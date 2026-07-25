Il pulsante TV segreto: premendolo, avrai accesso gratuito a oltre 30 canali immediatamente

Non è un nuovo abbonamento, non serve un decoder e non ci sono costi extra per i canali inclusi. Dopo la fine, dal 1° luglio 2024, del vecchio addebito automatico del cavo nelle spese condominiali, può diventare una scorciatoia utile per chi guarda soprattutto ARD, ZDF e le emittenti regionali tedesche.

La funzione, segnalata da Giga.de, resta però un po’ nascosta nei menu. E va chiarito subito: non sostituisce del tutto un servizio tv completo. Ma per una parte della giornata, a molti può bastare.

Per vedere la Live TV su Amazon Prime serve un abbonamento Prime attivo. In Germania costa 89 euro l’anno oppure 8,99 euro al mese. Poi basta usare l’app Prime Video su smart tv, browser, smartphone, tablet o Fire TV Stick. Sui dispositivi Amazon il percorso è semplice: si apre Prime Video, si cerca la sezione “Live” nella barra in alto e, al primo accesso, può comparire la richiesta di attivare la funzione.

Nelle informazioni del servizio viene precisato che non ci sono costi aggiuntivi per i canali inclusi. Il meccanismo è quello della vecchia televisione lineare: si entra in un canale e si guarda quello che va in onda in quel momento. C’è anche la guida elettronica ai programmi, l’EPG, con le trasmissioni successive. Niente parabola, niente cavo, niente apparecchi nuovi se una Fire TV è già collegata al televisore. La pubblicità, però, resta. Anche su Prime TV, il canale di Amazon, sono previste interruzioni commerciali, come accade per altri contenuti video della piattaforma.

I canali inclusi senza costi extra: pubblici, regionali e Prime TV

Il pacchetto Live TV incluso in Prime ruota soprattutto attorno ai canali pubblici tedeschi, in gran parte disponibili in HD. Nell’elenco ci sono Das Erste HD, ZDF HD, 3sat HD, Arte HD, Phoenix HD, KiKA HD, ZDFneo, ZDFinfo, Tagesschau24, One HD e molte emittenti regionali: BR, MDR, NDR, RBB, SWR, HR, SR e Radio Bremen TV. Per il WDR compaiono anche versioni locali, come WDR Köln, WDR Aachen e WDR Bielefeld.

Un telecomando punta alla sezione Live TV su una TV con interfaccia di canali, tema della guida ai canali gratis su Fire TV.

A questi si aggiunge Prime TV, il canale lineare creato da Amazon con contenuti presi dall’offerta Prime e messi in palinsesto, come in una tv tradizionale. Si trova nell’area Live TV, spesso tra i canali aggiunti di recente, e non si riceve via satellite o via cavo. La qualità indicata per i canali pubblici è di solito 720p o 1080p, a seconda del singolo flusso. Separato, invece, il tema sport: per chi usa Prime anche per la Champions League, in Germania Amazon trasmette una partita del martedì per ogni giornata prevista dai suoi diritti, sempre dentro l’universo Prime.

Il punto da non fraintendere riguarda i grandi canali privati tedeschi. RTL, ProSieben, Sat.1, VOX e altri non sono compresi gratis nel pacchetto standard di Amazon Prime. Chi vuole guardarli dentro l’ambiente Amazon deve passare dagli Amazon Channels, cioè abbonamenti aggiuntivi a pagamento. Tra questi possono esserci canali come RTL Living, ProSieben FUN o Sat.1 Emotions. È una soluzione comoda e modulabile, ma non è una vera offerta tv completa. Poi ci sono le app dei singoli gruppi televisivi. Joyn, legata a ProSiebenSat.1 e Warner Bros.

Discovery, permette di vedere gratis alcuni canali pubblici e privati, ma con più pubblicità e, per i privati, spesso in qualità SD. Per l’HD e per un catalogo più ricco serve Joyn PLUS+. Per il mondo RTL, invece, i live stream ufficiali di RTL, VOX, NITRO e delle altre reti passano da RTL+ Premium. In breve: Prime copre bene il servizio pubblico, ma non spalanca gratis le porte della televisione commerciale.

Quando basta Prime e quando conviene passare a waipu.tv, Zattoo o Magenta TV

Per molti utenti la Live TV di Prime Video può essere più che sufficiente. Vale soprattutto per chi guarda notiziari, programmi regionali, documentari, canali per bambini e contenuti culturali.

Il vantaggio è pratico: una sola app già installata, nessun contratto tv separato e accesso rapido da Fire TV Stick. In viaggio nell’Unione europea, inoltre, la visione è possibile secondo le regole sulla portabilità dei contenuti digitali, a patto che l’abbonamento sia attivo nel Paese di residenza. Il discorso cambia per chi vuole trovare nello stesso posto canali pubblici e privati, fare zapping senza limiti, registrare programmi, ripartire dall’inizio o aggiungere pacchetti internazionali.

In quel caso servizi come waipu.tv, Zattoo o Magenta TV restano più indicati: raccolgono in un’unica schermata emittenti pubbliche, private, canali tematici e spesso funzioni cloud. Costano di più, ma offrono anche più strumenti. Prime fa una cosa più semplice: porta dentro Prime Video una tv lineare essenziale, comoda e già pagata da chi usa l’abbonamento per spedizioni, film, serie o sport.