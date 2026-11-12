Il pulsante di test del contatore andrebbe premuto sempre almeno 2 volte all'anno

Serve a verificare che il dispositivo scatti in caso di dispersione di corrente e riduca il rischio di scosse elettriche, come ricordano associazioni di settore e tecnici della sicurezza degli impianti. È un gesto da pochi secondi. Ma può contare parecchio quando un elettrodomestico difettoso o un cavo rovinato mandano in tensione parti che non dovrebbero esserlo.

Nel quadro elettrico domestico, spesso vicino all’ingresso o in un ripostiglio, l’interruttore differenziale si riconosce da alcune sigle: RCD, FI oppure 30 mA, il valore più comune nelle abitazioni. Accanto alla levetta c’è quasi sempre un piccolo tasto, di solito segnato con la lettera T, da “test”. È quello che simula una dispersione e permette di capire se il dispositivo scatta davvero.

Molti lo scoprono solo quando salta la corrente. «C’è chi lo scambia per un interruttore secondario e non lo ha mai premuto», ha spiegato un tecnico del settore, raccontando una situazione piuttosto comune soprattutto negli appartamenti più vecchi.

Due o tre controlli l’anno: le raccomandazioni di associazioni e tecnici

Secondo l’associazione di categoria HEA, il test dell’interruttore differenziale va fatto almeno ogni sei mesi, quindi due volte l’anno, per controllare che il meccanismo non sia bloccato e che l’impianto risponda correttamente. Il TÜV Rheinland, ente tedesco di certificazione e controllo tecnico, consiglia invece tre verifiche all’anno: una cautela in più per impianti usati tutti i giorni.

Una mano aziona il pulsante di test nel quadro elettrico di casa per verificare il corretto scatto del salvavita.

«Quando passa corrente, si genera calore e alcune parti possono irrigidirsi o restare incollate», ha spiegato Giovanni Tognotti, esperto del TÜV. Premere con regolarità il pulsante T, ha aggiunto, aiuta a tenere libero il meccanismo e a rendere più sicuro lo scatto in caso di emergenza. Un modo semplice per ricordarsene? Fare la prova al cambio tra ora solare e ora legale e, se si vuole seguire l’indicazione più prudente, aggiungere un terzo controllo intorno a Capodanno.

Cosa succede in caso di guasto: dispersioni, scosse e rischio domestico

L’interruttore differenziale, quello che molti chiamano “salvavita”, rileva le piccole dispersioni di corrente e interrompe il circuito in una frazione di secondo, prima che il pericolo diventi concreto per chi tocca un apparecchio in tensione. Il caso classico è una lavatrice, un frigorifero o un altro elettrodomestico con un guasto interno: la carcassa metallica può andare in tensione e, se una persona la sfiora, la corrente può attraversare il corpo. La soglia di 30 milliampere è pensata proprio per ridurre il rischio di lesioni gravi.

Negli impianti più recenti la protezione è ormai prevista per tutta la casa. Negli edifici più vecchi, invece, possono esserci linee non coperte o differenziali limitati ad alcune zone, come il bagno. In caso di dubbi, guardare il quadro non basta sempre: un installatore qualificato può verificare se tutte le linee siano davvero protette.

La prova in tre passaggi e quando chiamare un installatore qualificato

La verifica richiede pochi secondi, ma bisogna sapere che la corrente si interromperà per un momento. Meglio quindi salvare eventuali lavori al computer e mettere in conto che router Wi-Fi, sveglie digitali e alcuni elettrodomestici possano spegnersi. La prova è semplice: si preme il pulsante T, si controlla che la levetta del differenziale scatti e tolga alimentazione, poi si riporta l’interruttore sulla posizione di acceso.

Se la corrente salta, il salvavita ha fatto il suo dovere. Se invece non accade nulla, l’impianto potrebbe non offrire una protezione adeguata contro le scosse elettriche. In quel caso meglio non mettere mano al quadro e chiamare rapidamente un elettricista abilitato. Nei condomìni, soprattutto quando i quadri si trovano in locali comuni o poco accessibili, conviene avvisare l’amministratore e fissare un controllo. Un gesto piccolo, da ripetere con regolarità, ma ancora tra le verifiche più semplici per la sicurezza in casa.