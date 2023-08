Il primo Kindle su cui puoi anche SCRIVERE è in PROMO SPECIALE (solo per OGGI)

Se sei un amante della lettura e della scrittura, abbiamo un gioiellino che ti farà impazzire! Parliamo del Kindle Scribe, oggi disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile di 314,99€, con uno sconto del 15%.

Questa è un’opportunità unica per entrare nel mondo dei libri digitali con uno strumento che ti offre la libertà di leggere e scrivere ovunque tu vada. Affrettati, perché l’offerta è limitata nel tempo!

Kindle Scribe: tutte le modalità di utilizzo dell’e-reader di ultima generazione

Il Kindle Scribe è un dispositivo eccezionale che ti permette di immergerti in un’esperienza di lettura senza precedenti.

Dotato di uno schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi, ti regala una nitidezza e una qualità delle immagini straordinarie. Ogni parola, ogni pagina prende vita sotto i tuoi occhi, offrendoti un comfort visivo che ti lascerà senza fiato. Non dovrai più preoccuparti della luce ambientale, grazie alla retroilluminazione regolabile che ti permette di leggere in qualsiasi condizione, anche al buio.

Ma le sorprese non finiscono qui! Con il Kindle Scribe avrai anche la possibilità di scrivere direttamente sullo schermo, grazie alla penna basic inclusa nella confezione. Prendi appunti, sottolinea, annota e lascia libera la tua creatività letteraria. Questo dispositivo è il compagno ideale per gli scrittori, gli studenti e tutti coloro che amano mettere le proprie idee su carta.

Con 16 GB di spazio di archiviazione, avrai a disposizione una libreria virtuale infinita. Potrai portare con te migliaia di libri, documenti e note senza dover fare spazio fisico. Inoltre, grazie alla connettività Wi-Fi, potrai scaricare nuovi titoli in modo rapido e semplice, senza doverti preoccupare di cablaggi o connessioni complicate.

La batteria di lunga durata ti permette di leggere per settimane senza dover ricaricare il dispositivo. Puoi dire addio all’ansia della batteria scarica durante una lettura appassionante, perché il Kindle Scribe è progettato per accompagnarti in ogni avventura letteraria.

Porta la tua esperienza di lettura e scrittura a un livello superiore. Il Kindle Scribe è un investimento che ti regalerà gioie letterarie senza fine. Acquistalo ora su Amazon a soli 314,99€, con uno sconto del 15%. Non perdere questa occasione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.