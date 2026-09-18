Il regalo di Sony per chi ha una Playstation è notevole ma conviene non aspettare

Il download è già disponibile su PS5 e arriva insieme a un update parallelo per PS4, come indicato dalla società nelle note pubblicate sul sito di supporto. Nel pacchetto ci sono anche interventi sulla stabilità del software di sistema, senza particolari tecnici. Poche righe ufficiali, ma diverse novità concrete.

La novità più importante riguarda PS5 Pro. Dopo l’installazione del firmware 26.06-14.00.00, la funzione “Migliora qualità immagine PSSR” viene attivata automaticamente. Il sistema usa la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution, già introdotta da Sony per rendere più pulita la grafica, e la applica anche ai giochi compatibili con versioni precedenti del PSSR. L’obiettivo, spiega l’azienda, è offrire “un’esperienza visiva più nitida e chiara” senza costringere l’utente a mettere mano alle impostazioni.

Chi preferisce farne a meno può comunque disattivare l’opzione. Il percorso indicato da Sony è: Impostazioni, poi Schermo e video, quindi Uscita video e infine Migliora qualità immagine PSSR. La scelta resta al giocatore, soprattutto per chi vuole mantenere il comportamento originale di alcuni titoli o controllare di volta in volta l’effetto dell’upscaling. Su PS5 standard, invece, non cambia nulla: la funzione resta legata all’hardware di PS5 Pro.

Chat vocali più leggibili: arriva l’indicatore di chi sta parlando

L’aggiornamento interviene anche sulle chat vocali tra amici e gruppi di gioco. Da questa versione, PlayStation 5 può mostrare a schermo il nome della persona che sta parlando in quel momento. Una funzione utile soprattutto nelle partite con più utenti collegati, quando le voci si accavallano e capire subito chi sta intervenendo non è sempre facile. Sembra un dettaglio, ma nelle sessioni online può pesare.

Una console da gioco in salotto davanti a una schermata di impostazioni, immagine simbolica di un aggiornamento firmware PS5.

Per attivarla bisogna aprire la scheda della chat vocale dal centro di controllo, scegliere Altro, poi Mostra chi sta parlando e abilitare Mostra nomi. Sony permette anche di decidere dove piazzare l’indicatore, tramite la voce Posizione, così da non coprire parti importanti dell’interfaccia di gioco. È una modifica pratica, più che estetica, e rientra nel lavoro di rifinitura dell’esperienza multiplayer portato avanti con gli ultimi aggiornamenti della console.

Centro di benvenuto rinnovato: il widget con giochi in tendenza e Top 10 settimanale

Nel Centro di benvenuto arriva anche il widget “Attività della community”, una nuova finestra su ciò che stanno giocando gli utenti. La prima vista, chiamata Tendenze attuali o In tendenza nelle comunicazioni ufficiali, mostra dieci giochi o modalità multiplayer che stanno crescendo rapidamente in popolarità. Sony spiega che la sezione serve a dare spazio a nuovi lanci, aggiornamenti di contenuto o titoli che stanno attirando sempre più giocatori.

La seconda vista è la Top 10 settimanale, con i dieci giochi più usati nell’ultima settimana nel Paese o nella regione dell’utente. È un tipo di dato che Sony di solito non mostra in modo così diretto al pubblico e può tornare utile a chi cerca community attive o lobby più piene. Resta però un punto aperto: la società non ha chiarito se la classifica si basi sul numero totale di giocatori, sui picchi contemporanei o sulle ore complessive di gioco. Per ora, quindi, il widget va preso come un segnale di tendenza, non come una classifica statistica completa.

Bluetooth, modalità riposo e HDMI: le avvertenze per non creare problemi alla console

Il firmware 26.06-14.00.00 porta anche modifiche alla funzione Disattiva Bluetooth, disponibile in alcuni Paesi o regioni seguendo il percorso Impostazioni, Accessori, Generale e Impostazioni avanzate. Sony avverte che, quando l’opzione viene attivata, la console non può più entrare in modalità riposo e la funzione HDMI Device Link smette di funzionare. In pratica, la PS5 perde alcuni automatismi legati al televisore o al monitor collegati via HDMI.

La funzione, chiarisce la società, è pensata per situazioni particolari, come arene esports o spazi in cui serve controllare in modo stretto le connessioni dei controller. Non è consigliata per l’uso domestico di tutti i giorni. Disattivare il Bluetooth senza un reale motivo può infatti creare problemi pratici, dal mancato riconoscimento di alcuni collegamenti alla perdita della modalità riposo, una delle opzioni più usate da chi sospende spesso le sessioni di gioco. Accanto a queste novità, Sony cita anche miglioramenti generici a prestazioni e stabilità del software di sistema: la formula è quella di sempre, ma rientra nella manutenzione ordinaria che accompagna ogni aggiornamento della piattaforma.