auto porta più in fretta l’abitacolo a una temperatura piacevole se l’aria calda resta dentro. Poi c’è l’uso più immediato: fermare per un po’ gas di scarico, fumo, polveri o cattivi odori. In coda dietro un vecchio diesel, in galleria o vicino a una zona industriale, il tasto del ricircolo evita che l’aria esterna entri subito in macchina. “Lo uso quando sento odore di scarico, poi lo spengo”, raccontano spesso gli automobilisti in officina. Ed è proprio il modo giusto di usarlo.

Perché lasciarlo acceso troppo a lungo peggiora l’aria nell’abitacolo

Il guaio arriva quando il ricircolo dell’aria resta acceso troppo a lungo. Con l’ingresso dell’aria esterna quasi chiuso, nell’abitacolo entra poca aria fresca. Chi viaggia consuma ossigeno e produce anidride carbonica, che aumenta poco alla volta, soprattutto se in auto ci sono più persone. Non è un dettaglio da niente: in un ambiente chiuso e poco ventilato possono arrivare sonnolenza, calo dell’attenzione e quella sensazione di aria pesante che molti conoscono bene.

Il tasto del ricircolo dell’aria sul climatizzatore dell’auto, utile nel traffico ma da usare a intervalli.

Durante un viaggio lungo in autostrada, magari di notte, tutto questo può incidere sulla concentrazione alla guida. Il tasto, da solo, non è pericoloso. Il punto è usarlo a intervalli brevi. Dopo alcuni minuti, quando l’interno si è raffreddato o riscaldato, è meglio tornare alla ventilazione normale e far entrare aria dall’esterno. La regola è semplice: il climatizzatore migliora il comfort, il ricambio d’aria mantiene l’ambiente più sano. Devono alternarsi, non sostituirsi.

Vetri appannati e umidità: il segnale per tornare all’aria esterna

Un altro effetto del ricircolo prolungato riguarda l’umidità. Ogni passeggero, respirando, libera vapore acqueo nell’abitacolo. Se non entra aria più asciutta da fuori, quell’umidità si accumula e finisce sui vetri. Il segnale è familiare: parabrezza e finestrini iniziano ad appannarsi, prima ai bordi, poi sempre di più. In autunno e in inverno succede spesso, soprattutto con pioggia, giacche bagnate o tappetini umidi.

Quando i vetri appannati riducono la visibilità, il ricircolo va spento. Bisogna mandare l’aria verso il parabrezza e, se c’è, accendere l’aria condizionata anche con temperatura calda. Il climatizzatore, infatti, non serve solo a raffreddare: toglie anche umidità dall’aria. In pochi minuti il vetro torna pulito. Non a caso molte auto disattivano da sole il ricircolo quando si seleziona la funzione di disappannamento. Una scelta semplice, ma decisiva: su strada, vedere bene viene prima del comfort.

Sensori automatici e pulizia del climatizzatore: cosa fanno davvero le auto moderne

Sulle auto più recenti il ricircolo automatico può essere gestito dai sensori di qualità dell’aria. Se il sistema rileva molti inquinanti, per esempio in galleria o nel traffico intenso, chiude l’ingresso dell’aria esterna e passa per qualche minuto alla circolazione interna. Quando i valori tornano nella norma, riapre e torna alla modalità normale. Non tutte le vetture si comportano allo stesso modo: dipende dal modello, dall’allestimento e dal tipo di climatizzatore automatico montato.

Il tasto del ricircolo compare anche nelle istruzioni di alcuni prodotti per la pulizia dell’aria condizionata, come gli spray igienizzanti da usare con la ventilazione interna attiva. Possono ridurre un cattivo odore, ma non sempre eliminano la causa. Spesso la puzza di muffa arriva dall’evaporatore, dove possono restare sporco, batteri e umidità.

Se il problema continua, una sanificazione in officina è più efficace di un semplice deodorante. Il principio resta quello: il ricircolo dell’aria in auto è utile, ma va usato come funzione temporanea. Attivarlo al momento giusto aiuta; dimenticarlo acceso, invece, può peggiorare qualità dell’aria e visibilità.