Il prodotto Lidl che ti salva completamente: addio a cattivi odori e umidità in casa

Lidl mette oggi, 12 agosto 2026, nel suo bazar online in Spagna il desumidificatore Tronic KAT TLE 20 A1. Il prezzo indicato è di 125,99 euro. Secondo la scheda pubblicata dalla catena tedesca, il modello può raccogliere

La umidità domestica non è solo il vetro appannato al mattino o lo stendino che resta bagnato per ore. Se si accumula, soprattutto in bagni senza finestra, camere poco arieggiate o appartamenti al piano terra, può portare alla comparsa di muffa su pareti e soffitti. E poi c’è quell’odore di chiuso che si infila nei tessuti, negli armadi, nelle tende. Arieggiare resta fondamentale: finestre aperte, aria che circola, stanze lasciate respirare. Ma in certe case, semplicemente, non basta.

Il problema si vede più spesso dove si cucina molto, si stende il bucato in casa o si crea condensa per lo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori. In situazioni del genere un desumidificatore può aiutare a riportare l’umidità su livelli più gestibili. Non risolve però infiltrazioni, ponti termici o muri isolati male. È uno strumento utile, non una cura miracolosa. Nel quotidiano, però, può fare la sua parte.

Il desumidificatore Tronic di Lidl: cosa offre e quanto costa

Il modello proposto da Lidl è il Tronic KAT TLE 20 A1. Ha una potenza dichiarata di 400 W e una capacità massima di estrazione di 20 litri al giorno, valore che cambia in base alla temperatura e alla percentuale di umidità presente nella stanza. Non è quindi il classico piccolo apparecchio da armadio, ma un dispositivo pensato per ambienti domestici più grandi e per un uso frequente, anche spostandolo da una stanza all’altra. Il prezzo indicato nella scheda online è di 125,99 euro.

fino a 20 litri d’acqua in 24 ore, a seconda delle condizioni della stanza, e offre anche funzioni per l’asciugatura del bucato.

Condensa sul vetro e macchie di umidità in casa: un deumidificatore vicino alla finestra mentre asciuga l’aria.

L’acqua raccolta finisce in un serbatoio da circa 4 litri, così lo si può usare senza collegarlo subito a tubi o scarichi. Quando il contenitore è pieno, l’apparecchio avvisa e attiva la protezione contro il traboccamento. Un dettaglio pratico, soprattutto se lo si lascia acceso mentre si fanno altre cose. Il pannello con display LED mostra il programma attivo, il timer, l’umidità impostata e quella rilevata nella stanza. Tutto a colpo d’occhio.

Il desumidificatore Lidl permette di scegliere un livello di umidità tra il 30% e l’80%, oppure di lasciarlo lavorare in modo continuo. Ci sono anche timer fino a 24 ore, filtro lavabile e sostituibile, sicurezza per bambini e sbrinamento automatico, pensato per evitare la formazione di ghiaccio in alcune condizioni d’uso. Nella confezione, secondo quanto indicato, sono compresi anche il filtro e il tubo di drenaggio.

Bucato in casa e stanze critiche: come si usa il Tronic

Uno degli aspetti più utili del Tronic di Lidl è la presenza di più programmi, compreso quello per l’asciugatura della biancheria. In pratica, l’apparecchio unisce ventilazione intensa e deumidificazione, aiutando i capi stesi in casa a perdere umidità più in fretta. Non è un’asciugatrice, questo va detto. Però può tornare comodo nei giorni di pioggia, negli appartamenti senza balcone o nelle stanze dove uno stendino fa salire rapidamente l’umidità ambientale.

Il prodotto si sposta grazie a quattro ruote di trasporto e ad anse laterali incassate. Lo si può usare in bagno dopo la doccia, poi portarlo in camera da letto se al mattino compare condensa, oppure lasciarlo in una lavanderia interna. In questi casi la comodità conta. Un apparecchio pesante e scomodo finisce spesso fermo in un angolo. Questo modello, almeno sulla carta, punta invece su un uso più flessibile dentro casa.

Per chi deve tenerlo acceso a lungo è prevista anche la modalità con drenaggio continuo. Il tubo fornito misura circa 30 centimetri, ma l’attacco è compatibile anche con una normale manguera da giardino, se c’è uno scarico vicino. Una soluzione utile in cantine, locali di servizio o stanze dove l’apparecchio deve lavorare per molte ore senza costringere a svuotare più volte il serbatoio. Sembra un dettaglio, ma nell’uso quotidiano fa differenza.

Manutenzione e limiti: quando aiuta davvero e quando serve altro

Il desumidificatore Tronic può ridurre cattivi odori, condensa e quella sensazione di aria pesante che si sente nelle case umide. Ma non elimina la causa se il problema arriva da una perdita, da un muro esposto male o da un isolamento scarso. Se la muffa torna sempre nello stesso punto, se l’intonaco si gonfia o se le macchie compaiono dopo la pioggia, allora non è solo una questione di aria interna. Serve un controllo tecnico. Solo così si capisce se basta deumidificare o se bisogna intervenire sulla struttura.

Anche la manutenzione pesa sul risultato. Lidl consiglia di lasciare libera l’entrata dell’aria, pulire regolarmente il filtro lavabile e svuotare il serbatoio quando serve, così da evitare cali di rendimento e ristagni. Il refrigerante usato è R290, mentre la funzione di asciugatura interna serve a ridurre l’umidità che può restare dentro l’apparecchio dopo l’uso. In una casa umida, insomma, può essere un aiuto concreto. Purché lo si usi bene e non gli si chieda di risolvere problemi che stanno nei muri.