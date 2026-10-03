Il pulsante "Eco" della lavatrice non fa quello che pensi: il tecnico mi ha spiegato come usarlo davvero

Il programma Eco dura più a lungo ma può consumare meno: temperatura, carico e gestione dell’acqua fanno la differenza nell’uso quotidiano della lavatrice.
Il programma Eco dura più a lungo ma può consumare meno: temperatura, carico e gestione dell’acqua fanno la differenza nell’uso quotidiano della lavatrice.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 3 ott 2026
Il pulsante

Il programma Eco della lavatrice viene scelto per risparmiare, ma la sua durata più lunga continua a far pensare a molti che consumi più energia.

In realtà il funzionamento segue una logica diversa, basata su temperature, tempi e quantità d’acqua gestiti in modo più efficiente. Capire cosa succede durante il ciclo aiuta a sfruttare davvero il programma Eco 40-60 senza vanificare il risparmio.

Perché il ciclo Eco consuma meno, anche se dura di più

Il dubbio nasce quasi sempre guardando il display: due ore e mezza, a volte quasi quattro. Sembra un controsenso. In realtà il ciclo Eco 40-60 consuma meno perché scalda l’acqua con più calma, usa temperature più basse e muove il cestello in modo più graduale rispetto ai programmi rapidi.

«Il lavaggio breve è comodo, ma chiede più potenza in meno tempo», ha spiegato il tecnico, indicando la resistenza elettrica, uno dei componenti che pesano di più sui consumi. Per lavare in fretta e ad alte temperature, una lavatrice deve portare l’acqua rapidamente al livello richiesto.

Il programma Eco, invece, allunga la parte meccanica del lavaggio e riduce lo sforzo per riscaldare. Meno picchi, meno acqua, meno energia. In bolletta magari non si vede dopo un solo ciclo, ma su molti lavaggi alla settimana la differenza comincia a farsi sentire.

Temperature, durata e carico: cosa decide la lavatrice mentre lava

Nel programma Eco della lavatrice compare spesso la scritta Eco 40-60, ma non significa che l’acqua resti sempre a 40 o 60 gradi per tutto il lavaggio. Come indicano i produttori, tra cui Bosch nelle guide d’uso, la macchina regola temperatura, quantità d’acqua e durata in base al modello, alla classe energetica e al peso del bucato nel cestello. In molti casi la temperatura reale può restare più bassa, spesso tra 20 e 40 gradi, proprio per tagliare il consumo elettrico. Non è un guasto. È il modo in cui il programma è stato pensato.

Lavatrice a carica frontale in funzione con bucato nel cestello, accanto a detersivo e pila di panni piegati

Una lavatrice in ciclo con capi di cotone e detersivo: un’immagine pratica per spiegare come usare davvero il programma Eco.

Su diversi modelli, infatti, la temperatura dell’Eco non si può cambiare a mano: è l’elettronica della lavatrice a cercare il giusto equilibrio tra pulito e risparmio. Conta anche il carico. Un cestello mezzo vuoto è un’occasione sprecata, uno troppo pieno lava male. La scelta più pratica resta un carico pieno ma non schiacciato, con i capi liberi di muoversi.

Capi adatti, igiene e regole pratiche per risparmiare senza rilavare

Il programma Eco 40-60 è pensato soprattutto per biancheria di cotone con sporco normale, dichiarata lavabile a 40 o 60 gradi: magliette, lenzuola leggere, asciugamani non troppo sporchi, capi colorati resistenti. Può andare bene anche per alcuni tessuti delicati in cotone o lino, perché le temperature più basse aiutano a proteggere fibre e colori. Ma non è la soluzione per tutto.

Se ci sono indumenti molto sporchi, strofinacci unti, capi sportivi pieni di sudore o bucato che richiede più igiene, può servire un ciclo più energico. Le basse temperature, infatti, non garantiscono sempre la rimozione completa di batteri e acari.

La regola più semplice resta leggere l’etichetta, evitare il prelavaggio quando non serve, usare la giusta dose di detersivo e programmare la lavatrice nelle fasce orarie più convenienti, se il contratto elettrico lo permette. Risparmiare ha senso solo se il bucato non va rifatto il giorno dopo.

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