Il pulsante segreto di WhatsApp che libera fino a 10 GB di spazio in pochi secondi

La funzione è già dentro l’app, su iPhone e Android, e serve a trovare foto, video, audio e documenti che con il tempo intasano la memoria. Non è un “pulsante segreto”, come spesso si legge online: è il menu Archiviazione e dati, da cui si possono individuare i file più pesanti e cancellarli in pochi passaggi. Una pulizia semplice, ma spesso decisiva quando il telefono rallenta, non aggiorna le app o avvisa che lo spazio è quasi finito.

Per arrivarci bisogna aprire WhatsApp, entrare in Impostazioni — su Android dal menu con i tre puntini, su iPhone dalla barra in basso — e selezionare Archiviazione e dati. A quel punto compare la voce Gestisci spazio, il pannello in cui l’app mostra quanto pesano le chat, quali conversazioni occupano più memoria e quali contenuti si possono eliminare.

È una schermata molto chiara, ma tanti utenti non la usano mai: continuano a cancellare singole foto dalla galleria, senza sapere che parte dei file resta comunque collegata alle cartelle dell’app o alle conversazioni. In alto WhatsApp mostra una barra con lo spazio occupato da media, applicazioni e altri dati del telefono. Più sotto ci sono le chat ordinate per peso: gruppi di famiglia, conversazioni di lavoro, canali pieni di video inoltrati. Ed è lì che spesso arriva la sorpresa. Un solo gruppo, dopo mesi di foto, vocali e documenti mai controllati, può pesare molto più del previsto.

“Oltre 5 MB”, la scorciatoia per scovare video e documenti pesanti

Il passaggio più utile è aprire la sezione “Oltre 5 MB”. Qui WhatsApp raccoglie i file più ingombranti: video ricevuti più volte, documenti condivisi in chat, audio lunghi, immagini ad alta risoluzione. Da questa schermata si possono selezionare i contenuti uno alla volta, oppure marcarne diversi insieme, toccare l’icona del cestino e confermare l’eliminazione.

Uno smartphone mostra una schermata di gestione dello spazio con file di grandi dimensioni e pulsanti per eliminarli.

Se l’accumulo è importante, lo spazio recuperato può arrivare in pochi secondi a diversi gigabyte; nei casi più pieni, anche vicino ai 10 GB. Prima di cancellare, però, meglio dare un’occhiata alle anteprime. Un video delle vacanze, una scansione inviata dal commercialista, un documento di lavoro: tutto può finire nello stesso elenco. WhatsApp permette di controllare e ordinare i file, ma la decisione finale resta all’utente. Conviene procedere senza fretta, iniziando magari dai contenuti inoltrati molte volte o dai video già salvati altrove.

Memoria quasi piena: perché il telefono rallenta davvero

Quando la memoria interna è quasi esaurita, non è solo WhatsApp ad arrancare. Il sistema operativo fa più fatica a gestire file temporanei, aggiornamenti, cache e attività in background. Le app possono chiudersi da sole, la fotocamera può non riuscire a salvare nuove foto, gli aggiornamenti di sicurezza possono restare bloccati. All’inizio sono piccoli segnali.

Poi il problema si presenta nel momento peggiore: mentre si registra un video, si scarica un allegato o si apre una mappa. C’entra anche la memoria virtuale, perché una parte dello spazio di archiviazione viene usata dal sistema per far girare meglio le app. Se quel margine manca, anche azioni normali — aprire una chat, inviare una foto, passare da WhatsApp al browser — diventano più lente. In genere è consigliabile tenere almeno un 10% di spazio libero sul dispositivo: una soglia pratica per evitare rallentamenti continui e ridurre il rischio di errori nell’uso quotidiano.

Dopo aver fatto pulizia, il passo successivo è evitare che il telefono torni pieno nel giro di poche settimane. Su WhatsApp si può intervenire sui download automatici, limitando il salvataggio di foto, video e audio alla sola rete Wi-Fi oppure disattivandolo per alcune categorie di file. È una modifica semplice, ma nei gruppi numerosi fa la differenza: meme, filmati brevi, schermate e vocali arrivano ogni giorno e finiscono per occupare spazio senza che l’utente se ne accorga.

Vale la pena controllare ogni tanto anche le cartelle di WhatsApp nella galleria del telefono, perché cancellare una chat non sempre elimina ogni copia visibile tra foto e video. Un’altra buona abitudine è rimuovere le conversazioni vecchie, soprattutto quelle con molti allegati, dopo aver salvato ciò che serve.

Se il dispositivo resta lento anche dopo aver liberato spazio, si può riavviare il telefono, svuotare la cache di altre app o disinstallare quelle inutilizzate. Solo nei casi più difficili, dopo un backup completo, si può valutare il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Gli strumenti principali, però, sono già in WhatsApp: basta usarli con un po’ di regolarità.