Il pulsante del router che non premi mai: il trucco per offrire il Wi-Fi ai tuoi ospiti senza rivelare la password

Un piccolo pulsante presente su molti router può collegare rapidamente nuovi dispositivi al Wi-Fi, ma usarlo senza attenzione può creare rischi poco evidenti.

È una funzione nata per semplificare la connessione alla rete domestica, soprattutto quando bisogna far accedere rapidamente un ospite senza dettare credenziali complicate. Prima di utilizzarla, però, conviene sapere bene come funziona e quali alternative possono offrire maggiore sicurezza.

Come funziona il WPS: il pulsante che fa entrare nel Wi-Fi senza password

Il nome completo è Wi-Fi Protected Setup. Nasce con un’idea semplice: rendere più facile il collegamento alla rete wireless quando non si vuole cercare, dettare o condividere la password del Wi-Fi. In molte case il router si tocca solo in due casi: per leggere l’etichetta sul retro o per riavviarlo quando la linea salta. Quel piccolo tasto con la sigla WPS resta lì, spesso ignorato.

Il meccanismo è rapido. Si preme il pulsante fisico del router e, per pochi minuti, si apre una finestra di collegamento: un dispositivo vicino può agganciarsi alla rete senza inserire a mano la chiave. Su alcuni modelli l’accesso può avvenire anche tramite PIN WPS, NFC, procedura PBC o, più raramente, via USB. È una scorciatoia pensata per l’utente comune, comoda se un ospite è sul divano con lo smartphone in mano. Il punto è che non sempre la strada più comoda è anche la più sicura.

Il punto debole del PIN: così crescono i rischi di attacchi al router

Il nodo principale del WPS del router riguarda il PIN numerico. Una password lunga, con lettere, numeri e simboli, rende più difficile un attacco fatto per tentativi. Con il WPS, invece, il codice può essere più prevedibile e, in certi casi, il sistema finisce per dare indicazioni utili a chi prova a forzarlo.

Su alcuni router, quando viene inserito un PIN sbagliato, è possibile capire se l’errore riguarda la prima o la seconda parte del codice. Sembra un dettaglio tecnico. Ma pesa. Perché riduce il numero di combinazioni da provare e rende più efficaci gli attacchi di forza bruta, cioè i tentativi automatici che provano sequenze diverse fino a trovare quella giusta. Il rischio aumenta se il router è rimasto con le impostazioni di fabbrica, se la password non è mai stata cambiata o se il WPS attivo resta disponibile senza che il proprietario della rete lo sappia.

Non tutti i dispositivi corrono gli stessi rischi. Negli ultimi anni molti produttori hanno cambiato le impostazioni iniziali e alcuni router recenti arrivano già con il WPS disattivato o nascosto nei menu avanzati. Resta però un dato molto comune: in tante case nessuno entra mai nel pannello di gestione del router. Finché internet funziona, nessuno ci mette mano. Ed è lì che una funzione nata per semplificare può diventare una falla.

Disattivare il WPS e dare il Wi-Fi agli ospiti in modo più sicuro

Per abbassare i rischi, la scelta più prudente è disattivare il WPS dal pannello di configurazione del router, così da evitare anche pressioni accidentali del pulsante. Di solito si entra digitando nel browser indirizzi come 192.168.1.1 oppure 192.168.0.1, poi inserendo le credenziali di amministrazione indicate dal produttore o scelte dall’utente. La voce da cercare si trova quasi sempre in Wi-Fi, Wireless o sicurezza della rete; su alcuni modelli bisogna attivare la modalità esperto.

Una volta dentro, vale la pena controllare anche la password del router e quella della rete wireless. Se sono ancora quelle stampate sull’etichetta, meglio cambiarle con credenziali più lunghe, non legate a nomi, date o indirizzi. Bastano pochi minuti. Ma possono fare la differenza.

Per offrire il Wi-Fi agli ospiti senza rivelare la password, ci sono soluzioni più sicure. Molti smartphone permettono di generare o mostrare un codice QR Wi-Fi: l’ospite lo inquadra con la fotocamera e si collega. Alcuni router consentono anche di creare una rete ospiti, separata da quella principale, utile per proteggere computer, stampanti e dispositivi domotici. È una scelta meno improvvisata del WPS e più adatta alle case di oggi, dove alla rete non si collega più solo il telefono, ma anche videocitofoni, assistenti vocali, televisori e telecamere.